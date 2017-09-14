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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:40
Schmit написав:
[youtube]bsCGCBIaGwo...
Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"?
Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый.
Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:42
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
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Mimohod
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:46
Mimohod написав:
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
Не те що не змінилось, відчуття що Гашек її писав після подорожі в майбутнє в 2024-й рік. там все сходиться один в один: тупість та бюрократія керманичів, "чехи-ухилянти", поліція, боротьба з внутрішнім ворогом, пропаганда+придушення свободи слова, ВЛК та інше
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:46
"Медицинская комиссия – настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец."
Mimohod написав:
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:47
fox767676 написав:
........
ладік, вгамуйте істеріку.
"совок" то для вас зручна ширма, насправді ви слабозамаскований ворог
аргументи свої я наводив регулярно та розлого, далі вже дотримуюсь інструкції Матвія 7:6
Вы незамаскований идиот. Причём, даже не полезный, а просто.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:50
ЛАД написав: fler написав: Banderlog написав:
Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Спорное утверждение.
Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?
цікаво якщо Fler
сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп"
.
Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть
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