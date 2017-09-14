flyman написав:............... соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.
Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.
Уже писал, вы опускаетесь всё ниже. Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей. Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо. Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил). Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства. Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.
В США NASAMS прикриває столицю Вашингтон. А мав би прикривати степи Montana ?
M-Audio написав:........... Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова). ...........
Не было бы такого. Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ. Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей. Точно так же было бы и до войны. Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.
M-Audio написав:........... Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова). ...........
Не было бы такого. Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ. Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей. Точно так же было бы и до войны. Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.