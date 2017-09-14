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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84068407840884098410>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:40

  Сибарит написав:
В современном мире это может выглядеть так: после прихода пополнения командиру части приходит СМС с просьбой оценить качество работы военкомата :)

І?
Оцінив, навіть подзвонив і обматерив воєнкома. І?
Навіть рапорта написав, доповів в усі інстанції. І?

Всі намагання пошуку рішення проблеми знизу, якщо для цивілки -- ще, згоден, дискусійні; то для армії -- помилкові.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:47

  budivelnik написав://////////


Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:53

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Инженеры и учёные, которые что-то исследуют, проектируют, изобретают, сейчас тоже точно не входят в число "найкращих"

Совок головного смозку не дає зрозуміти чому в розвинутих країнах вчені, університети заробляють гроші. Пояснюю совку - тому що бізнес платить їм гроші замовляючи ті дослідження які бізнесу потрібні, є і частка держави, але основа це БІЗНЕС !!! Може будете сміятись, але я, маленький, недобитий бізнесмен, платив людям на кафедрі фізики чи як там вона зветься (неофіційно звичайно) щоб дослідили роботу антен різних виробників на певних частотах щоб визначитись з найкращими.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби війна почалася за його президентства, - The Washington Post https://censor.net/ua/n3491821

Совок головного мозку.
А бізнес має змогу існувати завдяки чому? Спробуй бізнесувати (і досягти статків) без поліції, судів, лікарів, війська, законів і т.д. (тобто держави та держслужбовців).

Рівноцінний обмін.
Бізнес виробляє-дає одні товари-послуги.
Держава (держслужбовці) інші.
Обмін. Повинен бути рівноціним.

Хто кому більше потрібен, нуждається?
Держав з ринками повно...
Ринки без держави -- поки є виключеннями.

Держави були і без ринків. До появи ринкової економіки.
Коротше: щоб багатіти бізнесмену потрібна держава. Інакше не вийде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:54

  alex lem написав:
  UA написав:Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках.
Критерій чіткий та зрозумілий.

По телегам та й в житті ні разу не бачив щоб в бусік пакували з Спортлайфу, або витягали з тих недешевих машин що під ними стоять. Або з житлових комплексів що заборами загородилися тягли ,,штурмовиків,,. Тцк простіше наловили работяг з маршрутки що їдуть на роботу.


Відверта брехня ТЦК , як і всієї влади.
https://t.me/hyevuy_dnepr/71072
І в наступному повідомленні відео підтвердження брехні.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:57

  ЛАД написав:Нигде в мире не слышно было о таком методе бронирования.
Написав багато
От тільки за кого і проти чого-не написано нічого.
1 Те що пишу я
Один параметр - сума і все.
Корупційні діяння будуть , але їх масштаб менші ніж те що робиться зараз
2 Комісія, міністерство і так далі...
В цьому варіанті корупції на порядки більше.

Тому або опиши СВІЙ варіант, або не критикуй ті які існують
Ні Державний з міністерствами ні мій з суммами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:01

  alex lem написав:
  UA написав:
  budivelnik написав:Тепер про потенціал
Є 6 млн мобпридатних
1 млн дає 70% доходів економіки
5 млн дають 30% доходів економіки.
Треба 0,5 млн мобілізувати
Кого будемо відправляти в армію а кого ЗМУСИМО працювати в тилу?

Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках.
Критерій чіткий та зрозумілий.

По телегам та й в житті ні разу не бачив щоб в бусік пакували з Спортлайфу, або витягали з тих недешевих машин що під ними стоять. Або з житлових комплексів що заборами загородилися тягли ,,штурмовиків,,. Тцк простіше наловили работяг з маршрутки що їдуть на роботу.


Спитайте Бєтонича
знищуеться середній клас
звідки будемо брати гроші на асиметричну війну, яку не дозволяє, як мінімум не хоче фінансувати, Захід ??
Тоді вже підписувати РПВ як є
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 29 тра, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:02

  Сибарит написав:В современном мире это может выглядеть так: после прихода пополнения командиру части приходит СМС с просьбой оценить качество работы военкомата :)
Така система працює в таксі ( Уклон) , де клієнт після закінчення поїздки ставить оцінку....
Як правило , той хто ставить 1 ( замість 5) - потрапляє в список заблокованих пасажирів( блокує водій) і більше не зможе замовити саме цього водія.
Боюсь що у випадку коли воєнком отримає парочку одиниць з якоїсь бригади - то далі вже бригада буде блокуватись воєнкомом.
Хоча таблетка від цього існує.
Воєнком відправляє на полігон - полігон відправляє в Бригаду.
Тоді може й запрацює.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:03

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
В современном мире это может выглядеть так: после прихода пополнения командиру части приходит СМС с просьбой оценить качество работы военкомата :)

І?
Оцінив, навіть подзвонив і обматерив воєнкома. І?
Навіть рапорта написав, доповів в усі інстанції. І?

Всі намагання пошуку рішення проблеми знизу, якщо для цивілки -- ще, згоден, дискусійні; то для армії -- помилкові.

В пылу форумной борьбы Вы даже смайлики не замечаете :)

Вы процитировали стёб по поводу изрядно доставших смсок.
А подходы к оценке качества работы вполне могут насаждаться сверху.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:05

  Xenon написав:Якби вибрали Чорновола, тг війна з кацапами булаб в 90х
(Чечня як приклад)
Є фантастика
Чорновола вибрали в 1991...
Але якщо цю фантастику розглядати - то
а - війни б не було..по тій простій причині, що не встигли попрощатись з Ядерною Зброєю, скоротити армію і розпродати склади
б - ми б були в ЄС, приклад Прибалтики .
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:10

  detroytred написав:Совок головного мозку.
А бізнес має змогу існувати завдяки чому? Спробуй бізнесувати (і досягти статків) без поліції, судів, лікарів, війська, законів і т.д. (тобто держави та держслужбовців).
Совок головного мозку це в тебе..
Це в тебе основа Держави -це чиновники-можновладці
В усіх інших країнах -чиновник це ОБСЛУГОВУЮЧИЙ НАСЕЛЕННЯ елемент, який ЗАЛЕЖИТЬ від населення і існує ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
А бізнес - це життєстабілізуючий елемент...
Навіть в совку існувало
Градообразующиє предприятиє..... - зверни увагу - підприємство

А тепер назви мені приклади
градообразующего райкому....

Тому ще раз
Не лізь туди де ти профан в квадраті.
budivelnik
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  #<1 ... 84068407840884098410>
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