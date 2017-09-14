Додано: Сер 29 тра, 2024 17:45

fox767676 написав: []



Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з

[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.

Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир. []Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.

Ну раз так ,то треба відповісти .Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота .Знаете чому ?Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !)Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти .Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм .Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному .Гарного вам вечіра .ВБИЙТЕ КОТА ![/quote]о, обіссані комуністи всіх помийок з'єдналисяя математично довів що ви - покидьки, які, як мінімум, мають корупційну ренту з того безладу що коїться. а можливо прямо працюєте на ворога за копійчину чи ідею.Але я не дозволю принижувати Україну та українців, це смертельна загроза для вас , вашого мерфалу чекає прутень, вас як немічного - депортація до країни-роботодавця[/quote]Ви сходіть в ТЦК , а потім я з вами про щось побалакаю .)))) мені знайомі деякі аспекти вашої псіхіки .....ВБИЙТЕ КОТА .