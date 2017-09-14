Додано: Сер 29 тра, 2024 04:08

budivelnik написав: ЛАД написав: Разговаривал с сотрудницей Харгаза.

Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.

И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться". Разговаривал с сотрудницей Харгаза.Говорит, что уже, бывает, некого послать на устранение аварии, многих мобилизовали.И этих работников заменить несколько сложнее, чем продмаг. Правда, налогов они платят немного. И вряд ли смогут "экономически забронироваться". Давайте все таки розставим крапки над і.

1 Економічне бронювання в Україні ПРАЦЮЄ. Давайте все таки розставим крапки над і.

Якщо не має ні накопичень , ні можливостей, але потребує певного працівника - збільшить вартість своїх товарів/послуг-і якщо НАСЕЛЕННЯ проголосує гривнею що такий бізнес потрібний навіть по завищеній ціні-цей бізнес буде працювати

І останній варіант -накопичень немає , населення не хоче платити бо є такий самий але дешевший в зоні пішоходної доступності- тоді цей бізнес банкротує.

А те що ХТОСЬ внизу має не мінімалку-то до Бюджету це відношення не має.Це питання прокуратури.

І тепер останнє

В моєму варіанті

багаті замість хабаря-платять Державі( корупція зменшується)

Держава має право заплатити за військову продукцію більше за рахунок надання додаткових сум підприємствам , які ці продукцію випускають...Нюанс-скільки б більше на це Держава не заплатила - вона ДОДАТКОВО не втратить ні копійки , бо за ЗАБРОНЬОВАНОГО підприємство ПОВЕРНЕ цей спеціалізований збір

3 Є підхід Держави ( який підтримує Лад)

Створюємо море комісій, які дають свої пропозиції і ці пропозиції затверджують в міністерствах.....

Или под "економічним бронюванням" имеется ввиду коррупция?У "НАСЕЛЕННЯ" нет денег для "голосування гривнею". Во всяком случае, у основной массы, а не у "верхних 5%". Вы сами приводили данные о зарплатах.А сейчас, вроде, планируют сильно поднять цену э-энергии и, думаю, это не последнее поднятие и не последний товар, на кот. поднимают цены. Посмотрим, как будут платить.Во сколько раз надо поднять цену газа, чтобы облгазы могли "экономически" забронировать газовщиков? Цену хлеба, чтобы могли "экономически" забронировать специалистов хлебопеков? Можно и ещё привести примеры.Коррупция при "економічному бронюванні" не исчезнет.Легко можно заплатить штраф за нарушение ПДД. Тем не менее, часто этот "штраф" платится в карман гаишнику (сейчас они называются иначе, но не суть) в чуть меньшем размере или даже столько же. И уже писал, никто не помешает обеспеченному человеку забронировать сыновей, зятьёв, брата-мужа любовницы вместо действительно нужных в тылу людей. Вы сами написали:Точно так же и с коррупцией - "Це питання прокуратури".Точно так же, повторю, от закрытия любого продмага для государства ничего не поменяется. Либо на его месте откроется новый, либо люди будут ходить немного дальше и/или стоять дольше в очереди, но товарооборот от этого не уменьшится. Соответственно, и доходы и налоги.Что касается "5% найкращих"... Очень спорное утверждение насчёт "найкращих".Не знаком с инженерами, кот. разрабатывали Стугны, Нептуны, Богданы и пр., не знаю их зарплат, но наверняка по такой "экономической" логике не сомневаюсь, что они в "найкращі" не входят. Инженеры и учёные, которые что-то исследуют, проектируют, изобретают, сейчас тоже точно не входят в число "найкращих". Но все они в тылу нужны гораздо больше, чем "экономически забронированные" и пользы для государства и фронта от них можно получить гораздо больше.Те же яйца, только в профиль. В этом случае всё равноГосударство ("комісії, міністерства") должно определить, на какую продукцию и на сколько поднять цену. Ошибок и коррупции при этом будет не меньше, а ценообразование в стране будет полностью изуродовано и искривлено. Завтра такое же потребуют хлебопекарни, газовщики, транспортники, коммунальщики, энергетики, ...Нигде в мире не слышно было о таком методе бронирования.Как обычно, будем изобретать велосипед и идти своим путём?