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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8404840584068407
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 01:21

  flyman написав:...............
соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.

Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.

Уже писал, вы опускаетесь всё ниже.
Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей.
Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо.
Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил).
Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 02:17

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Україна отримала на озброєння найсучаснішу версію ЗРК NASAMS 3: що відомо
У відео командир батареї із позивним "Барон" каже, що вони збили вже понад 250 цілей.

"На нашому рахунку 252 підтверджені цілі — це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ", — розповів він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/649 ... cho-vidomo

У Києві мабуть насамсами шахеди збивають? Бо там ,,білі люди,, живуть. Посольства, члени усякі правітельства.
Сьогодні по телегам подивитися два шахеда круги нарізали більше 8 годин(з 8 до 17годин)по Черкаській і трохи залітаючи у Кировоградську нікому не потрібні. На Тотальній зраді телезі так і написано 6 раз туди-сюди над одним місцем пролітали. ,,Дякуємо ПВО,, Мабуть паливо закінчилось, та впали.

В США NASAMS прикриває столицю Вашингтон. А мав би прикривати степи Montana ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 02:29

  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 03:09

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.

РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 04:02

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:
  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.

РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?

Хтось «напуганный перспективами оказаться в АТО» здриснув мити дупи у квебекчину???
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 04:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с сотрудницей Харгаза.
Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.
И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться".
Давайте все таки розставим крапки над і.
1 Економічне бронювання в Україні ПРАЦЮЄ.

:shock: :?:
Или под "економічним бронюванням" имеется ввиду коррупция?

Якщо не має ні накопичень , ні можливостей, але потребує певного працівника - збільшить вартість своїх товарів/послуг-і якщо НАСЕЛЕННЯ проголосує гривнею що такий бізнес потрібний навіть по завищеній ціні-цей бізнес буде працювати
І останній варіант -накопичень немає , населення не хоче платити бо є такий самий але дешевший в зоні пішоходної доступності- тоді цей бізнес банкротує.

У "НАСЕЛЕННЯ" нет денег для "голосування гривнею". Во всяком случае, у основной массы, а не у "верхних 5%". Вы сами приводили данные о зарплатах.
А сейчас, вроде, планируют сильно поднять цену э-энергии и, думаю, это не последнее поднятие и не последний товар, на кот. поднимают цены. Посмотрим, как будут платить.
Во сколько раз надо поднять цену газа, чтобы облгазы могли "экономически" забронировать газовщиков? Цену хлеба, чтобы могли "экономически" забронировать специалистов хлебопеков? Можно и ещё привести примеры.

Коррупция при "економічному бронюванні" не исчезнет.
Легко можно заплатить штраф за нарушение ПДД. Тем не менее, часто этот "штраф" платится в карман гаишнику (сейчас они называются иначе, но не суть) в чуть меньшем размере или даже столько же. И уже писал, никто не помешает обеспеченному человеку забронировать сыновей, зятьёв, брата-мужа любовницы вместо действительно нужных в тылу людей. Вы сами написали:
А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури.

Точно так же и с коррупцией - "Це питання прокуратури".

Точно так же, повторю, от закрытия любого продмага для государства ничего не поменяется. Либо на его месте откроется новый, либо люди будут ходить немного дальше и/или стоять дольше в очереди, но товарооборот от этого не уменьшится. Соответственно, и доходы и налоги.

Что касается "5% найкращих"... Очень спорное утверждение насчёт "найкращих".
Не знаком с инженерами, кот. разрабатывали Стугны, Нептуны, Богданы и пр., не знаю их зарплат, но наверняка по такой "экономической" логике не сомневаюсь, что они в "найкращі" не входят. Инженеры и учёные, которые что-то исследуют, проектируют, изобретают, сейчас тоже точно не входят в число "найкращих". Но все они в тылу нужны гораздо больше, чем "экономически забронированные" и пользы для государства и фронта от них можно получить гораздо больше.

І тепер останнє
В моєму варіанті
багаті замість хабаря-платять Державі( корупція зменшується)
Держава має право заплатити за військову продукцію більше за рахунок надання додаткових сум підприємствам , які ці продукцію випускають...Нюанс-скільки б більше на це Держава не заплатила - вона ДОДАТКОВО не втратить ні копійки , бо за ЗАБРОНЬОВАНОГО підприємство ПОВЕРНЕ цей спеціалізований збір

Те же яйца, только в профиль. В этом случае всё равно
3 Є підхід Держави ( який підтримує Лад)
Створюємо море комісій, які дають свої пропозиції і ці пропозиції затверджують в міністерствах.....

Государство ("комісії, міністерства") должно определить, на какую продукцию и на сколько поднять цену. Ошибок и коррупции при этом будет не меньше, а ценообразование в стране будет полностью изуродовано и искривлено. Завтра такое же потребуют хлебопекарни, газовщики, транспортники, коммунальщики, энергетики, ...
Нигде в мире не слышно было о таком методе бронирования.
Как обычно, будем изобретать велосипед и идти своим путём?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 04:09

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:
  M-Audio написав:...........
Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова).
...........

Не было бы такого.
Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ.
Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей.
Точно так же было бы и до войны.
Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.

РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?

Нагадайте.
Заодно расскажите, что надо было делать "в 2015 році".
ЛАД
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