RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 842084218422842384248425>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку.
Ага....
Постав все з ніг на голову - і отримаєш правильну відповідь...
Спочатку Аргентина затормозила....
Тобто підприємці показали що ВСЕ -це межа, міняйте правила
Тоді Мілеї

Не треба нікому))) підприємцям нічого говорити.
Вичерпалися ресурси росту в ТИХ умовах, результат налице, потрібні зміни умов. В ринку.
*Вумні*, а точніше хитродупі підприємці протягли напрямок змін -- до печерного капіталізму...

Дурні інші верстви населення повелись. Точніше і оті слабкі підприємці повелись...
Тепер отакі сильні, як ти, поімєють усіх.
Разом з іноземними інвесторами...

Рост буде. Безумовно. От за чий рахунок банкет побачиш. Екологію і т.д. теж підрехтують.
Це і є сприятливі умови печерного.
І який буде самий кінець - ?
Коли інвестори видоять і підуть.
detroytred
 
Повідомлень: 28739
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:22

  pesikot написав:Це той бизнес, в якому ніхто нічого не купує ?
В даному контексті - це той бізнес, на якому заробив на ДВІ квартири! :lol:

Але просто останні роки він йшов на спад...
Тому треба було його або модернізувати, або закривати :D

"нішто нє вєчно под луной!"© ;)

п.с.
Що там з оновлення даних?
Коли оновиш? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26

  detroytred написав:Коли інвестори видоять і підуть.
Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне
А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу...
А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону.....
А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо...
Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27658
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Скибицький каже, що ми можемо скінчитися раніше...
І ви куме кажіть...
Офіційні цифри
Мінус 1300 педераційників в день в середньому на протязі останнього місяця
Плюс 800 підписавших контракт в день - це що заявляє педерація.
Тільки я бачу мінус 180 000 в рік - при такому розвитку подій?

Ще місяць тому було мінус 800..і ситуація для нас погіршувалась
Прийшло трошки снарядів і бах + 40% жмуриків
Сьогодні літачок з РЛС на 500км від Швеції
Значить Ф-16 будуть добре бачити куди бити
Значить є надія що мінус 1300 збільшиться до мінус 1600..а це вже суттєво змінює наше майбутнє.

Захопливих історій звісно буде ще більше.
Не про це мова.

Було б усе так гарно, то на бік переможця увесь світ би хлинув...
Україна відбиватись би від допомоги партнерів і усіх інших.

Повір, коли Перемога дійсно замаячить на рівні достатніх шансів, то так і буде.
Розвідки партнерів та ін. країн знають більше розклади, ніж ти, ми...
detroytred
 
Повідомлень: 28739
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:27

  Успіх написав:В правильном направлении движемся. Из ЗСУ в тюрьмы за сзч и воровство, а из тюрем обратно в ЗСУ. Круг замкнулся. Воруешь - попадаешь через тюрьму в ЗСУ, не воруешь - всё равно попадаешь в ЗСУ. Какая мотивация не воровать?
Ехххххххх... - отак ув'язнені думають, що в нас краще і хочуть до нас...
А ми думаємо, що у них хоч чіткі терміни є і ризику втратити життя/здоров'я - значно менші, тому хочемо до них :lol:



У орків якщо після пів року на війні вижив, то випускали на волю і з окопів. У нашому випадку ніде не писалося що засудженим буде воля через якийсь час служби у ЗСУ. Виходить вони такіж кріпаки як і ви, шановний.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 29 тра, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:28

повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе:
◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться).
◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.


https://www.rbc.ua/rus/news/1-chervnya- ... 82443.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:29

  alex lem написав:У нашому випадку ніде не писалося що засудженим буде воля через якийсь час служби у ЗСУ. Виходить вони такіж кріпаки як і ви, шановний.
вы когда нибудь пробовали вора-барыгу заставить работать? убегут в сзч на 2й день.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:31

  Успіх написав:
  pesikot написав:Це той бизнес, в якому ніхто нічого не купує ?
В даному контексті - це той бізнес, на якому заробив на ДВІ квартири! :lol:

Пиши правильно - брехав, що бізнесу немає, але продавав контрафакт і за це заробив на ДВІ конури.
Кожна конура відчувається, як заміський котедж )

  Успіх написав:п.с.
Що там з оновлення даних?
Коли оновиш? :mrgreen:

"Не бздо в каністру" (с)
Обов"язково оновлю )

Але тобі це не сподобається )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 тра, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9771
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли інвестори видоять і підуть.
Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне
А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу...
А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону.....
А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо...
Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти?

Не тупи.
Є різниця між умовами, на яких запрошує інвесторів Мілей (печерного ринку), і на які б запросили ми.
І мова тоді в нас була не про мегаглобальний рост, зміни, а про принцип росту.

Те, що для мегаросту потрібні іноземні капітали, це я тобі талдичив. Для нової якості. Що як Мюнхаузен самі себе не витягнемо.
Ти не перемішуй...
Відокремлюй коли і про що саме.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 19:32, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28739
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:31

  vitaliiangel написав:
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе:
◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться).
◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.

Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.
alex lem
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 842084218422842384248425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12070)
29.05.2024 19:46
Ринок ОВДП (6336)
29.05.2024 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.