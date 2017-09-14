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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:49
andrijk777 написав: Xenon написав:
Якби вибрали Чорновола, тг війна з кацапами булаб в 90х
(Чечня як приклад)
Не було б. РФ тоді була слабка.
Фактично ми отримали історичне вікно в 20 років, коли Росія була слабка. Цим вікном скористалась тільки Прибалтика. А ми його фактично прос**ли.
Тільки є один ньюанс.
Трибалтика до ВВВ історично мала свої три держави. Як існувала міжвоєнна Польща.
А УРСР була в складі СРСР лише після розпаду РІ.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:50
budivelnik написав: ЛАД написав:
Нигде в мире не слышно было о таком методе бронирования.
Написав багато
От тільки за кого і проти чого-не написано нічого.
1 Те що пишу я
Один параметр - сума і все.
Корупційні діяння будуть , але їх масштаб менші ніж те що робиться зараз
2 Комісія, міністерство і так далі...
В цьому варіанті корупції на порядки більше.
Тому або опиши СВІЙ варіант, або не критикуй ті які існують
Ні Державний з міністерствами ні мій з суммами.
Если вы ничего не поняли, то это ваши проблемы, а не мои.
Попробуйте перечитать ещё раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:54
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Странная политика... На всех укр.сайтах такая информ. есть, а здесь - НЭЗЯ.
говорил неоднократно, модерация трёт даже то, что есть в т.ч. украинских сми, а рассказы будивельныка на 30 постов какой он великий бизнесмен - не трут.
це тому, що перше плагіат, а друге витвір авторського мистецтва
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:54
Обговорювали звільнення Ірини і подальші можливі варіанти:
На жаль пошук швидше мертвий на форумі і цікаво хто краще спрогнозував, здається лапай саме так передбачав.
Востаннє редагувалось Ой+
в Сер 29 тра, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:55
Ой+ написав:
Обговорювали звільнення Ірини і подальші можливі варіанти:
это позор, сколько людей погибло из-за таких разжигателей ненависти
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58
fler написав: Banderlog написав:
Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Спорное утверждение.
Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 29 тра, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:59
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки
я тут ничего плохого не вижу, пусть тратят валюту на бойлеры и холодильники, чем сами это производят и кому-то продают. Львиные доходные статьи бюджета не торговля быт.техникой.
Смотрю наши СМИ всё чаще начинают сдавать обороты про санкции, помощь ручьём от запада и т.д. Всё чаще мелькают на сайтах и в ютубе от политологов про планы переговоров. Уже нет такого накала событий когда погнали рашу в 23году, что возможно дойдём до границ 91г. Значит постепенно нас готовят к др. событиям. Думаю все ждут развязки выборов в США и будут осторожными до осени про террит. и Крым.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 14:09
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки
я тут ничего плохого не вижу, пусть тратят валюту на бойлеры и холодильники, чем сами это производят и кому-то продают. Львиные доходные статьи бюджета не торговля быт.техникой.
Смотрю наши СМИ всё чаще начинают сдавать обороты про санкции, помощь ручьём от запада и т.д. Всё чаще мелькают на сайтах и в ютубе от политологов про планы переговоров. Уже нет такого накала событий когда погнали рашу в 23году, что возможно дойдём до границ 91г. Значит постепенно нас готовят к др. событиям. Думаю все ждут развязки выборов в США и будут осторожными до осени про террит. и Крым.
що дасть Україні розвязка виборів в сша?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 14:10
Ой+ написав:
Обговорювали звільнення Ірини і подальші можливі варіанти:
На жаль пошук швидше мертвий на форумі і цікаво хто краще спрогнозував, здається лапай саме так передбачав.
Ірину Фаріон поновлять на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, — постанова суду.
Накази ректора НУ "Львівська політехніка" про звільнення Ірини Фаріон від 15 листопада та 28 листопада визнали незаконними та скасували.
На користь науковиці суд постановив стягнути понад 123 000 грн за період вимушеного прогулу. А також з з НУ "Львівська політехніка" стягнути судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок", — оголосила суддя Львівського апеляційного суду.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 14:11
Banderlog написав:
що дасть Україні розвязка виборів в сша?
финансовая и военная помощь. без этого нам даже в будущем не удержать линию фронта. с саблями и топорами воевать уже не те времена. трамп не сторонник в выделении нам денег и оружия. на этом его основана программа в президенты.
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