Сибарит написав:В пылу форумной борьбы Вы даже смайлики не замечаете
Сорян, смайлика я побачив, і не в форумній боротьбі справа. Подібні рішення лунали на повному серйозі. Без аргументів. Ось я і відреагував, бо хотів аргументів. Мені цікаві аргументи. Бо я завжди виходжу з --- а раптом побачу аргументи... то поміняю свою думку або скоректую її.
Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
що тоді , що зараз та ж сама проблема - прірва між вимогами сторін. от той "зійтися посередині" що всі хі-хі, ха-ха, насправді у публічному посторі ніхто і не пробував. росія для ордло вимагали статус рівноправної автономії з центром, інституліазований шматок росії у складі України, з триколорами та власною арміею. Україна лише загальну бюджетну децентралізацію, можливо тимчасовий статус рос.мови. А треба було працювати з закидами терористів, вибити їх козир про "державний переворот 2014" - не визнаєте зміни в Україні, ок залишаємо на ОРДЛО правовий режим 2013, і забезпечувати його, охорогяти статуї ленінів від понаїхавших провосєков, повинні не буряти з триколором, а війська ООН. От тоді б Україна показала світу свою переговороздатність, що в Києві не імперіалісти і нікого примушувати не збираються
detroytred написав:Совок головного мозку. А бізнес має змогу існувати завдяки чому? Спробуй бізнесувати (і досягти статків) без поліції, судів, лікарів, війська, законів і т.д. (тобто держави та держслужбовців).
Совок головного мозку це в тебе.. Це в тебе основа Держави -це чиновники-можновладці В усіх інших країнах -чиновник це ОБСЛУГОВУЮЧИЙ НАСЕЛЕННЯ елемент, який ЗАЛЕЖИТЬ від населення і існує ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ. А бізнес - це життєстабілізуючий елемент... Навіть в совку існувало Градообразующиє предприятиє..... - зверни увагу - підприємство
А тепер назви мені приклади градообразующего райкому....
Тому ще раз Не лізь туди де ти профан в квадраті.
Чудо, то з іншими ти можеш єралашити,як ото учора, зі мною не вийде.
Для мене головне -- це люди і європейські цінності. По друге -- не підмінюй предмет, мова була не хто кого обслуговує, а про потребу. По третє -- небізнесмени є таким же населенням країни, як і бізнесмени.
Про яку паралель з совком бізнесу і держави ти несеш? Градоутворююче підприємство за совка -- це не бізнес, а лише! виробництво. Різницю не бачиш? Бо створив єралашик в кубі.
Мета бізнесу -- прибуток, а не забезпечення населення товарами-послугами. Без прибутку бізнесувати-виробляти ти не будеш))) Яка б потреба в твоїх товарах не була. Ну дійсно ж елементарних речей не розумієш. Спробуй з А.Сміта.
Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
що тоді , що зараз та ж сама проблема - прірва між вимогами сторін. от той "зійтися посередині" що всі хі-хі, ха-ха, насправді у публічному посторі ніхто і не пробував. росія для ордло вимагали статус рівноправної автономії з центром, інституліазований шматок росії у складі України, з триколорами та власною арміею. Україна лише загальну бюджетну децентралізацію, можливо тимчасовий статус рос.мови. А треба було працювати з закидами терористів, вибити їх козир про "державний переворот 2014" - не визнаєте зміни в Україні, ок залишаємо на ОРДЛО правовий режим 2013, і забезпечувати його, охорогяти статуї ленінів від понаїхавших провосєков, повинні не буряти з триколором, а війська ООН. От тоді б Україна показала світу свою переговороздатність, що в Києві не імперіалісти і нікого примушувати не збираються
Оце все, що ви написали *треба...* є прямою функцією можновладців, прямими посадовими обов'язками посадовців.
В цьому і проблема. Замість них ніякий пересічний їх не виконає. Реальний пересічний. А не міфічний, який замість пива-бейсбол-станок-ларьок об'єднається в мільйони, стане свідомим і...
Ще канєшна є активісти... але вони собі мільйони заробляють, а не за державу вболівають))
UA написав:Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках. Критерій чіткий та зрозумілий.
По телегам та й в житті ні разу не бачив щоб в бусік пакували з Спортлайфу, або витягали з тих недешевих машин що під ними стоять. Або з житлових комплексів що заборами загородилися тягли ,,штурмовиків,,. Тцк простіше наловили работяг з маршрутки що їдуть на роботу.
Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
те що й всі з вікіпедії. всеосяжне припинення вогню; взаємне відведення важких озброєнь на відстань від 50 км до 140 км від лінії розмежування, залежно від типу техніки; моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню; прийняття Верховною радою постанови про визначення території Донбасу, на яку поширюється особливий статус; ухвалення закону, що забороняє переслідування учасників конфлікту; обмін заручників за принципом "всіх на всіх"; безперешкодне здійснення гуманітарної допомоги за міжнародним механізмом; здійснення пенсійних та інших соціальних виплат населенню Донбасу, поновлення оподаткування відповідно до законодавства України; відновлення повного контролю України за державним кордоном у зоні конфлікту з наступного дня після місцевих виборів; виведення з України іноземних військових формувань та техніки, роззброєння незаконних груп; реформа Конституції України, яка передбачає децентралізацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Ухвалення закону про особливий статус Донбасу; проведення місцевих виборів на Донбасі під моніторингом ОБСЄ; активізація роботи ТКГ. Комплекс заходів щодо реалізації Мінських угод погодили лідери нормандського формату: президент України Петро Порошенко, глава РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд
Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. ) можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))