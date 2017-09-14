Ви дійсно вважаєте, що західній Україні тоді б можна було нав'язати "руський мир" навіть при прорашенській владі у Києві?
Імхо. Все було б, як і було...
Черговий Яник, черговий Ющ і по колу.
А там і рфія, як тут прогнозують посипалася під тягарем внутрішніх проблем.
Україна - не Росія. Навіть книжка є.
Без прямої окупації фіг би імперці могли творити таке, як у себе в рфії. Тобто другу Чечню, яка в них зараз.
А пішов би пу на подальшу пряму окупацію - ? Може б зав'яз в Казахстані чи ще десь. Може б партнери знов з ним в ігри "давай до нас в Дж-8" почали грати. І т.д.
Хто зна.
Реальних розкладів ми не знаємо. Бо партнери якусь локшину розвішують: в них одночасно пу безумний непередбачуваний тощо і війна закінчиться перемовинами, нехай і на вигідних для нас умовах (з непередбачуваним безумцем?).
Бажання мати *Феррарі* чудове, велике і спору, що ферарарі на порядки краще, нема. От тіко ціна кусається...
І нирок продати зайвих нема.
Да і спитати треба було перш, ніж йти за мрією))
Бо щось охочих тепер приходиться...