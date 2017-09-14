RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 84218422842384248425>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:33

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе:
◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться).
◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.

Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.

У пенсіонерів - субсидії

Це якщо, хитрозроблені діти та/або онуки не прописались у бабусі, щоб самім мати субсідію, а за все інше нехай бабця платить
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 тра, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9771
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:34

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе:
◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться).
◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.

Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.

у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 19:38, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:34

  flysoulfly написав:
  pesikot написав:
Россия, пьяная мачеха | Виталий Портников



Длинно, но познавательно
Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских

Все т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы
полностью поддерживаю! (кроме - Бабченко, но он не "либерал", он - за распад бывшей россии)

А про конкретно Латынину и ее великодержавное сознание я тут еще в 2022 писал...
"...конечно же мы все понимаем, что никакие не украинцы потопили крейсер "Москва"..." итд итп... а ее шедеур про украинцев в ночь Крокуса! :twisted:

Да это соска КГБ шная, неужели её пустили во Львов?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3191
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:38

Трохи дам вам позитиву!

Все не маю часу вам написати про "зуби дракона", але зараз спробую))

Колись тут гуляла "зрада"(відео), де зуби дракона лежать на купці і типу - як так, що це за х?

Так от, я теж так думав, коли такі купи зубів бачив на власні очі - лежали собі спокійнесенько місяць, чи два ...

А потім - вже бачив "результати"!
То там десь викладені в три ряди, то в іншому місці... то ще в іншому місці...
І так по-трохи, по-трохи - вже докуя їх порозвозили/порозкладали!

А ще от останніми днями сниться один і той самий сон, що десь на Марсі один марсіанин копає і копає, копає і копає - кінця/краю не видно :D - АЛЕ!!!
Але і ПОСТІЙНО бачить(проглядається дорога) і чує, як ПОСТІНО/нон-стоп возяться і скидуються в далечені зуби...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:43

А в нас можна і 20+100+70=190К/міс!!!)))

  vitaliiangel написав:грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Ну от, ще не було так зле, щоб не вийшло на добре!© :lol: :lol: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:43

  Успіх написав:десь на Марсі один марсіанин копає і копає, копає і копає - кінця/краю не видно
отправь ему от нас обед неземной
Зображення
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Ну от, ще не було так зле, щоб не вийшло на добре!© :lol: :lol: :lol:

предлагаю с зэков брать арендную плату как в хостеле по 100 грн с рыла в сутки, чтобы живее процесс перехода в ЗСУ шёл.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:48

  pesikot написав:Питання просте
  pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто

Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?

В Росії ситуація погіршується, а не покращується.
Цьому є конкретні докази.
Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально).
Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок".
І десятки проблем, лінь писати.
Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.

Але задам зустрічне питання: А що хоче путін?
Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.

Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім:
1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди?
2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини?
Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:48

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:десь на Марсі один марсіанин копає і копає, копає і копає - кінця/краю не видно
отправь ему от нас обед неземной
Зображення

А шо потім з тими одноразовими підносами для їжі?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3191
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:49

  vitaliiangel написав:у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?

взимку просто не буде електроенергії на електроопалення,
тому твої підрахунки в мусорку ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 21.05.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:52

  Vadim_ написав:А шо потім з тими одноразовими підносами для їжі?
почему он одноразовый? носите с собой вместо тарелки.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23509
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 84218422842384248425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 41853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12070)
29.05.2024 19:46
Ринок ОВДП (6336)
29.05.2024 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.