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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:51
budivelnik написав: detroytred написав:
Стосовно Мілені ти наплутав.
Все навпаки.
Спочатку Мілені зробив що?
Умови в ринку Аргентини.
Умови в ринку. Зробив. Спочатку.
Зробив...
І ПРОСИТЬ ГРОШІ
А гроші слухають -і думають -чи йти....
А все тому , що ті хто мають гроші - прекрасно знають
САМІ гроші не працюють
Диво дивне. Нарешті зрозумів.
Що спочатку на ринку (Аргентини) змінили закони, умови і після чого будуть зміни в бізнесі, в інвесторів і т.д.
Дійшло?
Що умови в ринку - це корінь.
Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку.
Умови в ринку змінює регулятори ринку.
Абетка. Тепер почни Сміта і т.д. по списку. На чому базується рост ринків...
Все на цьому.
Мілені міг не просити. Це піар і + додаткові гарантії від себе.
На гарні для росту капіталу умови збіжуться і без запрошень...
Де приростити капіталець ламає голови тисячі фондів та часних інвесторів ...
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:58
pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
причина можлива єдина - пуйло ж неадекват
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:00
vitaliiangel написав:
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше
. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
Хех, був би я вдома і далі займався своїм бізнесом, то казав би, що сплачую податки і надважливий в тилу, тому мені на фронт "нізя"
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:02
flysoulfly написав: pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
причина можлива єдина - пуйло ж неадекват
Я це розумію
Але ж він постійно пише, що потрібно РПВ
Я йому задав питання. І ... тиша ... від нього. Оте булькотіння - не рахується
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:05
Успіх написав: vitaliiangel написав:
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше
. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
Хех, був би я вдома і далі займався своїм бізнесом
, то казав би, що сплачую податки і надважливий в тилу, тому мені на фронт "нізя"
Це той бизнес, в якому ніхто нічого не купує ?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:11
у ISIS есть график общего количества российских Shahed, полученных в результате импорта, местной сборки и чисто российского производства, неуклонно растущего с 1760 единиц в декабре 2023 года до 2610 единиц в апреле 2024 года, реальные цифры были менее впечатляющими: с 616 в декабре до менее чем 400 в январе и феврале, поднявшись до 600 в марте, но снова упав до 400 в апреле.
▪️В последнем докладе ISIS отмечается эта колебательная тенденция и высказывается предположение, что беспилотники накапливаются для периодических интенсивных атак.
▪️Однако трудно заметить сильную тенденцию к росту производства, что бы ни утверждали документы с завода в Алабуге. Общий объем производства и импорта, похоже, не поднимался выше 500 единиц в месяц. Общее количество растет, но не быстро.
▪️Судя по количеству Schahed до 28-го числа, цифра за этот месяц вряд ли превысит 400, так что мы снова не видим значительного роста.
▪️Можно только предполагать, почему Россия не может производить больше Schahed, учитывая ресурсы, вложенные в этот стратегически важный проект.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:13
pesikot написав: flysoulfly написав: pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
причина можлива єдина - пуйло ж неадекват
Я це розумію
Але ж він постійно пише, що потрібно РПВ
Я йому задав питання. І ... тиша ... від нього. Оте булькотіння - не рахується
Тому що є шанси, що партнери докорінне змінять своє бачення стосовно лише "не дати рф перемогти Україну". Змінять на *програш рф*.
Шанси є.
І пу вирішує чи синиця в руках (що захопив), чи оті сподівання на повну перемогу.
Для України ж вигода від РПВ чи миру-перемир'я, бо Україна кожного дня несе втрати, які наближають до межі.
Скибицький каже, що ми можемо скінчитися раніше...
(По багатьом складовим...)
Тому і для нас вибір -- або отак, або як в казіно на всі гроші...
Шанс є.
Гарантії можуть дати лише партнери.
Але вони дають тіко договори а-ля ...
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 29 тра, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:13
detroytred написав:
Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку.
Ага....
Постав все з ніг на голову - і отримаєш правильну відповідь...
Спочатку Аргентина затормозила....
Тобто підприємці показали що ВСЕ -це межа, міняйте правила
Тоді Мілеї виграв вибори на критиці тих хто привів до вже...і змінив правила
Тепер підприємці думають -варто чи ні...
Простий приклад з історії-бо складні для твого розуміння недоступні...
Спочатку ковбої в Північній Америці - знайшли золотий рудник( закони відсутні, податків нема, влада і не догадувалась що десь є рудник чи ще там щось)
Потім навколо цього рудника створився населенний пункт....-влади як не було так і нема, в кого кольт швидший-той банкує
Потім ті хто залишились після постійних перестрілок призначили з свого кола шерифа..і надали йому певний обєм прав....
Потім рудники знайшли ще в 20 точках Америки і влада штатів почала СТВОРЮВАТИ Закони які РЕГУЛЮВАЛИ те чого раніше НЕ БУЛО...
Так відбувається по сьогоднішній день...
Мобільний звязок звявився не тому що хтось написав закон..тобто РИНОК якого не існувало , був створений ПІСЛЯ того як БІЗНЕС його СТВОРИВ
Після того як створився ринок-був написаний ЗАКОН який регулював..
Ти здурі виходиш з того що все винайдено і описано...
Насправді ринок електромобілів змінює ринок ДВС..і не тому що кращий..а тому що створення електромобіля потягне за собою зміну в оподаткуванні транспорту...
Зараз дорожний податок вкладений у вартість палива( і це 70% суми яку платить той хто купує бензин)
а в електриці відсутній акциз..і вкласти акциз в ціну продажу - не вийде..сьогодні не вийде бо є СЕС...а якби була монополія Держави - то вийшлоб.
Ось тобі елементарний приклад як БІЗНЕС змінює ЗАКОНОДАВСТВО , а не ЗАКОНОДАВСТВО створює БІЗНЕС.
Курка-яйце
Спочатку БІЗНЕСстворює нову нішу на ринку
потім державний чиновник ОПИСУЄ правила поведінки на цій новій ніші.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:17
Letusrock написав:
цікаво якщо Fler сказати що кожен рік буде обходитись нам мінус 5% інфраструктури, мінус 100тис загиблих, мінус 500тис біженців/утікачів, мінус 3-5% території то на якому році вона погодиться сказати "стоп".
Чи для декого питання ціни взагалі не стоїть
Як тільки її чоловік попаде на фронт(та хоча б в арту, вже не кажу в піхоту), так ЗРАЗУ ж, в той же день, буде кричати:
- "стоп!"
- "нах нам ті кодони 91го!"
- "треба зупинити/заморозити війну!"
- "люди цінніші за теринорії! Життя людей - понад усе!!!"
А так, як чоловік її заброньований - то "платівка на іншу сторону"
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:17
detroytred написав:
Скибицький каже, що ми можемо скінчитися раніше...
І ви куме кажіть...
Офіційні цифри
Мінус 1300 педераційників в день в середньому на протязі останнього місяця
Плюс 800 підписавших контракт в день - це що заявляє педерація.
Тільки я бачу мінус 180 000 в рік - при такому розвитку подій?
Ще місяць тому було мінус 800..і ситуація для нас погіршувалась
Прийшло трошки снарядів і бах + 40% жмуриків
Сьогодні літачок з РЛС на 500км від Швеції
Значить Ф-16 будуть добре бачити куди бити
Значить є надія що мінус 1300 збільшиться до мінус 1600..а це вже суттєво змінює наше майбутнє.
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