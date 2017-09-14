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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8414841584168417>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:25

  ЛАД написав:
  fler написав:Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?

Спорное утверждение.

Та невже? З вами все ясно, як білий день. Ви давно чекаєте на рузьке мір. І з вами погодяться всі, хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
  ЛАД написав:Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?

Це так само, як вас спитати - вас влаштовує війна 1941-1945рр на території України (інші не розглядаємо)? Скільки вбитих і поранених українців було, руйнувань, біженців... Це добре? Може треба було віддати Україну Німеччині? Мешкали б зараз у ЄС, а?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:26

  fler написав:Може треба було віддати Україну Німеччині?
єто другоє...
Єто тільки совки можуть задавати таке питання....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:31

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.

Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?
те що й всі з вікіпедії...

Мда... з вікіпедії.. Надійне джерело, мля.
  Banderlog написав:Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось.

Фахівці, які приймали участь у розробці цих угод, знайомі з документами особисто, а не через вікіпедію.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:32

Умники плодятся на форуме как грибы после дождя. :)
Ну и главная методика - вместо аргументов личные выпады и оскорбления. И всё в порядке - думать не надо.
Причём, не зависит от квалификации и профессии, хоть бомж, хоть торговец, хоть доктор наук.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Середня прогнозована тривалість життя чоловіків - 67 років

Мінсоц:
середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка); https://www.msp.gov.ua/projects/870/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:41

  fox767676 написав:
  budivelnik написав://////////


Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.


Ну раз так ,то треба відповісти .

Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота .
Знаете чому ?
Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !)
Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти .
Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм .
Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному .
Гарного вам вечіра .

ВБИЙТЕ КОТА !
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:42

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Ответный вопрос - Вас влаштовує багаторічна війна на території України і, відповідно, зруйновані міста і загалом Україна? І купа вбитих та поранених українців, як військових, так і цивільних? Перетворення значної частини населення на біженців?
Це добре?

цікаво якщо Fler сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп".
Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть

Сказати "стоп" на яких умовах? Повної чи часткової капітуляції? Ви погодитесь віддати кацапам Закарпаття замість Донбасу, наприклад?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:43

  fler написав:хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:47

  fler написав:Пан Banderlog, ви ознайомились з умовами мінських угод? Фахівці одностайно стверджують, що ці умови = капітуляція України. Вас влаштовує "рузьке мір" чи "новоросія"?

Означення слова "капітуляція":
Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами в международном праве — прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.


Яким чином Мінські угоди = капітуляція України? Треба бути або фантазером або ідіотом щоб стверджувати що в мінських угодах міститься "капітуляція України".
Тепер зрозуміло яких "фахівців" читає fler.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:52

  fler написав:Сказати "стоп" на яких умовах?

А що по суті були Мінські угоди?
Часткова капітуляція (тоді як допустиму частку виміряти? РПВ? Чи що?)?
І чому саме тоді на них пішли?
А не раніше чи пізніше?

Хто суддя, хто визначає, хто вирішує?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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