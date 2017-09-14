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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:46
"Медицинская комиссия – настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец."
Mimohod написав:
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:47
дел
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 29 тра, 2024 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:50
ЛАД написав: fler написав: Banderlog написав:
Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Спорное утверждение.
Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?
цікаво якщо Fler
сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп"
.
Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:52
Letusrock написав:
............
цікаво якщо Fler
сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп"
.
Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть
Мабуть, ні.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:52
Игорь Алексеевич написав: Banderlog написав:
що дасть Україні розвязка виборів в сша?
финансовая и военная помощь. без этого нам даже в будущем не удержать линию фронта. с саблями и топорами воевать уже не те времена. трамп не сторонник в выделении нам денег и оружия. на этом его основана программа в президенты.
Треба готуватися як Кулеба казав до війни лопатками.
Як у ,,На Західному фронті без змін,, Ремарка писав. Штик застрягає в ребрах, потім важко витягувати, а гарно заточена лопатка в окопній війні рішає.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:53
whois2010 написав:
"Медицинская комиссия – настоящее благодеяние для армии. Без нее каждый призывник чувствовал бы себя больным и неспособным носить ранец."
Mimohod написав:
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
— Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?
— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:06
Громадян старше 50-років держава утилізовує на війні. У всяких стрілецьких батальйонах та приданих територіальних оборонах на сп-шках на нулі. Щоб менше до 60-років та пенсії дожило і її не платить. +Менше старих=менше на медицину трат. Плати чесно п'яту частку заробленого державі і помри у 50+.
,,Гіганти мислі,, ви ще навчіть щоб ВЛК лікували ,,ухилянтів,, від усіх болячок клізмою і голодом.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:07
Mimohod написав:
"Один молодий офіцер наполегливо намагався переконати полковника у своїй вояцькій твердості і дуже голосно запевняв свого сусіда:
— Туберкульозних людей треба посилати на фронт, це піде їм на користь, а крім того, хай краще гинуть хворі, ніж здорові."
Перечитую Гашека. Нічого за сто років не змінилось.
наши наверное читают Гашека как мануал. При совке любили говорить мы отстаём от Запада на 30 лет (другие говорили на 50). В итоге на 100
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:24
alex lem написав:
Громадян старше 50-років держава утилізовує на війні. У всяких стрілецьких батальйонах та приданих територіальних оборонах на сп-шках на нулі. Щоб менше до 60-років та пенсії дожило і її не платить. +Менше старих=менше на медицину трат. Плати чесно п'яту частку заробленого державі і помри у 50+.
,,Гіганти мислі,, ви ще навчіть щоб ВЛК лікували ,,ухилянтів,, від усіх болячок клізмою і голодом.
Деколи треба проаналізувати те що хочеться написати....
Так, до відома
Середня прогнозована тривалість життя чоловіків - 67 років
На пенсію виходять в 60 ( і то не всі)
Далі прості цифри
Нехай 10 років людина б отримувала по 6000 грн/місяць=720 000 грн...
А скільки виплата за загибель ? - 15 млн...
Нехай навіть не загинув, не дай Бог-став інвалідом
Виплата інвалідам
1 групи - 1 211 200
2 групи - 908 400
3 групи - 757 000
+ пенсія.....
Тому давайте перестанемо розповсюджувати страшилки
ПС
так будуть такі які почнуть хайп про те що є певна кількість зниклих безвісти і тому не платять......
Так от
з 2014 по 2022 -зникло безвісти - 12 292 особи
з лютого 2022 по сьогодні - зниклих безвісти 50 150 осіб.
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