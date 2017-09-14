Успіх написав:бізнес вимушений був закрити(так як раптово висмикнули мене з повсякденного життя.
Брехати тільки не потрібно - знайти твоє довоєнне скиглення про закриття бізнесу? Бо нічого не заробляється, нема вихідних і охоронцем робота ліпша, а жити буду ленлордом? Га?
Знайди, якщо там пише, що "вже закрив", а не "думаю закривати"!
Ти дані вже оновив?
Що скажете про застосунок " знайти ухилянта !" ( Резерв+ ), чому користувачів " вмовляють" не видаляти , чому це так важливо? Далі,не зрозуміло, якщо дозволили оновлення онлайн, спочатку треба ж вирішити що застосунок прирівнюється до наявного військового документа? В 2022 ці дані в ТРО збирали наряду з банківською карткою, всупереч здоровому глузду все одно відправляли до тцк ,а там "футболяли" в інше місто. Стосовно справедливості я вас розумію, якщо спитати себе для чого собі робити ці маніпуляції - у мене немає відповіді. Якщо з обох сторін конфлікту умовно висловлюють за мир ,фактично зараз існує маніпуляції і виторг кращих умов для кожної зі сторін. Читаю про велику кількість людей які виїхали за межі України - останні 5 років назвати кращими це неможливо.
flyman написав:............... соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.
Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.
Уже писал, вы опускаетесь всё ниже. Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей. Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо. Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил). Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
Так ті країни спочатку маючи ліберальний капіталізм про який каже Мілей, спочатку "набрали жирку", а потім, почали займатися соціальними експерементами. Наразі стагнують як пізній розвинутий совок. Благо ще не упразнили приватну власність на засоби виробництва, але душать "гуманно" податками, в той час як в комуністи робили "негуманним примусом".
alex lem написав: А що ви їсти будете по столицям як ,,курники,, познищують? Чи ви надієтесь від польських к.рв привезуть в любий час?
Я вот тоже думаю не будет ли голода, третьего всадника Апокалипсиса по классике - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%81%D0%B0 Превый всадник Эпидемии - был, второй всадник Война - вот он, а далее наше производство продуктов уничтожат а дальнобойщиков мобилизируют - и вот он, третий всадник Голод.
таке писати - це табу, ліпше в дусі лінії партії (демократичної) "семінарист перенюхає всіх"
M-Audio написав:........... Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова). ...........
Не было бы такого. Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ. Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей. Точно так же было бы и до войны. Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.
РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?
ОліУА з Успіхами та сіськадосками вибрали "хоть поржом"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 тра, 2024 07:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Инженеры и учёные, которые что-то исследуют, проектируют, изобретают, сейчас тоже точно не входят в число "найкращих"
Совок головного смозку не дає зрозуміти чому в розвинутих країнах вчені, університети заробляють гроші. Пояснюю совку - тому що бізнес платить їм гроші замовляючи ті дослідження які бізнесу потрібні, є і частка держави, але основа це БІЗНЕС !!! Може будете сміятись, але я, маленький, недобитий бізнесмен, платив людям на кафедрі фізики чи як там вона зветься (неофіційно звичайно) щоб дослідили роботу антен різних виробників на певних частотах щоб визначитись з найкращими.
Игорь Алексеевич написав:50+ я считаю им вообще нужен др. кабинет в ТЦК. Многим уже в очереди стоять тяжело, а их хотя забирать на войну после учебки. Какая им учебка? Помню в армии были нормативы вспышка слева, вспышка справа и надо было уложиться в неск. секунд. Сейчас конечно нет вспышек, но всё равно надо пробежаться, окопаться и т.д. Многие если пробегут 100м и начнут окапываться, то им придёт пипец и без раши. У них должен быть список на выбор, куда бы они смогли по состоянию здоровья записаться. Возможно даже оставлять их в городе для каких то работ с уходом вечером хавать кашу дома.
Начну с конца: Я не вижу ни малейшей проблемы в том, чтобы хавать вне дома. Разве что мяса для нашего возраста многовато. И всяких сладостей овердофига. Большей избирательности со стороны военкоматов, конечно, хотелось бы, но разделение кабинетов тут не поможет - это переставляние кроватей. Надо менять систему оценки результатов работы и налаживать коммуникацию с армией.
В современном мире это может выглядеть так: после прихода пополнения командиру части приходит СМС с просьбой оценить качество работы военкомата
ЛАД написав:Нагадайте. Заодно расскажите, что надо было делать "в 2015 році".
Путіна вистачило аж на п’ять років щоб зірвати РПВ і почати повномасштабне вторгнення. Що робити ? А 2015 і як і 2022 не трапилось аби в 91 вибрали не комуніста кравчука, а патріота Руху Чорновола. А пересічні зі сходу та півдня щоб вивчили українську і менше мали доступу до пропоганди яка переважно на кацапській.
Якби вибрали Чорновола, тг війна з кацапами булаб в 90х (Чечня як приклад)
M-Audio написав:........... Я тут нещодавно писав, що шайка Путіна не ризикнула б нападати, якщоб заздалегідь уявляла собі перебіг цієї війни. Але те саме вірно і для України. Якщо б народ і військові знали, як це все буде, зібрався б майдан з вимогою визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО. Мали б ще кілька років відносно мирного життя, а що було б далі, все одно важко передбачити. Можливо, вже б становили спільну загрозу для того ж Заходу у складі "союзнаго государства", на що нинішні "ми" подивились би навіть із певним задоволенням, знаючи за теперішню зраду (у первинному значенні цього слова). ...........
Не было бы такого. Любой нормальный и хоть немного думающий человек понимал, чем грозит война с РФ. Но Вы видите и сегодня есть люди, которые против рпв - "это невозможно", "всё равно, через 2-3 года Путин нападёт" и ещё куча аргументов. Причём, чаще всего, это говорят те, кто находится в глубоком тылу или вообще за границей. Точно так же было бы и до войны. Если бы кто-нибудь попытался рассказать, "як це все буде" и предложил "визнати ДНР і відмовитись від вступу до НАТО", наши "активисты" подняли бы крик о зраде, человека назвали бы "агентом Путина" и смешали бы с грязью.
РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?
чим? 7 років без широкомаштабної війни? І крім того що значить скінчилось історія процес безперервний , без початку і кінця. кінець історії і вічний мир це лиш байки. Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
flyman написав:............... соціалізм це не серп і молот та червоний стяг, а високі податки для фінансування багатьох соціальних програм, великий державний сектор економіки, високий рівень регулювання державою економічної діяльності.
Що в тогочасній Німеччини керували "націонал-соціалісти", що в СРСР "комуністи" РСДРП-ВКП(б), різні сорти соціалізму.
Уже писал, вы опускаетесь всё ниже. Да, там было и госпланирование, и соцпрограммы, и борьба с безработицей. Но при этом в гитлеровской Германии и бизнес жил очень неплохо. Крупп, Сименс, Бош, Мессершмитт, IG Farben - вы наверняка слышали эти имена и названия (это так, что сходу вспомнил). Ну и в сегодняшней Швеции, Германии, Норвегии, ... есть многое из того, что вы назвали. Но никто не назовёт эти страны социалистическими.
Так ті країни спочатку маючи ліберальний капіталізм про який каже Мілей, спочатку "набрали жирку", а потім, почали займатися соціальними експерементами. Наразі стагнують як пізній розвинутий совок. Благо ще не упразнили приватну власність на засоби виробництва, але душать "гуманно" податками, в той час як в комуністи робили "негуманним примусом".
Жирка набирали усі 90-ті роки. І оскільки часи вже не ті,що століття назад, коли для цього процесу потрібні були десятиліття, це відбулося в рази швидше. Так само, як азійські тигри та Польща не 100+ років, а швидше в рази.
Стагнації та кризи -- всі від Кейнса,Фрідмена в допомогу. Були, є і будуть, хоч з регуляторами ринку, хоч без них. Хоч через державні програми, хоч монетарними інструментами. Хоч з соцпрограмами, хоч без них. А з тим, що з податками та соціалкою регулятори можуть переборщувати -- згоден.