І?
Оцінив, навіть подзвонив і обматерив воєнкома. І?
Навіть рапорта написав, доповів в усі інстанції. І?
Всі намагання пошуку рішення проблеми знизу, якщо для цивілки -- ще, згоден, дискусійні; то для армії -- помилкові.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 09:40
І?
Оцінив, навіть подзвонив і обматерив воєнкома. І?
Навіть рапорта написав, доповів в усі інстанції. І?
Всі намагання пошуку рішення проблеми знизу, якщо для цивілки -- ще, згоден, дискусійні; то для армії -- помилкові.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:47
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:53
Совок головного мозку.
А бізнес має змогу існувати завдяки чому? Спробуй бізнесувати (і досягти статків) без поліції, судів, лікарів, війська, законів і т.д. (тобто держави та держслужбовців).
Рівноцінний обмін.
Бізнес виробляє-дає одні товари-послуги.
Держава (держслужбовці) інші.
Обмін. Повинен бути рівноціним.
Хто кому більше потрібен, нуждається?
Держав з ринками повно...
Ринки без держави -- поки є виключеннями.
Держави були і без ринків. До появи ринкової економіки.
Коротше: щоб багатіти бізнесмену потрібна держава. Інакше не вийде.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:54
Відверта брехня ТЦК , як і всієї влади.
І в наступному повідомленні відео підтвердження брехні.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:57
Написав багато
От тільки за кого і проти чого-не написано нічого.
1 Те що пишу я
Один параметр - сума і все.
Корупційні діяння будуть , але їх масштаб менші ніж те що робиться зараз
2 Комісія, міністерство і так далі...
В цьому варіанті корупції на порядки більше.
Тому або опиши СВІЙ варіант, або не критикуй ті які існують
Ні Державний з міністерствами ні мій з суммами.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:01
Спитайте Бєтонича
знищуеться середній клас
звідки будемо брати гроші на асиметричну війну, яку не дозволяє, як мінімум не хоче фінансувати, Захід ??
Тоді вже підписувати РПВ як є
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 29 тра, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:02
Така система працює в таксі ( Уклон) , де клієнт після закінчення поїздки ставить оцінку....
Як правило , той хто ставить 1 ( замість 5) - потрапляє в список заблокованих пасажирів( блокує водій) і більше не зможе замовити саме цього водія.
Боюсь що у випадку коли воєнком отримає парочку одиниць з якоїсь бригади - то далі вже бригада буде блокуватись воєнкомом.
Хоча таблетка від цього існує.
Воєнком відправляє на полігон - полігон відправляє в Бригаду.
Тоді може й запрацює.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:03
В пылу форумной борьбы Вы даже смайлики не замечаете
Вы процитировали стёб по поводу изрядно доставших смсок.
А подходы к оценке качества работы вполне могут насаждаться сверху.
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:05
Є фантастика
Чорновола вибрали в 1991...
Але якщо цю фантастику розглядати - то
а - війни б не було..по тій простій причині, що не встигли попрощатись з Ядерною Зброєю, скоротити армію і розпродати склади
б - ми б були в ЄС, приклад Прибалтики .
Додано: Сер 29 тра, 2024 10:10
Совок головного мозку це в тебе..
Це в тебе основа Держави -це чиновники-можновладці
В усіх інших країнах -чиновник це ОБСЛУГОВУЮЧИЙ НАСЕЛЕННЯ елемент, який ЗАЛЕЖИТЬ від населення і існує ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
А бізнес - це життєстабілізуючий елемент...
Навіть в совку існувало
Градообразующиє предприятиє..... - зверни увагу - підприємство
А тепер назви мені приклади
градообразующего райкому....
Тому ще раз
Не лізь туди де ти профан в квадраті.
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