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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84178418841984208421>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:05

ЗСУ готують масштабні дії на фронті цього літа
Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, заявив, що ЗСУ планують розгорнути серйозну літню кампанію проти російських окупантів. За його словами, вже з середини літа можна очікувати значних зрушень на фронті.

"Якщо ми дійдемо до етапу, коли зможемо вдарити по території рф, це не панацея, але один з елементів наших майбутніх дій. Тоді ворожі резерви просто не зможуть дістатися лінії фронту", - пояснив Братчук.

В яку сторону будуть зрушення? чи то вже лопати Кулеби прийняті на озброєння))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:06

budivelnik
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/po ... 0%BD%D0%BE.
Не так усе просто. Кошти виплачуються 1/5 частина на усіх близьких родичів. А інші 4/5 на протязі 40(сорок місяців) рівними частинами. Це взагалі то більше трьох років. А через рік не відомо чи будуть у держави кошти на виплати.
Це як ще родичі не почнуть судиться за ці гроші. Колишня жінка з якою не розвіявся. Нова з якою громадянським шлюбом жили. Або батько загиблого який кинув сім'ю багато років назад, раптом з'явиться за своєю часткою.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:11

  alex lem написав:budivelnik
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/po ... 0%BD%D0%BE.
Не так усе просто. Кошти виплачуються 1/5 частина на усіх близьких родичів. А інші 4/5 на протязі 40(сорок місяців) рівними частинами. Це взагалі то більше трьох років. А через рік не відомо чи будуть у держави кошти на виплати.
Це як ще родичі не почнуть судиться за ці гроші. Колишня жінка з якою не розвіявся. Нова з якою громадянським шлюбом жили. Або батько загиблого який кинув сім'ю багато років назад, раптом з'явиться за своєю часткою.
Давайте так
Те що проблеми існують - відомо
Тільки нюанс....
Якщо проблема займає 1-5% всіх ВІДОМИХ випадків - то це не заперечує того , що в 96% все працює добре.
А як я описував вище
Навіть якщо ВСЬОГО 1 з 15 заплатять все, або 1 з 3 заплатять тільки ПЕРШИЙ транш - то вся конструкція про вигоду ПФ - губить всякий сенс.

ПС
У нас море РЕАЛЬНИХ проблем
Навіщо створювати ще й видумані?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:16

Будівельник
Самому не смішно?
Мірило корисності - об'єм товарів-послуг))
А об'єм в чому вимірювати будеш?
Вагу пігулок та вагу ставок в Фавбет, або хліба?
Якщо ж грошима, то ціна визначається знаєш чим. А об'єм... реклама тощо зроблять об'єм на ...

Держава не тільки перерозподіляє.
Держава створює. Умови. Для бізнесу. Без створення цих умов бізнес буде ....
Про необхідність і пряму функцію держави, регуляторів покращувати ці умови, щоб бізнес розвивався далі і швидше, я тобі роками толдичу.
Але ти навіть Сміта не хоч почитати)) Про розширення ринків.
Щоб потім дійти до Кейнса, Фрідмена, Бальцеровича.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:23

  detroytred написав:А об'єм в чому вимірювати будеш?
Грошима.
У всьому світі податки НОРМАЛЬНА Держава- бере тільки грошима
За товари -покупці розплачуються грошима...
Є правда парочка племен з ракушками..але то якраз спеціалісти ТВОГО рівня розвитку

ПС
про Державу яка створює ТЕ ЧОГО НІХТО ще не бачив - саме тим племенам можеш і розповідати.
Ще раз , ринок створює ПЕРШИЙ , той хто ДРУГИЙ-фіксує правила, щоб інші ( більш тупіші від першого ) могли ПОВТОРИТИ
Хто був СПОЧАТКУ
Спекулянти
чи Закон про кооперацію?
Як тільки даш собі відповідь - тоді й зрозумієш
Хто на кому стояв...
Але знову ж
Знання букв-не дорівнює ЗРОЗУМІВ що читав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия, пьяная мачеха | Виталий Портников



Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских

Все т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:30

Грошима корисність --- черговий єралашик. Рівня мігранти для позбавлення крові в Європі.

Умови в ринку -- це ключове. Корінь ринку.
Будуть умови бізнес, підприємці самі на ці умови набіжуть з усіх куточків країни та світу...
І піднімуть до рівня польщ та азійських тигрів.
Покращуються умови - росте ринок, росте бізнес. Умови визначають темпи розвитку.
Умови в ринку - це первинне для ринку.
Нема умов -- так і овсі нема ринку.
Вичерпалися ресурси росту ринку в даних умовах, змінюй умови.

Ти взагалі не розумієш природи ринків...
Бувай. Візьми хоча б підручники))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:31

  pesikot написав:
Россия, пьяная мачеха | Виталий Портников



Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских

Все т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы

Докатился Портников. Ну вот нахрена оно ему - с ФСБшными консервами за одним столом?
Видео, разумеется, не смотрел.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских
Саме класне , це визначення ДЕ ЗУПИНИТЬСЯ ВІЙНА
Портніков сказав чудово - межа пройде по місцевостям в яких НАСЕЛЕННЯ прийме рішення про свою ІНДЕНТИЧНІСТЬ , при чому ця ІНДЕНТИЧНІСТЬ не повязана національністю( бо тоді Курська, Белгородська, частина Воронежської , Ростовська, Ставропольська, Зелений Клин Алтаю+Частина Далекого Сходу -маю перейти Україні...якщо по крові)
ІНДЕНТИЧНІСТЬ це бажання жити як в Педерації або як в Європі
Ті кому подобається педераційний підхід - ті ще перед підходом ЗСУ покинуть територію і виїдуть на безмежні простори педерації
Ті хто хоче жити як Європеєць - ті ЗСУ дочекаються...
А де ЗСУ зупиниться- буде якраз визначати ця кількість населення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто

Detroytred вже трохи відповів.
Якщо розглядати як аксіому що Путін це якесь абсолютне зло яке просто хоче знищити всесвіт (а в першу чергу українців) тоді у нас три варіанти:
а) всі помруть (і відстрочка песікота чи чоловіка флер вже не прокатить) /втечуть закордон
б) партнери раптом перестануть жувати соплі і насиплють тисячі ракет, хаймарсів та мільйони дронів (цей варіант дуже підійде різним диванним воякам з відстрочкою щоб переконувати успіхів повоювати ще 3-5 років)
в) чорний лебідь (на рф впаде метеорит чи трамп замість салюта розбомбить москву під час святкування свого виграшу)
якщо ж існує хоть 1% що на Пу хтось може надавити то потрібно працювати в цьому напрямку, а не носитись з формулою миру яка в 2024 викликає тільки істеричний регіт та погрожувати українцям про "до останнього", "потужний контрнаступ" і т.д.
Трохи фантастики з різних форумів:
звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс
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