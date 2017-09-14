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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8404840584068407
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 01:21

  flyman написав:...............
соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.

Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.

Уже писал, вы опускаетесь всё ниже.
Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей.
Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо.
Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил).
Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
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  #<1 ... 8404840584068407
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