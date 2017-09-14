detroytred написав:Підняв-знизив тобі регулятор податки -- це і є зміна умов в ринку. Ринок, підприємці, темпи росту реагують на УМОВИ. В ринку.
Ага.... Постав все з ніг на голову - і отримаєш правильну відповідь... Спочатку Аргентина затормозила.... Тобто підприємці показали що ВСЕ -це межа, міняйте правила Тоді Мілеї
Не треба нікому))) підприємцям нічого говорити. Вичерпалися ресурси росту в ТИХ умовах, результат налице, потрібні зміни умов. В ринку. *Вумні*, а точніше хитродупі підприємці протягли напрямок змін -- до печерного капіталізму...
Дурні інші верстви населення повелись. Точніше і оті слабкі підприємці повелись... Тепер отакі сильні, як ти, поімєють усіх. Разом з іноземними інвесторами...
Рост буде. Безумовно. От за чий рахунок банкет побачиш. Екологію і т.д. теж підрехтують. Це і є сприятливі умови печерного. І який буде самий кінець - ? Коли інвестори видоять і підуть.
detroytred написав:Коли інвестори видоять і підуть.
Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу... А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону..... А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо... Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти?
detroytred написав:Скибицький каже, що ми можемо скінчитися раніше...
І ви куме кажіть... Офіційні цифри Мінус 1300 педераційників в день в середньому на протязі останнього місяця Плюс 800 підписавших контракт в день - це що заявляє педерація. Тільки я бачу мінус 180 000 в рік - при такому розвитку подій?
Ще місяць тому було мінус 800..і ситуація для нас погіршувалась Прийшло трошки снарядів і бах + 40% жмуриків Сьогодні літачок з РЛС на 500км від Швеції Значить Ф-16 будуть добре бачити куди бити Значить є надія що мінус 1300 збільшиться до мінус 1600..а це вже суттєво змінює наше майбутнє.
Захопливих історій звісно буде ще більше. Не про це мова.
Було б усе так гарно, то на бік переможця увесь світ би хлинув... Україна відбиватись би від допомоги партнерів і усіх інших.
Повір, коли Перемога дійсно замаячить на рівні достатніх шансів, то так і буде. Розвідки партнерів та ін. країн знають більше розклади, ніж ти, ми...
Успіх написав:В правильном направлении движемся. Из ЗСУ в тюрьмы за сзч и воровство, а из тюрем обратно в ЗСУ. Круг замкнулся. Воруешь - попадаешь через тюрьму в ЗСУ, не воруешь - всё равно попадаешь в ЗСУ. Какая мотивация не воровать? Ехххххххх... - отак ув'язнені думають, що в нас краще і хочуть до нас... А ми думаємо, що у них хоч чіткі терміни є і ризику втратити життя/здоров'я - значно менші, тому хочемо до них
У орків якщо після пів року на війні вижив, то випускали на волю і з окопів. У нашому випадку ніде не писалося що засудженим буде воля через якийсь час служби у ЗСУ. Виходить вони такіж кріпаки як і ви, шановний.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 29 тра, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
detroytred написав:Коли інвестори видоять і підуть.
Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу... А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону..... А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо... Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти?
Не тупи. Є різниця між умовами, на яких запрошує інвесторів Мілей (печерного ринку), і на які б запросили ми. І мова тоді в нас була не про мегаглобальний рост, зміни, а про принцип росту.
Те, що для мегаросту потрібні іноземні капітали, це я тобі талдичив. Для нової якості. Що як Мюнхаузен самі себе не витягнемо. Ти не перемішуй... Відокремлюй коли і про що саме.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 19:32, всього редагувалось 2 разів.
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.