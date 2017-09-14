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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8412841384148415>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:49

Игорь Алексеевич
без літаків радіолокаційного дозору Україна не зможе розкрити потенціал F-16 і «це буде просто така собі високотехнологічна заміна МіГ-29, а не те, що хотілося».
Близько року тому авторитетний військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю NV розповів, що старі модифікації літаків F-16 програють російським Су-35 і МіГ-31, але це можна компенсувати застосуванням «літаючих радарів» — літаків дальнього радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). https://nv.ua/ukr/ukraine/events/asc-89 ... 22759.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:54

  fox767676 написав:
  budivelnik написав://////////


Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.

Лисичка вы наша, скоро, как тот американский генерал, будете выпрыгивать в окно с криками "Русские идут!"?
В вашем случае: "Коммуняки идут!"?
Когда я здесь годами писал о разрушении промышленности и о том, что не может страна существовать только с сельским хозяйством, местные "патриоты" за это называли меня совком. Ещё 1,5 года назад меня те же "патриоты" опять же называли совком и доказывали, что мы не можем производить танки да и ещё многое.
Сегодня рассказывают фантастические истории о том, что в "ту" войну Гитлер "всю промышленность Германии спрятал под землю" и упрекают украинское руководство, что мы этого не сделали.
Я уже даже не знаю, что можно противопоставить вопиющей безграмотности и ограниченности. Особенно с учётом того, что они ещё и воинствующие.
И вы ещё меня смеете обвинять в "сприянні подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами"!?
30 лет я его "знищував"? Или такие "умные патриоты", как вы, у которых самый сильный аргумент это "совок"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:56

  Ой+ написав:Игорь Алексеевич
без літаків радіолокаційного дозору Україна не зможе розкрити потенціал F-16 і «це буде просто така собі високотехнологічна заміна МіГ-29, а не те, що хотілося».
Близько року тому авторитетний військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю NV розповів, що старі модифікації літаків F-16 програють російським Су-35 і МіГ-31, але це можна компенсувати застосуванням «літаючих радарів» — літаків дальнього радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). https://nv.ua/ukr/ukraine/events/asc-89 ... 22759.html

Всё верно, но для этого надо иметь эти самые F-16.
И в достаточном количестве, а не одну эскадрилью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:22

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  budivelnik написав://////////


Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.

Лисичка вы наша, скоро, как тот американский генерал, будете выпрыгивать в окно с криками "Русские идут!"?
В вашем случае: "Коммуняки идут!"?
Когда я здесь годами писал о разрушении промышленности и о том, что не может страна существовать только с сельским хозяйством, местные "патриоты" за это называли меня совком. Ещё 1,5 года назад меня те же "патриоты" опять же называли совком и доказывали, что мы не можем производить танки да и ещё многое.
Сегодня рассказывают фантастические истории о том, что в "ту" войну Гитлер "всю промышленность Германии спрятал под землю" и упрекают украинское руководство, что мы этого не сделали.
Я уже даже не знаю, что можно противопоставить вопиющей безграмотности и ограниченности. Особенно с учётом того, что они ещё и воинствующие.
И вы ещё меня смеете обвинять в "сприянні подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами"!?
30 лет я его "знищував"? Или такие "умные патриоты", как вы, у которых самый сильный аргумент это "совок"?


ладік, вгамуйте істеріку.
"совок" то для вас зручна ширма, насправді ви слабозамаскований ворог
аргументи свої я наводив регулярно та розлого, далі вже дотримуюсь інструкції Матвія 7:6
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:23

  Banderlog написав:...........
Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. )
можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))

Революція (від лат. revolutio — лоз, змінення, кардинальна зміна) — швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи.
........
Революція, на відміну від реформи, змінює всю систему, а не окрему її частину (яка також може бути підпорядкованою системою).
........
Революційні настрої посилюються, коли люди розуміють, що старий режим (якщо говорити за політику) не бажає або не здатний до реформ і покращень. Якщо революціонери усвідомлюють, що реформи не прийдуть до них від політичної верхівки, то їх дії починають ставати більш рішучими для початку змін на певній території.

http://surl.li/uamcm
"революція євромайдану?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё верно, но для этого надо иметь эти самые F-16.
И в достаточном количестве, а не одну эскадрилью.
І бажано без заборони стріляти по москалям над їх теріторією
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ета музика будєт вєчной..."

В Раду внесено законопроект про продовження терміну оновлення військово-облікових даних (не до 18 липня)

Система очикувано захлинулась. Держава не може працювати ні з СЗЧ, ні з реальними ухилянтами, ні з громадянами взагалі. Колапс по всіх напрямках

Олег за все берется смело
все превращается в говно
а если за говно берется
то просто тратит меньше сил
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 29 тра, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/LwHavf-f0SE?list=LL&t=464

ось лівоцентристський економіст каже що діюча система бронювання - корупційна,
а тотальна мобілізація(він так характеризує) призводить до тотальної корупції.
Це слово в слово мої аргументи. А комуняцькі шкідники мерфали пітримують тотальні заходи та тотальну корупцію.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 29 тра, 2024 15:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:34

Гуглоперевод:
Чехия призывает союзников выполнить обязательства и финансировать боеприпасы для Украины
Министр обороны Чехии Яна Чернохова:

«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова чешским журналистам после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.

Она также сообщила, что пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку боеприпасов.

Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальный ужин во вторник в Праге.

Первые десятки тысяч 155-мм боеприпасов прибудут в Украину в июне, сообщил премьер-министр Чехии, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.

По словам Фредериксена, собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя», — сказала она на пресс-конференции в Праге.

https://www.euractiv.com/section/politi ... r-ukraine/
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чехія та Швеція, 2 по-справжньому європейські країни, а не сімулякри
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