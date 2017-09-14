Российские военные начали использовать дроны-матки для сброса FPV-камикадзе (на видео) — носители самолётного типа экономят малышам заряд, увеличивают дальность полёта и ретранслируют сигнал.
Схема проста: одноразовые камикадзе-дроны с управлением "от первого лица" цепляют к "самолётикам" — а затем в нужном месте они открепляются и с полным зарядом летят в тыл врага. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы. А если противник не найден — дроны-матки возвращаются домой.
На видео попал как раз момент отделения от "мамы". В сети также появилось фото с БПЛА-маткой. Как называется эта дивная "штучка" с системой вертикального взлёта и посадки — пока неизвестно.
Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"? Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый. Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.
Це "авторитет" винен, що Зе підіграв пу своєю бездіяльністю, замість того, щоб вчасно звернутись до КС і закрити це питання? Попереджали ж, що в Конституції ця проблема прописана неоднозначно, будуть проблеми і леши КС може їх вирішити.
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекає на відповідь, розгорнуто
ГУР каже: Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он.
"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года, из-за недостатка материалов и инженеров, считает он. Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", – говорится в материале. https://www.unian.net/war/ukraina-ne-sm ... 24483.html
Рфія теж ризикує, продовдуючи, бо сусіди України, партнери можуть і знайти способи. А не тіко отак - "По мнению Скибицкого, самым неопределенным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России.*
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з [лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами. Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Ну раз так ,то треба відповісти .
Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота . Знаете чому ? Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !) Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти . Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм . Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному . Гарного вам вечіра .
ВБИЙТЕ КОТА !
о, обіссані комуністи всіх помийок з'єдналися я математично довів що ви - покидьки, які, як мінімум, мають корупційну ренту з того безладу що коїться. а можливо прямо працюєте на ворога за копійчину чи ідею. Але я не дозволю принижувати Україну та українців, це смертельна загроза для вас , вашого мерфалу чекає прутень, вас як немічного - депортація до країни-роботодавця