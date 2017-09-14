РПВ в 2015 дав 7 років відносного миру. Інша справа що Україна з союзниками неправильно цими роками скористались.
А небуло б РПВ то Путін міг набагато легше окупувати Україну ще тоді.
І взагалі повчати із-за кордону не ок, поки не буде фото з дарницького ТЦК як стаєш на облік.Чи ти порушник законодавства у військовий час? ))
якраз вище й написав.
фантазери з канади думають якщо буде вічна війна і жодних РПВ то колись настане і вічний мир (правда тільки у випадку якщо вимре все людство, але то дрібниці)