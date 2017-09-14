ЗСУ готують масштабні дії на фронті цього літа Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, заявив, що ЗСУ планують розгорнути серйозну літню кампанію проти російських окупантів. За його словами, вже з середини літа можна очікувати значних зрушень на фронті.
"Якщо ми дійдемо до етапу, коли зможемо вдарити по території рф, це не панацея, але один з елементів наших майбутніх дій. Тоді ворожі резерви просто не зможуть дістатися лінії фронту", - пояснив Братчук.
В яку сторону будуть зрушення? чи то вже лопати Кулеби прийняті на озброєння))
budivelnik https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/po ... 0%BD%D0%BE. Не так усе просто. Кошти виплачуються 1/5 частина на усіх близьких родичів. А інші 4/5 на протязі 40(сорок місяців) рівними частинами. Це взагалі то більше трьох років. А через рік не відомо чи будуть у держави кошти на виплати. Це як ще родичі не почнуть судиться за ці гроші. Колишня жінка з якою не розвіявся. Нова з якою громадянським шлюбом жили. Або батько загиблого який кинув сім'ю багато років назад, раптом з'явиться за своєю часткою.
alex lem написав:budivelnik https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/po ... 0%BD%D0%BE. Не так усе просто. Кошти виплачуються 1/5 частина на усіх близьких родичів. А інші 4/5 на протязі 40(сорок місяців) рівними частинами. Це взагалі то більше трьох років. А через рік не відомо чи будуть у держави кошти на виплати. Це як ще родичі не почнуть судиться за ці гроші. Колишня жінка з якою не розвіявся. Нова з якою громадянським шлюбом жили. Або батько загиблого який кинув сім'ю багато років назад, раптом з'явиться за своєю часткою.
Давайте так Те що проблеми існують - відомо Тільки нюанс.... Якщо проблема займає 1-5% всіх ВІДОМИХ випадків - то це не заперечує того , що в 96% все працює добре. А як я описував вище Навіть якщо ВСЬОГО 1 з 15 заплатять все, або 1 з 3 заплатять тільки ПЕРШИЙ транш - то вся конструкція про вигоду ПФ - губить всякий сенс.
ПС У нас море РЕАЛЬНИХ проблем Навіщо створювати ще й видумані?
Будівельник Самому не смішно? Мірило корисності - об'єм товарів-послуг)) А об'єм в чому вимірювати будеш? Вагу пігулок та вагу ставок в Фавбет, або хліба? Якщо ж грошима, то ціна визначається знаєш чим. А об'єм... реклама тощо зроблять об'єм на ...
Держава не тільки перерозподіляє. Держава створює. Умови. Для бізнесу. Без створення цих умов бізнес буде .... Про необхідність і пряму функцію держави, регуляторів покращувати ці умови, щоб бізнес розвивався далі і швидше, я тобі роками толдичу. Але ти навіть Сміта не хоч почитати)) Про розширення ринків. Щоб потім дійти до Кейнса, Фрідмена, Бальцеровича.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А об'єм в чому вимірювати будеш?
Грошима. У всьому світі податки НОРМАЛЬНА Держава- бере тільки грошима За товари -покупці розплачуються грошима... Є правда парочка племен з ракушками..але то якраз спеціалісти ТВОГО рівня розвитку
ПС про Державу яка створює ТЕ ЧОГО НІХТО ще не бачив - саме тим племенам можеш і розповідати. Ще раз , ринок створює ПЕРШИЙ , той хто ДРУГИЙ-фіксує правила, щоб інші ( більш тупіші від першого ) могли ПОВТОРИТИ Хто був СПОЧАТКУ Спекулянти чи Закон про кооперацію? Як тільки даш собі відповідь - тоді й зрозумієш Хто на кому стояв... Але знову ж Знання букв-не дорівнює ЗРОЗУМІВ що читав.
Грошима корисність --- черговий єралашик. Рівня мігранти для позбавлення крові в Європі.
Умови в ринку -- це ключове. Корінь ринку. Будуть умови бізнес, підприємці самі на ці умови набіжуть з усіх куточків країни та світу... І піднімуть до рівня польщ та азійських тигрів. Покращуються умови - росте ринок, росте бізнес. Умови визначають темпи розвитку. Умови в ринку - це первинне для ринку. Нема умов -- так і овсі нема ринку. Вичерпалися ресурси росту ринку в даних умовах, змінюй умови.
Ти взагалі не розумієш природи ринків... Бувай. Візьми хоча б підручники))
pesikot написав:Длинно, но познавательно Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских
Саме класне , це визначення ДЕ ЗУПИНИТЬСЯ ВІЙНА Портніков сказав чудово - межа пройде по місцевостям в яких НАСЕЛЕННЯ прийме рішення про свою ІНДЕНТИЧНІСТЬ , при чому ця ІНДЕНТИЧНІСТЬ не повязана національністю( бо тоді Курська, Белгородська, частина Воронежської , Ростовська, Ставропольська, Зелений Клин Алтаю+Частина Далекого Сходу -маю перейти Україні...якщо по крові) ІНДЕНТИЧНІСТЬ це бажання жити як в Педерації або як в Європі Ті кому подобається педераційний підхід - ті ще перед підходом ЗСУ покинуть територію і виїдуть на безмежні простори педерації Ті хто хоче жити як Європеєць - ті ЗСУ дочекаються... А де ЗСУ зупиниться- буде якраз визначати ця кількість населення.
pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто
Detroytred вже трохи відповів. Якщо розглядати як аксіому що Путін це якесь абсолютне зло яке просто хоче знищити всесвіт (а в першу чергу українців) тоді у нас три варіанти: а) всі помруть (і відстрочка песікота чи чоловіка флер вже не прокатить) /втечуть закордон б) партнери раптом перестануть жувати соплі і насиплють тисячі ракет, хаймарсів та мільйони дронів (цей варіант дуже підійде різним диванним воякам з відстрочкою щоб переконувати успіхів повоювати ще 3-5 років) в) чорний лебідь (на рф впаде метеорит чи трамп замість салюта розбомбить москву під час святкування свого виграшу) якщо ж існує хоть 1% що на Пу хтось може надавити то потрібно працювати в цьому напрямку, а не носитись з формулою миру яка в 2024 викликає тільки істеричний регіт та погрожувати українцям про "до останнього", "потужний контрнаступ" і т.д. Трохи фантастики з різних форумів: звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс