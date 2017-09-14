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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8414841584168417
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сказати "стоп" на яких умовах?

з часом умови тільки погіршуються
  fler написав:Повної чи часткової капітуляції?

Ви я так бачу хочете дочекатись повної капітуляції і щоб вживих лишився тільки ваш чолівік і ви
  fler написав:Ви погодитесь віддати кацапам Закарпаття замість Донбасу, наприклад?

якщо на Україну нападе ЄС то я не буду вимагати самопожертви і боротьби до останнього від харківян чи херсонців за мою область (ховачись за бронею чи закордоном). так зрозуміло?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Може треба було віддати Україну Німеччині? Мешкали б зараз у ЄС, а?

Хм, стосовно жителів заходу країни дане питання звучить доволі провокаційно (гляньте карти України-1939), можна отримати не ту відповідь))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:00

  Letusrock написав:
  fler написав:Сказати "стоп" на яких умовах?

з часом умови тільки погіршуються


Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?

Чекаю на відповідь, розгорнуто
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 тра, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:07

Российские военные начали использовать дроны-матки для сброса FPV-камикадзе (на видео) — носители самолётного типа экономят малышам заряд, увеличивают дальность полёта и ретранслируют сигнал.

Схема проста: одноразовые камикадзе-дроны с управлением "от первого лица" цепляют к "самолётикам" — а затем в нужном месте они открепляются и с полным зарядом летят в тыл врага. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы. А если противник не найден — дроны-матки возвращаются домой.

На видео попал как раз момент отделения от "мамы". В сети также появилось фото с БПЛА-маткой. Как называется эта дивная "штучка" с системой вертикального взлёта и посадки — пока неизвестно.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:09

  ЛАД написав:
  Schmit написав:[youtube]bsCGCBIaGwo...

Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"?
Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый.
Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.

Це "авторитет" винен, що Зе підіграв пу своєю бездіяльністю, замість того, щоб вчасно звернутись до КС і закрити це питання?
Попереджали ж, що в Конституції ця проблема прописана неоднозначно, будуть проблеми і леши КС може їх вирішити.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:12

Глава Міноборони Умєров дав інтерв'ю Reuters: основні тези

Умєров підтвердив, що Київ сповнений рішучості звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з Кримом.
https://www.unian.ua/war/glava-minoboro ... 49374.html

Але тоді про що казав ГУР?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:15

Розгорнутіше нікуди))

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  fler написав:Сказати "стоп" на яких умовах?

з часом умови тільки погіршуються


Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?

Чекає на відповідь, розгорнуто

ГУР каже:
Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он.

"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года, из-за недостатка материалов и инженеров, считает он. Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", – говорится в материале.
https://www.unian.net/war/ukraina-ne-sm ... 24483.html

Рфія теж ризикує, продовдуючи, бо сусіди України, партнери можуть і знайти способи.
А не тіко отак - "По мнению Скибицкого, самым неопределенным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:17

  холява написав:
  fox767676 написав:
  budivelnik написав://////////


Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.


Ну раз так ,то треба відповісти .

Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота .
Знаете чому ?
Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !)
Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти .
Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм .
Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному .
Гарного вам вечіра .

ВБИЙТЕ КОТА !



о, обіссані комуністи всіх помийок з'єдналися
я математично довів що ви - покидьки, які, як мінімум, мають корупційну ренту з того безладу що коїться. а можливо прямо працюєте на ворога за копійчину чи ідею.
Але я не дозволю принижувати Україну та українців, це смертельна загроза для вас , вашого мерфалу чекає прутень, вас як немічного - депортація до країни-роботодавця
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:18

  vitaliiangel написав:
  fler написав:хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?

Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
fler
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