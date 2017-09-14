без літаків радіолокаційного дозору Україна не зможе розкрити потенціал F-16 і «це буде просто така собі високотехнологічна заміна МіГ-29, а не те, що хотілося». Близько року тому авторитетний військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю NV розповів, що старі модифікації літаків F-16 програють російським Су-35 і МіГ-31, але це можна компенсувати застосуванням «літаючих радарів» — літаків дальнього радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). https://nv.ua/ukr/ukraine/events/asc-89 ... 22759.html
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з [лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами. Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Лисичка вы наша, скоро, как тот американский генерал, будете выпрыгивать в окно с криками "Русские идут!"? В вашем случае: "Коммуняки идут!"? Когда я здесь годами писал о разрушении промышленности и о том, что не может страна существовать только с сельским хозяйством, местные "патриоты" за это называли меня совком. Ещё 1,5 года назад меня те же "патриоты" опять же называли совком и доказывали, что мы не можем производить танки да и ещё многое. Сегодня рассказывают фантастические истории о том, что в "ту" войну Гитлер "всю промышленность Германии спрятал под землю" и упрекают украинское руководство, что мы этого не сделали. Я уже даже не знаю, что можно противопоставить вопиющей безграмотности и ограниченности. Особенно с учётом того, что они ещё и воинствующие. И вы ещё меня смеете обвинять в "сприянні подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами"!? 30 лет я его "знищував"? Или такие "умные патриоты", как вы, у которых самый сильный аргумент это "совок"?
без літаків радіолокаційного дозору Україна не зможе розкрити потенціал F-16 і «це буде просто така собі високотехнологічна заміна МіГ-29, а не те, що хотілося». Близько року тому авторитетний військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю NV розповів, що старі модифікації літаків F-16 програють російським Су-35 і МіГ-31, але це можна компенсувати застосуванням «літаючих радарів» — літаків дальнього радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). https://nv.ua/ukr/ukraine/events/asc-89 ... 22759.html
Всё верно, но для этого надо иметь эти самые F-16. И в достаточном количестве, а не одну эскадрилью.
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з [лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами. Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Лисичка вы наша, скоро, как тот американский генерал, будете выпрыгивать в окно с криками "Русские идут!"? В вашем случае: "Коммуняки идут!"? Когда я здесь годами писал о разрушении промышленности и о том, что не может страна существовать только с сельским хозяйством, местные "патриоты" за это называли меня совком. Ещё 1,5 года назад меня те же "патриоты" опять же называли совком и доказывали, что мы не можем производить танки да и ещё многое. Сегодня рассказывают фантастические истории о том, что в "ту" войну Гитлер "всю промышленность Германии спрятал под землю" и упрекают украинское руководство, что мы этого не сделали. Я уже даже не знаю, что можно противопоставить вопиющей безграмотности и ограниченности. Особенно с учётом того, что они ещё и воинствующие. И вы ещё меня смеете обвинять в "сприянні подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами"!? 30 лет я его "знищував"? Или такие "умные патриоты", как вы, у которых самый сильный аргумент это "совок"?
ладік, вгамуйте істеріку. "совок" то для вас зручна ширма, насправді ви слабозамаскований ворог аргументи свої я наводив регулярно та розлого, далі вже дотримуюсь інструкції Матвія 7:6
Banderlog написав:........... Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. ) можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))
Революція (від лат. revolutio — лоз, змінення, кардинальна зміна) — швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи. ........ Революція, на відміну від реформи, змінює всю систему, а не окрему її частину (яка також може бути підпорядкованою системою). ........ Революційні настрої посилюються, коли люди розуміють, що старий режим (якщо говорити за політику) не бажає або не здатний до реформ і покращень. Якщо революціонери усвідомлюють, що реформи не прийдуть до них від політичної верхівки, то їх дії починають ставати більш рішучими для початку змін на певній території.
ось лівоцентристський економіст каже що діюча система бронювання - корупційна, а тотальна мобілізація(він так характеризує) призводить до тотальної корупції. Це слово в слово мої аргументи. А комуняцькі шкідники мерфали пітримують тотальні заходи та тотальну корупцію.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 29 тра, 2024 15:41, всього редагувалось 3 разів.
Чехия призывает союзников выполнить обязательства и финансировать боеприпасы для Украины Министр обороны Чехии Яна Чернохова:
«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова чешским журналистам после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.
Она также сообщила, что пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку боеприпасов.
Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальный ужин во вторник в Праге.
Первые десятки тысяч 155-мм боеприпасов прибудут в Украину в июне, сообщил премьер-министр Чехии, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.
По словам Фредериксена, собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя», — сказала она на пресс-конференции в Праге.