Додано: Сер 29 тра, 2024 19:13

detroytred написав: Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку. Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку.

Ага....Постав все з ніг на голову - і отримаєш правильну відповідь...Спочатку Аргентина затормозила....Тобто підприємці показали що ВСЕ -це межа, міняйте правилаТоді Мілеї виграв вибори на критиці тих хто привів до вже...і змінив правилаТепер підприємці думають -варто чи ні...Простий приклад з історії-бо складні для твого розуміння недоступні...Спочатку ковбої в Північній Америці - знайшли золотий рудник( закони відсутні, податків нема, влада і не догадувалась що десь є рудник чи ще там щось)Потім навколо цього рудника створився населенний пункт....-влади як не було так і нема, в кого кольт швидший-той банкуєПотім ті хто залишились після постійних перестрілок призначили з свого кола шерифа..і надали йому певний обєм прав....Потім рудники знайшли ще в 20 точках Америки і влада штатів почала СТВОРЮВАТИ Закони які РЕГУЛЮВАЛИ те чого раніше НЕ БУЛО...Так відбувається по сьогоднішній день...Мобільний звязок звявився не тому що хтось написав закон..тобто РИНОК якого не існувало , був створений ПІСЛЯ того як БІЗНЕС його СТВОРИВПісля того як створився ринок-був написаний ЗАКОН який регулював..Ти здурі виходиш з того що все винайдено і описано...Насправді ринок електромобілів змінює ринок ДВС..і не тому що кращий..а тому що створення електромобіля потягне за собою зміну в оподаткуванні транспорту...Зараз дорожний податок вкладений у вартість палива( і це 70% суми яку платить той хто купує бензин)а в електриці відсутній акциз..і вкласти акциз в ціну продажу - не вийде..сьогодні не вийде бо є СЕС...а якби була монополія Держави - то вийшлоб.Ось тобі елементарний приклад як БІЗНЕС змінює ЗАКОНОДАВСТВО , а не ЗАКОНОДАВСТВО створює БІЗНЕС.Курка-яйцеСпочатку БІЗНЕСстворює нову нішу на ринкупотім державний чиновник ОПИСУЄ правила поведінки на цій новій ніші.