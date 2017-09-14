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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8405840684078408
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:РПВ був в 2015 році. Нагадати чим скінчилось ?

РПВ в 2015 дав 7 років відносного миру. Інша справа що Україна з союзниками неправильно цими роками скористались.
А небуло б РПВ то Путін міг набагато легше окупувати Україну ще тоді.
І взагалі повчати із-за кордону не ок, поки не буде фото з дарницького ТЦК як стаєш на облік.Чи ти порушник законодавства у військовий час? ))

  Banderlog написав:чим? 7 років без широкомаштабної війни?
І крім того що значить скінчилось історія процес безперервний , без початку і кінця. кінець історії і вічний мир це лиш байки.
Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

якраз вище й написав.
фантазери з канади думають якщо буде вічна війна і жодних РПВ то колись настане і вічний мир (правда тільки у випадку якщо вимре все людство, але то дрібниці)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:40

  Сибарит написав:
В современном мире это может выглядеть так: после прихода пополнения командиру части приходит СМС с просьбой оценить качество работы военкомата :)

І?
Оцінив, навіть подзвонив і обматерив воєнкома. І?
Навіть рапорта написав, доповів в усі інстанції. І?

Всі намагання пошуку рішення проблеми знизу, якщо для цивілки -- ще, згоден, дискусійні; то для армії -- помилкові.
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