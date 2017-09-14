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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8407840884098410>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:11

  Сибарит написав:В пылу форумной борьбы Вы даже смайлики не замечаете :)

Сорян, смайлика я побачив, і не в форумній боротьбі справа.
Подібні рішення лунали на повному серйозі. Без аргументів.
Ось я і відреагував, бо хотів аргументів.
Мені цікаві аргументи. Бо я завжди виходжу з --- а раптом побачу аргументи... то поміняю свою думку або скоректую її.

Саме цього я очікую на форумі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:16

  budivelnik написав:Написав багато

Дійсно , вчора вас панесло .
Астанавитесь(с)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:17

  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.


що тоді , що зараз та ж сама проблема - прірва між вимогами сторін.
от той "зійтися посередині" що всі хі-хі, ха-ха, насправді у публічному посторі ніхто і не пробував. росія для ордло вимагали статус рівноправної автономії з центром, інституліазований шматок росії у складі України, з триколорами та власною арміею. Україна лише загальну бюджетну децентралізацію, можливо тимчасовий статус рос.мови. А треба було працювати з закидами терористів, вибити їх козир про "державний переворот 2014" - не визнаєте зміни в Україні, ок залишаємо на ОРДЛО правовий режим 2013, і забезпечувати його, охорогяти статуї ленінів від понаїхавших провосєков, повинні не буряти з триколором, а війська ООН. От тоді б Україна показала світу свою переговороздатність, що в Києві не імперіалісти і нікого примушувати не збираються
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Совок головного мозку.
А бізнес має змогу існувати завдяки чому? Спробуй бізнесувати (і досягти статків) без поліції, судів, лікарів, війська, законів і т.д. (тобто держави та держслужбовців).
Совок головного мозку це в тебе..
Це в тебе основа Держави -це чиновники-можновладці
В усіх інших країнах -чиновник це ОБСЛУГОВУЮЧИЙ НАСЕЛЕННЯ елемент, який ЗАЛЕЖИТЬ від населення і існує ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
А бізнес - це життєстабілізуючий елемент...
Навіть в совку існувало
Градообразующиє предприятиє..... - зверни увагу - підприємство

А тепер назви мені приклади
градообразующего райкому....

Тому ще раз
Не лізь туди де ти профан в квадраті.

Чудо, то з іншими ти можеш єралашити,як ото учора, зі мною не вийде.

Для мене головне -- це люди і європейські цінності.
По друге -- не підмінюй предмет, мова була не хто кого обслуговує, а про потребу.
По третє -- небізнесмени є таким же населенням країни, як і бізнесмени.

Про яку паралель з совком бізнесу і держави ти несеш? Градоутворююче підприємство за совка -- це не бізнес, а лише! виробництво. Різницю не бачиш? Бо створив єралашик в кубі.

Мета бізнесу -- прибуток, а не забезпечення населення товарами-послугами. Без прибутку бізнесувати-виробляти ти не будеш))) Яка б потреба в твоїх товарах не була.
Ну дійсно ж елементарних речей не розумієш. Спробуй з А.Сміта.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:35

  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:35

🇸🇪 Швеция объявила о крупнейшем в её истории пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд, – Минобороны.

!!! Пакет включает в себя самолет(ы) ASC 890. !!!

ASC 890 - передовой самолёт дальнего радиолокационного обнаружения.

Радар Erieye обеспечивает круговой обзор и может обнаруживать воздушные и наземные цели на больших растояниях.

🟢Крейсерская скорость – 620км/час;
🟢Потолок – 9,450 км;
🟢Дальность полёта – 2700км;
🟢Диапазон обнаружения - 450км.

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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:38

  sens написав:Що скажете про застосунок " знайти ухилянта !" ( Резерв+ ), чому користувачів " вмовляють" не видаляти , чому це так важливо?

А что тут можно сказать - если сами власти уверенно говорят "повесток в нем не будет!" :D
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.


що тоді , що зараз та ж сама проблема - прірва між вимогами сторін.
от той "зійтися посередині" що всі хі-хі, ха-ха, насправді у публічному посторі ніхто і не пробував. росія для ордло вимагали статус рівноправної автономії з центром, інституліазований шматок росії у складі України, з триколорами та власною арміею. Україна лише загальну бюджетну децентралізацію, можливо тимчасовий статус рос.мови. А треба було працювати з закидами терористів, вибити їх козир про "державний переворот 2014" - не визнаєте зміни в Україні, ок залишаємо на ОРДЛО правовий режим 2013, і забезпечувати його, охорогяти статуї ленінів від понаїхавших провосєков, повинні не буряти з триколором, а війська ООН. От тоді б Україна показала світу свою переговороздатність, що в Києві не імперіалісти і нікого примушувати не збираються

Оце все, що ви написали *треба...* є прямою функцією можновладців, прямими посадовими обов'язками посадовців.

В цьому і проблема.
Замість них ніякий пересічний їх не виконає.
Реальний пересічний.
А не міфічний, який замість пива-бейсбол-станок-ларьок об'єднається в мільйони, стане свідомим і...

Ще канєшна є активісти... але вони собі мільйони заробляють, а не за державу вболівають))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 10:50

  Vadim_ написав:
  alex lem написав:
  UA написав:Мобілізувати будемо того, хто не живе в Конча Заспі та Новопечерський липках.
Критерій чіткий та зрозумілий.

По телегам та й в житті ні разу не бачив щоб в бусік пакували з Спортлайфу, або витягали з тих недешевих машин що під ними стоять. Або з житлових комплексів що заборами загородилися тягли ,,штурмовиків,,. Тцк простіше наловили работяг з маршрутки що їдуть на роботу.


Відверта брехня ТЦК , як і всієї влади.
https://t.me/hyevuy_dnepr/71072
І в наступному повідомленні відео підтвердження брехні.

добровільно вмостився, думав що таксі, потім зрозумів що (тов. Сталін) вийшла чудовіщна помилка і почав себе вести неадекватно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:00

  fler написав:
  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
те що й всі з вікіпедії.
всеосяжне припинення вогню;
взаємне відведення важких озброєнь на відстань від 50 км до 140 км від лінії розмежування, залежно від типу техніки;
моніторинг ОБСЄ режиму припинення вогню;
прийняття Верховною радою постанови про визначення території Донбасу, на яку поширюється особливий статус;
ухвалення закону, що забороняє переслідування учасників конфлікту;
обмін заручників за принципом "всіх на всіх";
безперешкодне здійснення гуманітарної допомоги за міжнародним механізмом;
здійснення пенсійних та інших соціальних виплат населенню Донбасу, поновлення оподаткування відповідно до законодавства України;
відновлення повного контролю України за державним кордоном у зоні конфлікту з наступного дня після місцевих виборів;
виведення з України іноземних військових формувань та техніки, роззброєння незаконних груп;
реформа Конституції України, яка передбачає децентралізацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Ухвалення закону про особливий статус Донбасу;
проведення місцевих виборів на Донбасі під моніторингом ОБСЄ;
активізація роботи ТКГ.
Комплекс заходів щодо реалізації Мінських угод погодили лідери нормандського формату: президент України Петро Порошенко, глава РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд

Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. )
можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))
Banderlog
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