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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8407840884098410
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:05

  fler написав:
  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?

Ви дійсно вважаєте, що західній Україні тоді б можна було нав'язати "руський мир" навіть при прорашенській владі у Києві?

Імхо. Все було б, як і було...
Черговий Яник, черговий Ющ і по колу.
А там і рфія, як тут прогнозують посипалася під тягарем внутрішніх проблем.

Україна - не Росія. Навіть книжка є.
Без прямої окупації фіг би імперці могли творити таке, як у себе в рфії. Тобто другу Чечню, яка в них зараз.
А пішов би пу на подальшу пряму окупацію - ? Може б зав'яз в Казахстані чи ще десь. Може б партнери знов з ним в ігри "давай до нас в Дж-8" почали грати. І т.д.
Хто зна.
Реальних розкладів ми не знаємо. Бо партнери якусь локшину розвішують: в них одночасно пу безумний непередбачуваний тощо і війна закінчиться перемовинами, нехай і на вигідних для нас умовах (з непередбачуваним безумцем?).

Бажання мати *Феррарі* чудове, велике і спору, що ферарарі на порядки краще, нема. От тіко ціна кусається...
І нирок продати зайвих нема.
Да і спитати треба було перш, ніж йти за мрією))
Бо щось охочих тепер приходиться...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:12

"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP

На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. Він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".

The Washington Post зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.
Xenon
 
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  #<1 ... 8407840884098410
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