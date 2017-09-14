Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Ви дійсно вважаєте, що західній Україні тоді б можна було нав'язати "руський мир" навіть при прорашенській владі у Києві?
Імхо. Все було б, як і було... Черговий Яник, черговий Ющ і по колу. А там і рфія, як тут прогнозують посипалася під тягарем внутрішніх проблем.
Україна - не Росія. Навіть книжка є. Без прямої окупації фіг би імперці могли творити таке, як у себе в рфії. Тобто другу Чечню, яка в них зараз. А пішов би пу на подальшу пряму окупацію - ? Може б зав'яз в Казахстані чи ще десь. Може б партнери знов з ним в ігри "давай до нас в Дж-8" почали грати. І т.д. Хто зна. Реальних розкладів ми не знаємо. Бо партнери якусь локшину розвішують: в них одночасно пу безумний непередбачуваний тощо і війна закінчиться перемовинами, нехай і на вигідних для нас умовах (з непередбачуваним безумцем?).
Бажання мати *Феррарі* чудове, велике і спору, що ферарарі на порядки краще, нема. От тіко ціна кусається... І нирок продати зайвих нема. Да і спитати треба було перш, ніж йти за мрією)) Бо щось охочих тепер приходиться...
"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP
На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. Він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".
The Washington Post зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.
"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP
На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. Він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".
The Washington Post зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.
А потім Дональд прокинувся і санітарка змінила йому підгузок
"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP
На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. Він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".
The Washington Post зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.
Американська версія *весь мир в труху*))
Спонсори дійсно здивувалися. Їм бабло, профіт потрібен, а не труха. Вони йому мабуть сказали: *чуваче, ти не на мітингу перед виборцями, а з серйозними дядьками тут. Про профіт кажи. На труху ми свого бабла не дамо*.
За останній тиждень 1090 засуджених вийшли з тюрем, щоб вдягнути піксель
«До мене вже звертаються командири окремих військових частин з проханням влаштувати їм, так би мовити, оглядини в установах виконання покарання», – таку заяву минулого тижня почув «Главком» від заступниці міністра юстиції Олени Висоцької. Чиновниця коментувала новий закон (набрав чинності 17 травня 2024 року), що дозволяє залучати ув’язнених на фронт. Щоправда, не всіх.
Останніми днями суди масово задовольняють клопотання колоній про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби. Станом на 27 травня із тюрем вийшло 1090 осіб. Загалом 4400 ув’язнених виявили бажання боронити країну, поінформували у Мін’юсті.
«Главком» промоніторив близько пів тисячі судових ухвал, які стосуються «мобілізації з-за ґрат», і з’ясував, що найактивніше зголошуються йти до війська чоловіки, засуджені за крадіжки, грабежі, торгівлю наркотиками, шахрайство, бійки.
За останній тиждень рекрутинг ув’язнених почали проводити у 27 виправних колоніях (це майже третина таких закладів у країні). Найбільше охочих підписати контракт і вбратися у піксель – із колоній Хмельниччини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Полтавщини, Вінниччини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Харківщини.
Зокрема, новобранцем ЗСУ став Олександр В. із Кропивницького району, серійний крадій, який востаннє опинився за ґратами у січні 2024 року – його було засуджено до п’яти років позбавлення волі за крадіжку шкіряного гаманця із грішми на суму 800 грн. Апеляційний суд дав Олександрові В. характеристику: безробітний, у 2001-2010 роках перебував на стаціонарному лікуванні у психіатра; раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Водночас Ленінський районний суд Кропивницького, який звільнив з тюрми Олександра В. задля підписання контракту на військову службу, констатував: чоловік перебуває в добрій фізичній формі; за висновком військово-лікарська комісія придатний до військової служби.
Зокрема, Дмитро К., який у 2022 році одержав шість років позбавлення волі за передачу наркотичних виробів у колонію; Олексій М. (у 2020 році на автомобілі скоїв наїзд на пішохода, за що отримав п’ять років і вісім місяців ув’язнення); Олександр Г. (у 2022 році п’ять років і один місяць позбавлення волі за крадіжку мобільного телефона, болгарки і машинки для стрижки).
Також вирішили піти воювати двоє молодих чоловіків, які були засуджені за банальну крадіжку мобільних телефонів: Василь К., який у 2021 році «заробив» п’ять років і один місяць тюрми (крім того, що поцупив мобілку, він пограбував та побив працівницю пункту збору металобрухту), та Віктор М., котрого у 2020 році засудили до чотирьох років позбавлення волі.
Умовно дострокове звільнення, за рішенням суду, отримав Олександр І., котрий у 2022 році потрапив за ґрати на п’ять років і шість місяців за крадіжку мотоцикла.
Боронити країну на передовій за кілька місяців будуть і двоє чоловіків, які опинилися за ґратами за пограбування церковного майна. Це Олександр Л., який у 2022 році отримав шість років тюрми за те, що разом зі спільником обчистив храм Московської церкви, викравши срібні і золоті вироби та готівку на суму 123 тис. грн, та Валентин К., засуджений у 2021 році до трьох років і семи місяців за крадіжку одягу для богослужіння і мікшерного пульта.
Наприклад, Роман Б., який нині підписує контракт з військом, у 2021 році отримав умовний вирок за те, що він, на той час курсант інституту танкових військ, без дозволу керівництва залишив виш. Приблизно так само юнак вчинив на початку вторгнення РФ: 14 квітня 2022 року Роман Б., який уже був водієм взводу забезпечення навчального процесу свого військового інституту, самовільно покинув установу, бо «злякався обстрілів». Цього разу Феміда дала суворіше покарання – три роки і шість місяців тюрми.
Двічі в одну річку вирішив увійти засуджений солдат Олександр К. У 2023 році його мобілізували і направили для проходження базової загальновійськової підготовки до військової частини на Дніпропетровщині. Там хлопець отримав посаду радіотелефоніста розвідувальної роти, проте прослуживши місяць, він самовільно залишив частину і на кілька місяців зник. Суд ухвалив вирок – п’ять років в’язниці.
мда за кражу телефона 5 лет. Сколько тогда надо давать за кражу бюджетных средств и коррупцию? 50-150? ну и воришек в ЗСУ станет больше. Будет кому телефоны и банковские карты у побратимов тырить, расцветёт продажа наркоты.
В правильном направлении движемся. Из ЗСУ в тюрьмы за сзч и воровство, а из тюрем обратно в ЗСУ. Круг замкнулся. Воруешь - попадаешь через тюрьму в ЗСУ, не воруешь - всё равно попадаешь в ЗСУ. Какая мотивация не воровать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
добровільно вмостився, думав що таксі, потім зрозумів що (тов. Сталін) вийшла чудовіщна помилка і почав себе вести неадекватно
Ага на лісапеті ж крутити педалі треба. А тут ,,добрі,, дядьки підвезти хотіли. Бусік зламності на одеських номерах. Гастролери з одеського тцк на виїзді? Вони як їхнього начальника за взятки під слідство закрили з новим начальником тцк колишнім командиром бригади-м'ясником самі кончені стали по фізичному затриманні майбутніх ,,штурмовиків,,. PS. Дивно що не визвали ще кілька екіпажів поліції і не пришили отим добрим жінкам перешкоджання співробітникам поліції. Чи ще яку хуліганку, ,,нецензурні висловлювання,, і тд
alex lem написав:Бусік зламності на одеських номерах. Гастролери з одеського тцк на виїзді? Вони як їхнього начальника за взятки під слідство закрили з новим начальником тцк колишнім командиром бригади-м'ясником самі кончені стали по фізичному затриманні майбутніх ,,штурмовиків,,.
одеські номера на бусіках? які дрібниці)) у нас ці буси сьогодні на польських, через тиждень на київських а наступного місяця по номеру пробиває не бус а якусь фабію
Banderlog написав:Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. ) можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))
До речі справа майдану - закрита за закінченням строку давності. Парам-парам-пам.
vitaliiangel написав:Schmit я вчера давал видео где он это говорит - потёрли.
Умы еще не готовы. Умы ждут кордонов 91, стоя в очереди за бронью