повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.
У пенсіонерів - субсидії
Це якщо, хитрозроблені діти та/або онуки не прописались у бабусі, щоб самім мати субсідію, а за все інше нехай бабця платить
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 29 тра, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.
у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 19:38, всього редагувалось 3 разів.
Длинно, но познавательно Чтобы навсегда закрыть вопрос о "хороших" русских
Все т.н. российские либералы, все, без исключения - российские имперцы
полностью поддерживаю! (кроме - Бабченко, но он не "либерал", он - за распад бывшей россии)
А про конкретно Латынину и ее великодержавное сознание я тут еще в 2022 писал... "...конечно же мы все понимаем, что никакие не украинцы потопили крейсер "Москва"..." итд итп... а ее шедеур про украинцев в ночь Крокуса!
Да это соска КГБ шная, неужели её пустили во Львов?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 тра, 2024 19:41, всього редагувалось 2 разів.
Все не маю часу вам написати про "зуби дракона", але зараз спробую))
Колись тут гуляла "зрада"(відео), де зуби дракона лежать на купці і типу - як так, що це за х?
Так от, я теж так думав, коли такі купи зубів бачив на власні очі - лежали собі спокійнесенько місяць, чи два ...
А потім - вже бачив "результати"! То там десь викладені в три ряди, то в іншому місці... то ще в іншому місці... І так по-трохи, по-трохи - вже докуя їх порозвозили/порозкладали!
А ще от останніми днями сниться один і той самий сон, що десь на Марсі один марсіанин копає і копає, копає і копає - кінця/краю не видно - АЛЕ!!! Але і ПОСТІЙНО бачить(проглядається дорога) і чує, як ПОСТІНО/нон-стоп возяться і скидуються в далечені зуби...
pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
В Росії ситуація погіршується, а не покращується. Цьому є конкретні докази. Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально). Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок". І десятки проблем, лінь писати. Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.
Але задам зустрічне питання: А що хоче путін? Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.
Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім: 1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди? 2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини? Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".
vitaliiangel написав:у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
взимку просто не буде електроенергії на електроопалення, тому твої підрахунки в мусорку ))