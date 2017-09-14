без літаків радіолокаційного дозору Україна не зможе розкрити потенціал F-16 і «це буде просто така собі високотехнологічна заміна МіГ-29, а не те, що хотілося». Близько року тому авторитетний військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю NV розповів, що старі модифікації літаків F-16 програють російським Су-35 і МіГ-31, але це можна компенсувати застосуванням «літаючих радарів» — літаків дальнього радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). https://nv.ua/ukr/ukraine/events/asc-89 ... 22759.html
Всё верно, но для этого надо иметь эти самые F-16. И в достаточном количестве, а не одну эскадрилью.
Banderlog написав:........... Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось. Які ще й одностайно брешуть а потім кажуть , що це було в інтересах революційної доцільності.) В інтересах революції гідності і справи євромайдану. ) можно зараз вже зробити висновок чим закінчилась революція євромайдану? Чи мож є в революції початок. Нема в революції кінця)))
Революція (від лат. revolutio — лоз, змінення, кардинальна зміна) — швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи. ........ Революція, на відміну від реформи, змінює всю систему, а не окрему її частину (яка також може бути підпорядкованою системою). ........ Революційні настрої посилюються, коли люди розуміють, що старий режим (якщо говорити за політику) не бажає або не здатний до реформ і покращень. Якщо революціонери усвідомлюють, що реформи не прийдуть до них від політичної верхівки, то їх дії починають ставати більш рішучими для початку змін на певній території.
ось лівоцентристський економіст каже що діюча система бронювання - корупційна, а тотальна мобілізація(він так характеризує) призводить до тотальної корупції. Це слово в слово мої аргументи. А комуняцькі шкідники мерфали пітримують тотальні заходи та тотальну корупцію.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 29 тра, 2024 15:41, всього редагувалось 3 разів.
Чехия призывает союзников выполнить обязательства и финансировать боеприпасы для Украины Министр обороны Чехии Яна Чернохова:
«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова чешским журналистам после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.
Она также сообщила, что пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку боеприпасов.
Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальный ужин во вторник в Праге.
Первые десятки тысяч 155-мм боеприпасов прибудут в Украину в июне, сообщил премьер-министр Чехии, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.
По словам Фредериксена, собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя», — сказала она на пресс-конференции в Праге.
Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"? Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый. Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда: — Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові." Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
Mimohod написав:"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда: — Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові." Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
Не те що не змінилось, відчуття що Гашек її писав після подорожі в майбутнє в 2024-й рік. там все сходиться один в один: тупість та бюрократія керманичів, "чехи-ухилянти", поліція, боротьба з внутрішнім ворогом, пропаганда+придушення свободи слова, ВЛК та інше