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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84098410841184128413>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 12:33

  Letusrock написав:
  alex lem написав:Бусік зламності на одеських номерах. Гастролери з одеського тцк на виїзді? Вони як їхнього начальника за взятки під слідство закрили з новим начальником тцк колишнім командиром бригади-м'ясником самі кончені стали по фізичному затриманні майбутніх ,,штурмовиків,,.

одеські номера на бусіках? які дрібниці)) у нас ці буси сьогодні на польських, через тиждень на київських а наступного місяця по номеру пробиває не бус а якусь фабію

Праходим, проходим, не забываем передавать за проезд, следующая остановка - ТЦК. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 12:48

  vitaliiangel написав:
За останній тиждень 1090 засуджених вийшли з тюрем, щоб вдягнути піксель

«До мене вже звертаються командири окремих військових частин з проханням влаштувати їм, так би мовити, оглядини в установах виконання покарання», – таку заяву минулого тижня почув «Главком» від заступниці міністра юстиції Олени Висоцької. Чиновниця коментувала новий закон (набрав чинності 17 травня 2024 року), що дозволяє залучати ув’язнених на фронт. Щоправда, не всіх.

Останніми днями суди масово задовольняють клопотання колоній про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби. Станом на 27 травня із тюрем вийшло 1090 осіб. Загалом 4400 ув’язнених виявили бажання боронити країну, поінформували у Мін’юсті.

«Главком» промоніторив близько пів тисячі судових ухвал, які стосуються «мобілізації з-за ґрат», і з’ясував, що найактивніше зголошуються йти до війська чоловіки, засуджені за крадіжки, грабежі, торгівлю наркотиками, шахрайство, бійки.

За останній тиждень рекрутинг ув’язнених почали проводити у 27 виправних колоніях (це майже третина таких закладів у країні). Найбільше охочих підписати контракт і вбратися у піксель – із колоній Хмельниччини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Полтавщини, Вінниччини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Харківщини.

Зокрема, новобранцем ЗСУ став Олександр В. із Кропивницького району, серійний крадій, який востаннє опинився за ґратами у січні 2024 року – його було засуджено до п’яти років позбавлення волі за крадіжку шкіряного гаманця із грішми на суму 800 грн. Апеляційний суд дав Олександрові В. характеристику: безробітний, у 2001-2010 роках перебував на стаціонарному лікуванні у психіатра; раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Водночас Ленінський районний суд Кропивницького, який звільнив з тюрми Олександра В. задля підписання контракту на військову службу, констатував: чоловік перебуває в добрій фізичній формі; за висновком військово-лікарська комісія придатний до військової служби.

Зокрема, Дмитро К., який у 2022 році одержав шість років позбавлення волі за передачу наркотичних виробів у колонію; Олексій М. (у 2020 році на автомобілі скоїв наїзд на пішохода, за що отримав п’ять років і вісім місяців ув’язнення); Олександр Г. (у 2022 році п’ять років і один місяць позбавлення волі за крадіжку мобільного телефона, болгарки і машинки для стрижки).

Також вирішили піти воювати двоє молодих чоловіків, які були засуджені за банальну крадіжку мобільних телефонів: Василь К., який у 2021 році «заробив» п’ять років і один місяць тюрми (крім того, що поцупив мобілку, він пограбував та побив працівницю пункту збору металобрухту), та Віктор М., котрого у 2020 році засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Умовно дострокове звільнення, за рішенням суду, отримав Олександр І., котрий у 2022 році потрапив за ґрати на п’ять років і шість місяців за крадіжку мотоцикла.

Боронити країну на передовій за кілька місяців будуть і двоє чоловіків, які опинилися за ґратами за пограбування церковного майна. Це Олександр Л., який у 2022 році отримав шість років тюрми за те, що разом зі спільником обчистив храм Московської церкви, викравши срібні і золоті вироби та готівку на суму 123 тис. грн, та Валентин К., засуджений у 2021 році до трьох років і семи місяців за крадіжку одягу для богослужіння і мікшерного пульта.

Наприклад, Роман Б., який нині підписує контракт з військом, у 2021 році отримав умовний вирок за те, що він, на той час курсант інституту танкових військ, без дозволу керівництва залишив виш. Приблизно так само юнак вчинив на початку вторгнення РФ: 14 квітня 2022 року Роман Б., який уже був водієм взводу забезпечення навчального процесу свого військового інституту, самовільно покинув установу, бо «злякався обстрілів». Цього разу Феміда дала суворіше покарання – три роки і шість місяців тюрми.

Двічі в одну річку вирішив увійти засуджений солдат Олександр К. У 2023 році його мобілізували і направили для проходження базової загальновійськової підготовки до військової частини на Дніпропетровщині. Там хлопець отримав посаду радіотелефоніста розвідувальної роти, проте прослуживши місяць, він самовільно залишив частину і на кілька місяців зник. Суд ухвалив вирок – п’ять років в’язниці.


мда за кражу телефона 5 лет. Сколько тогда надо давать за кражу бюджетных средств и коррупцию? 50-150? ну и воришек в ЗСУ станет больше. Будет кому телефоны и банковские карты у побратимов тырить, расцветёт продажа наркоты.

В правильном направлении движемся. Из ЗСУ в тюрьмы за сзч и воровство, а из тюрем обратно в ЗСУ. Круг замкнулся. Воруешь - попадаешь через тюрьму в ЗСУ, не воруешь - всё равно попадаешь в ЗСУ. Какая мотивация не воровать?

Якщо половину віддати, отримаєте умовно до 3-х років
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:02

росія заявила про призупинку обміну полоненими з Україною на «кілька місяців»

Уповноважена з прав людини рф звинуватила Україну в «надуманих вимогах», які начебто «постійно змінюються».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:15

  Xenon написав:Якби вибрали Чорновола, тг війна з кацапами булаб в 90х
(Чечня як приклад)

Не було б. РФ тоді була слабка.
Фактично ми отримали історичне вікно в 20 років, коли Росія була слабка. Цим вікном скористалась тільки Прибалтика. А ми його фактично прос**ли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:33

  vitaliiangel написав:Schmit я вчера давал видео где он это говорит - потёрли.

Странная политика... На всех укр.сайтах такая информ. есть, а здесь - НЭЗЯ.
:shock:

https://aspi.com.ua/news/politika/putin ... #gsc.tab=0
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:37

Побутова техніка, призначена для українського ринку, тепер продається в росії

Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури іноземних виробників з метою збереження позицій на російському ринку. Окрім Bosch, подібним чином до росії надходить побутова техніка італійської Delonghi та нідерландської Philips. Про це повідомляє Комерсант УкраїнськийKomersant.Info

https://www.komersant.info/pobutova-tek ... a-v-rosii/

Война - войной, а бизнес терять деньги не хочет. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Война - войной, а бизнес терять деньги не хочет.

потужні санкції, казали вони 8)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:44

  Игорь Алексеевич написав:Странная политика... На всех укр.сайтах такая информ. есть, а здесь - НЭЗЯ.
говорил неоднократно, модерация трёт даже то, что есть в т.ч. украинских сми, а рассказы будивельныка на 30 постов какой он великий бизнесмен - не трут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:44

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война - войной, а бизнес терять деньги не хочет.

потужні санкції, казали вони 8)

Да всё там есть на полках магазинов, особенно в крупных городах. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:46

  Игорь Алексеевич написав:Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки
я тут ничего плохого не вижу, пусть тратят валюту на бойлеры и холодильники, чем сами это производят и кому-то продают. Львиные доходные статьи бюджета рф не торговля быт.техникой и не её импорт.
vitaliiangel
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