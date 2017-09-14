RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8404840584068407
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 01:21

  flyman написав:...............
соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.

Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.

Уже писал, вы опускаетесь всё ниже.
Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей.
Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо.
Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил).
Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28829
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 02:17

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Україна отримала на озброєння найсучаснішу версію ЗРК NASAMS 3: що відомо
У відео командир батареї із позивним "Барон" каже, що вони збили вже понад 250 цілей.

"На нашому рахунку 252 підтверджені цілі — це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ", — розповів він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/649 ... cho-vidomo

У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.

В США NASAMS прикриває столицю Вашингтон. А мав би прикривати степи Montana ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12043
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 02:29

  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28829
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 03:09

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.

РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12043
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8404840584068407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41392
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 201906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 657270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (480)
29.05.2024 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.