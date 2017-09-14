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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:26
budivelnik написав: alex lem написав:
Громадян старше 50-років держава утилізовує на війні. У всяких стрілецьких батальйонах та приданих територіальних оборонах на сп-шках на нулі. Щоб менше до 60-років та пенсії дожило і її не платить. +Менше старих=менше на медицину трат. Плати чесно п'яту частку заробленого державі і помри у 50+.
,,Гіганти мислі,, ви ще навчіть щоб ВЛК лікували ,,ухилянтів,, від усіх болячок клізмою і голодом.
Деколи треба проаналізувати те що хочеться написати....
Так, до відома
Середня прогнозована тривалість життя чоловіків - 67 років
На пенсію виходять в 60 ( і то не всі)
Далі прості цифри
Нехай 10 років людина б отримувала по 6000 грн/місяць=720 000 грн...
А скільки виплата за загибель ? - 15 млн...
Нехай навіть не загинув, не дай Бог-став інвалідом
Виплата інвалідам
1 групи - 1 211 200
2 групи - 908 400
3 групи - 757 000
+ пенсія.....
Тому давайте перестанемо розповсюджувати страшилки
ПС
так будуть такі які почнуть хайп про те що є певна кількість зниклих безвісти і тому не платять......
Так от
з 2014 по 2022 -зникло безвісти - 12 292 особи
з лютого 2022 по сьогодні - зниклих безвісти 50 150 осіб.
15 млн. на нуле, если тело есть. тело нет - нет выплат. пропал без вести или вдруг нашли тело, то напишут, что попал под обстрел на 3 линии обороны и умер от серд. недостаточности. под 15млн. не попадает. попадает под трёх разовый салют, и гимн на последок. можно подумать кто то из родственников будет делать экспертизу тела.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:34
fler написав: vitaliiangel написав: fler написав:
хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 тра, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:36
Letusrock написав:
з часом умови тільки погіршуються
Давайте аналітику
Наскільки погіршились умови для миру в порівнянні з березнем 2022 року?
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budivelnik
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:40
Игорь Алексеевич написав: budivelnik написав: alex lem написав:
Громадян старше 50-років держава утилізовує на війні. У всяких стрілецьких батальйонах та приданих територіальних оборонах на сп-шках на нулі. Щоб менше до 60-років та пенсії дожило і її не платить. +Менше старих=менше на медицину трат. Плати чесно п'яту частку заробленого державі і помри у 50+.
,,Гіганти мислі,, ви ще навчіть щоб ВЛК лікували ,,ухилянтів,, від усіх болячок клізмою і голодом.
Деколи треба проаналізувати те що хочеться написати....
Так, до відома
Середня прогнозована тривалість життя чоловіків - 67 років
На пенсію виходять в 60 ( і то не всі)
Далі прості цифри
Нехай 10 років людина б отримувала по 6000 грн/місяць=720 000 грн...
А скільки виплата за загибель ? - 15 млн...
Нехай навіть не загинув, не дай Бог-став інвалідом
Виплата інвалідам
1 групи - 1 211 200
2 групи - 908 400
3 групи - 757 000
+ пенсія.....
Тому давайте перестанемо розповсюджувати страшилки
ПСтак будуть такі які почнуть хайп про те що є певна кількість зниклих безвісти і тому не платять......
Так от
з 2014 по 2022 -зникло безвісти - 12 292 особи
з лютого 2022 по сьогодні - зниклих безвісти 50 150 осіб.
15 млн. на нуле, если тело есть. тело нет - нет выплат. пропал без вести или вдруг нашли тело, то напишут, что попал под обстрел на 3 линии обороны и умер от серд. недостаточности. под 15млн. не попадает. попадает под трёх разовый салют, и гимн на последок. можно подумать кто то из родственников будет делать экспертизу тела.
Я ж передбачив цей пасаж.....
А тепер ваша черга пояснювати
Навіть якщо 1 з 15 загинувших - отримає 15 млн..то це множить на нуль ефективність припущення що СПЕЦІАЛЬНО гноблять всіх 50+ щоб пенсійний виграв..
То як
Готові заявити що тільки 1 з 15 загинувших в ЗСУ людей віком 50+ сімя отримає відшкодування 15 млн.
Якщо не готові-тоді Ви програли .
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:43
ЛАД написав:
Умники плодятся на форуме как грибы после дождя.
Ну и главная методика - вместо аргументов личные выпады и оскорбления. И всё в порядке - думать не надо.
Причём, не зависит от квалификации и профессии, хоть бомж, хоть торговец, хоть доктор наук.
Вибачте що така велика кількість , людей таких різних професій і соціальних станів - НЕ МОЖУТЬ зрозуміти такого гІгАнтА дУмкИ як ти.
Може тому що у воєнпенса з совкопенсом - ум за разум заскочив і вони просто живуть в своїй паралельній реальності?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:43
vitaliiangel написав:
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
Особенно ты, на диване в Ирпене, читая 300 ТГ-каналов )
Максимально эффективный )
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:45
fox767676 написав:
[]
Невже ви не бачите що на форумі діє підпільний комуністичний осередок з
[лад, мерфала, холява], підривною метою якого є сприяння подальшому знищенню економічного потенціалу України, щоб унебезпечити її від ведення навіть асиметричної війни з власними далекобійними дронами та ракетами.
Сподіваюсь український народ ідентифікує джерело небезпеки, згуртується, і червонодупі провокатори будуть викинуті з вікон їх конспіративних квартир.
Ну раз так ,то треба відповісти .
Я вас дуже Прошу , НЕГАЙНО вбийте свого кота .
Знаете чому ?
Тому що коли він мочиться вам в тапці , то його моча достає до вашіх мізків .( а робить він це дуже часто !)
Мерфала , ЛАД умніше вас в сотні разів .Так обгрунтовано як пише ЛАД ніхто невміє .Був ще Старікан , але зараз він далеко . А до Мерфала вам навіть за все життя недобігти .
Їх бачення сітуації ,ну ніяк не може зрівнятися з вашим іканієм .
Вибачьте що так стисло , сьогодні цілий день був на прийомному .
Гарного вам вечіра .
ВБИЙТЕ КОТА ![/quote]
о, обіссані комуністи всіх помийок з'єдналися
я математично довів що ви - покидьки, які, як мінімум, мають корупційну ренту з того безладу що коїться. а можливо прямо працюєте на ворога за копійчину чи ідею.
Але я не дозволю принижувати Україну та українців, це смертельна загроза для вас , вашого мерфалу чекає прутень, вас як немічного - депортація до країни-роботодавця[/quote]
Ви сходіть в ТЦК , а потім я з вами про щось побалакаю .
)))) мені знайомі деякі аспекти вашої псіхіки .....
ВБИЙТЕ КОТА .
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:51
budivelnik написав: ЛАД написав:
Умники плодятся на форуме как грибы после дождя.
Ну и главная методика - вместо аргументов личные выпады и оскорбления. И всё в порядке - думать не надо.
Причём, не зависит от квалификации и профессии, хоть бомж, хоть торговец, хоть доктор наук.
Вибачте що така велика кількість , людей таких різних професій і соціальних станів - НЕ МОЖУТЬ зрозуміти такого гІгАнтА дУмкИ як ти.
Може тому що у воєнпенса з совкопенсом - ум за разум заскочив і вони просто живуть в своїй паралельній реальності?
Та ні.
Паралельну реальність будуєш ти в єралашиках.
Де мета твого бізнесу -- забезпечення населення товарами-послугами))
Де аргументом для бронювання всіх 5% найуспішніших є пусте припущення мобілізації всіх цих 5% найуспішніших.
Де під час війни, коли мова йде стосовно справедливості відносно втрати життя, ти оперуєш лише веде це до "покращення чи погіршення* фін. надходжень.
Де покупець, пройшовши трохи далі, не купить товар. І з покупки не підуть податки в бюджет.
Де критичну інфраструктуру під час війни можна просто - а нехай платники грошима самі визначать виживуть оті підприємства чи ні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 29 тра, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:02
fler написав:
Мда... з вікіпедії.. Надійне джерело, мля.
Banderlog написав:
Які фахівці? Останнім часом щось забагато фахівців розвелось.
Фахівці, які приймали участь у розробці цих угод, знайомі з документами особисто, а не через вікіпедію.
правда? То познайомте нас. По пунктах і де Ви не згідні. Виконання яких пунктів привело б до ситуації гіршої ніж зараз?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:03
detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Умники плодятся на форуме как грибы после дождя.
Ну и главная методика - вместо аргументов личные выпады и оскорбления. И всё в порядке - думать не надо.
Причём, не зависит от квалификации и профессии, хоть бомж, хоть торговец, хоть доктор наук.
Вибачте що така велика кількість , людей таких різних професій і соціальних станів - НЕ МОЖУТЬ зрозуміти такого гІгАнтА дУмкИ як ти.
Може тому що у воєнпенса з совкопенсом - ум за разум заскочив і вони просто живуть в своїй паралельній реальності?
Та ні.
Паралельну реальність будуєш ти в єралашиках.
Де мета твого бізнесу -- забезпечення населення товарами-послугами))
Де аргументом є пусте припущення мобілізації всіх 5% з найуспішніших.
Де під час війни, коли мова йде стосовно справедливості відносно втрати життя, ти оперуєш лише веде це до "покращення чи погіршення* фін. надходжень.
Що зробиш коли совок це і в голові воєнпенса який захищав капіталістичну Україну - так і залишився совком.
1 Бізнес заробляє гроші...все
2 В капіталістичні країні , легально можна заробити гроші ТІЛЬКИ надавши НЕОБХІДНІ товари /послуги - покупцям
3 Мірилом корисності бізнесу для НАСЕЛЕННЯ - є обєм наданих товарів/послуг...при чому цей обєм НАСЕЛЕННЯ добровільно виплачує Бізнесу
4 Мірилом соціального спрямування бізнесу-є розмір сплачених податків..а так як податки сплачуються з продажу товарів/послуг - то й виходить
Чим бізнес БІЛЬШЕ заробляє - тим Більше платить, а чим більше платить - тим вища його соціальна складова.
5 Держава не створює НІЧОГО.Єдиною ФУНКЦІЄЮ Держави є перерозподіл того що заплатить бізнес на користь населення.
Про економічне бронювання, яке ВСЕ ОДНО є сьогодні, просто ВИЗНАЧАЄТЬСЯ здопомогою ІНШИХ інструментів ніж пропоную я - тобі пояснювати не хочу, бо ти все одно не маєш необхідного рівня підготовки
+ вчора написав десяток повідомлень на цю тему, тому для тих хто не зрозумів вчора-не вважаю за потрібне повторювати сьогодні.
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budivelnik
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