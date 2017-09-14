fler написав:Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Спорное утверждение.
Та невже? З вами все ясно, як білий день. Ви давно чекаєте на рузьке мір. І з вами погодяться всі, хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
ЛАД написав:Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців? Це добре?
Це так само, як вас спитати - вас влаштовує війна 1941-1945рр на території України (інші не розглядаємо)? Скільки вбитих і поранених українців було, руйнувань, біженців... Це добре? Може треба було віддати Україну Німеччині? Мешкали б зараз у ЄС, а?
Умники плодятся на форуме как грибы после дождя. Ну и главная методика - вместо аргументов личные выпады и оскорбления. И всё в порядке - думать не надо. Причём, не зависит от квалификации и профессии, хоть бомж, хоть торговец, хоть доктор наук.
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з [лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами. Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Ну раз так ,то треба відповісти .
Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота . Знаете чому ? Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !) Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти . Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм . Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному . Гарного вам вечіра .
ЛАД написав:Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців? Це добре?
цікаво якщо Fler сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп". Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть
Сказати "стоп" на яких умовах? Повної чи часткової капітуляції? Ви погодитесь віддати кацапам Закарпаття замість Донбасу, наприклад?
fler написав:Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
Означення слова "капітуляція":
Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами в международном праве — прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.
Яким чином Мінські угоди = капітуляція України? Треба бути або фантазером або ідіотом щоб стверджувати що в мінських угодах міститься "капітуляція України". Тепер зрозуміло яких "фахівців" читає fler.