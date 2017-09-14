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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:34
detroytred написав:
Грошима корисність --- черговий єралашик.
Ти корисність для себе того чи іншого товару визначаєш як? Наявністю червоного прапора?
чи наявністю партквитка в кишені продавця?
То чому коли ти свою корисність для Держави бачиш в розмірі своєї пенсії - ти не єралашищш щоб тобі грамотами за попереднє протирання штанів платили?
Мілені в інвесторів що просив?
Я чув тільки про гроші...
і при цьому просячи ГРОШЕЙ він обіцяв море плюшок...
Виходить що ГРОШІ-головне
а Закони -це вторинне.
Можна прийняти море законів..а гроші чомусь не йдуть
І можуть не йти тому, що нація складається з воєнпенсів де корисність вимірюється прочитаними підручниками....
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:36
M-Audio написав: pesikot написав:
Россия, пьяная мачеха | Виталий Портников
Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских
Все т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы
Докатился Портников. Ну вот нахрена оно ему - с ФСБшными консервами за одним столом?
Видео, разумеется, не смотрел.
А вы посмотрите, рекомендую
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:37
pesikot написав:
А вы посмотрите, рекомендую
а якщо коротко в двух словах? нема вільних 1г20хв
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:41
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:42
Letusrock написав: pesikot написав:
А вы посмотрите, рекомендую
а якщо коротко в двух словах? нема вільних 1г20хв
Включіть на швидкість 1,5 - буде 40хвилин
Латиніна напирала що росія для України -це рідна мама
Портніков пояснював
а - не рідна
б -мачуха
Було цікаво.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:43
Letusrock написав: pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто
Detroytred вже трохи відповів.
Якщо розглядати як аксіому що Путін це якесь абсолютне зло яке просто хоче знищити всесвіт (а в першу чергу українців) тоді у нас три варіанти:
а) всі помруть (і відстрочка песікота чи чоловіка флер вже не прокатить) /втечуть закордон
б) партнери раптом перестануть жувати соплі і насиплють тисячі ракет, хаймарсів та мільйони дронів (цей варіант дуже підійде різним диванним воякам з відстрочкою щоб переконувати успіхів повоювати ще 3-5 років)
в) чорний лебідь (на рф впаде метеорит чи трамп замість салюта розбомбить москву під час святкування свого виграшу)
якщо ж існує хоть 1% що на Пу хтось може надавити то потрібно працювати в цьому напрямку, а не носитись з формулою миру яка в 2024 викликає тільки істеричний регіт та погрожувати українцям про "до останнього", "потужний контрнаступ" і т.д.
Трохи фантастики з різних форумів:
звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс
Не потрібно сюди накладати купу лайна ... ти не detroytred
і у тебе погано виходить ...
Питання просте
pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
Питання - відповідь, а не крутити твоїм тухесом туди-сюди
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:44
Letusrock написав: pesikot написав:
А вы посмотрите, рекомендую
а якщо коротко в двух словах? нема вільних 1г20хв
Коротко, я уже ответил.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:44
Letusrock написав:
Трохи фантастики з різних форумів:
звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс
👍😁😁😁
А що, отак би вийшов до народу і сказав все це☝️ а тоді за три місяці знову вийшов до народу і сказав: "ми тут підбили підсумки "записаних в штурмові бригади" і вирішили, що таки не вартує отими двома тисячами записаних людей пробувати дійти до кордонів 91го!"
vitaliiangel написав:
мда за кражу телефона 5 лет. Сколько тогда надо давать за кражу бюджетных средств и коррупцию? 50-150? ну и воришек в ЗСУ станет больше. Будет кому телефоны и банковские карты у побратимов тырить, расцветёт продажа наркоты.
В правильном направлении движемся. Из ЗСУ в тюрьмы за сзч и воровство, а из тюрем обратно в ЗСУ. Круг замкнулся. Воруешь - попадаешь через тюрьму в ЗСУ, не воруешь - всё равно попадаешь в ЗСУ. Какая мотивация не воровать?
Ехххххххх... - отак ув'язнені думають, що в нас краще і хочуть до нас...
А ми думаємо, що у них хоч чіткі терміни є і ризику втратити життя/здоров'я - значно менші, тому хочемо до них
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:45
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Грошима корисність --- черговий єралашик.
Ти корисність для себе того чи іншого товару визначаєш як? Наявністю червоного прапора?
чи наявністю партквитка в кишені продавця?
То чому коли ти свою корисність для Держави бачиш в розмірі своєї пенсії - ти не єралашищш щоб тобі грамотами за попереднє протирання штанів платили?
Мілені в інвесторів що просив?
Я чув тільки про гроші...
і при цьому просячи ГРОШЕЙ він обіцяв море плюшок...
Виходить що ГРОШІ-головне
а Закони -це вторинне.
Можна прийняти море законів..а гроші чомусь не йдуть
І можуть не йти тому, що нація складається з воєнпенсів де корисність вимірюється прочитаними підручниками....
Про користність і гроші навіть вже не буду, бо кумедно і так.
Стосовно Мілені ти наплутав.
Все навпаки.
Спочатку Мілені зробив що?
Умови в ринку Аргентини.
Умови в ринку. Зробив. Спочатку.
А тепер до цих умов в ринку Аргентини підуть гроші, інвестори, бізнес.
Спочатку умови.
Зробив...
І ПРОСИТЬ ГРОШІ
А гроші слухають -і думають -чи йти....
А все тому , що ті хто мають гроші - прекрасно знають
САМІ гроші не працюють
Для того щоб був толк - треба щоб БУЛА ДОСТАТНЯ кількість тих хто ЗМОЖЕ з толком грошима керувати.
А Закон не СТВОРЮЄ людей...чи ФАХІВЦІВ
От і виходить
Попередні рухи Аргентини на протязі останніх 20 років створили кількість БІЗНЕСМЕНІВ які в стані забезпечити ВВП на рівні 9000-13500 доларів/на людину...
І все...
Тепер потрібні рухи , щоб ЗВІДКИСЬ взялись нові...
Це час.
Я ж тобі пояснював
Банки в Україні - мають гроші
Держава створила Закон 5-7-9% + бере на себе гарантію повернення 50% від отриманого кредиту....І що ?
Проблема
Ті хто вміють керувати - ті розуміють ризики
Ті хто хоче взяти - не відповідають банківським критеріям...бо НЕ ДОВЕЛИ що МОЖУТЬ повернути.
І багато з них прочитали і смітта і кейнса і кіосакі+мають дипломи МВА...а грошей їм не дають бо не достойні.
Востаннє редагувалось budivelnik
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:50
pesikot написав:
Россия, пьяная мачеха | Виталий Портников
Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русскихВсе т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы
полностью поддерживаю! (кроме - Бабченко, но он не "либерал", он - за распад бывшей россии)
А про конкретно Латынину и ее великодержавное сознание я тут еще в 2022 писал...
"...конечно же мы все понимаем, что никакие не украинцы потопили крейсер "Москва"..." итд итп... а ее шедеур про украинцев в ночь Крокуса!
Востаннє редагувалось flysoulfly
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