Оце мені подобається, що вже у відкриту можна писати, який ми-фронтовики сорт!
Ложим тіло...
Ложим душу...
А реально, то 27міс на нас можновладці і ура-патріоти ложили!
За крок до... "ми вас туди не посилали!"©🤦
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:52
Душу й тіло ви положіть, поки мій чоловік заброньований))
Оце мені подобається, що вже у відкриту можна писати, який ми-фронтовики сорт!
Ложим тіло...
Ложим душу...
А реально, то 27міс на нас можновладці і ура-патріоти ложили!
За крок до... "ми вас туди не посилали!"©🤦
Додано: Сер 29 тра, 2024 19:53
Я про це писав, ти читав неуважно
Також писав, що буде після такого РПВ
Додано: Сер 29 тра, 2024 19:54
Ти сам це обрав, ти сам агітував за ЗЕ!
Зробили всіх разом ? Зробив себе )
Додано: Сер 29 тра, 2024 19:57
яка нерозумна Держава - треба було в першу чергу всіх пенсіонерів загоняти в штурмові бригади - офіс не допрацьовує
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:00
Без газових плит на кухнях електричні в нас тута мабуть у 14-етажках, ну там житло недешеве. Ну може ще в общагах. Повністю опалення на електриці, це якісь дивні пенси-олігархи відключили центральне опалення і вклалися у модні системи опалення? Чи в власному будинку топлять електрикою?То хто їм дохтур? Хай платять.
Борг за електрику чи комуналь пожене малоймущого на ,,заробітки,, на яких можливо один місяць заробить 20 тисяч (в учбовому центрі) а потім пропасти безвісті, бо тіло залишилось на сп-шці? Не вірю.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 29 тра, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:01
Ласкаво просимо!))
Тюююю, та в нас тут коти з собаками сосисками у футбол ганяють - то думаєш на Марсі голодні рису?
Так що прилітай на Марс і скуштуєш тут нашої марсіанської кухні!)))
Давай до нас!
Будеш ситий НА ХАЛЯВУ - завжди!
Будеш одягнутий НА ХАЛЯВУ - завжди!
Будеш отримувати ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ ЩОРОКУ!!!
Прилітай і налітай!)))
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:03
хватает э.отопления особенно в новых домах без котелен
Душу й тіло ми положим, за комунальні послуги...
скоро к вам придут зеки и установят свои правила. 1 сосиска в сутки и стакан риса. Там всё чётко. Баланда по расписанию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:04
1 Як тільки людина в дискусії використовує епітети або професійний сленг ( в не професійному середевищі) це 100% вірна ознака того , що в данному питанню опонент повний профан.
Тому забери печерний капіталізм..і інші епітети - будеш виглядати розумнішим
2 Як в армії є розподім по офіцерським званням і цей розподіл прямо вказує на кваліфікацію(рівень) знань людини
Так само і ВВП на душу населення - показує на якому щабелі економічного розвитку знаходиться держава
3 Так само як і в армії ніхто не ризикне при наявності майора поставити командиром полку лейтенанта...( рівень компетенції лейтенанта нижчий ніж майора)
Так само і в економіці ніхто не ризикне впроваджувати правила діючі в економіці з ВВП 13500 на людину в Державі з ВВП 4500 на людину.
Все буде відбуватись поступово
Є ВВП 4500 ...значить наступним кроком економічні правила які ДОВЕЛИ свою ефективність при переході з 4500 до 5500...
4 З іншого боку-величина ВВП це один з досить точних показників, який вказує на те наскільки економічно підкованим є населення і ЯКИЙ відсоток цього населення ЗМОЖЕ зрозуміти і впроваджувати нові правила.
Тому
Ти як гірський козлик скачеш по вершинам..там прочитав смітта ( ази економіки , примінялись при ВВП 1000 доларів на людину, там Кейнса , вже не ази, (але примінялись тільки в авторитарних економіках СРСР і гітлерівської Німеччини)
Потім начитався про досягнення в соціальній сфері Швеції і Норвегії..і почав майструвати в своїй голові не життєздатні конструкції..ліпити з гімна носорога....
Це з одного боку викликає сміх..
З другого боку роздратування..- цим міксом примітивізму ти псуєш життя тим хто здурі прочитавши тебе, тобі ж і повірить.
Тому
Зрозумій що є економічна ієрархія, яка не дає можливості перескакувати щаблі...
СРСР спробував в Туркменістані скочити з феодалізму в соціалізм..чим все закінчилось?стрибок порвав штанці, а Туркменістан як був феодальною державою з ТуркменБаші - так і закінчився.
Так і в Україні.
Є 1 млн( 5% відекономічно спроможних) економічно розумних- значить ВВП буде 4000-5000,
Стане 2 млн (10%) - доберемся до ВВП 5000-10000 на людину
Стане 4 млн (20% від економічно активних) - стане ВВП 20 000- 30 000
Стане 6 млн (30% від економічно активних) -стане ВВП 40 000 -60 000 як у Швеції...
Але на всіх цих щаблях будуть діяти різні ЗАКОНИ, бо назва Держави та сама..а економічні правила вже будуть інші....
Так від того що будуть приймати можновладці - залежить швидкість переходу з формації до формації...
Але можновладців-обирає населення ...тому якщо 2млн економічно розумних...то ці 2 млн ЗМУСЯТЬ владу змінити ЗАКОНИ під СЕБЕ... тобто створити оптимум для 2 млн...
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:08
Успіх не мав наміру вас якось обидити. Усі там будемо. Скоро бусік зламності завезе не до вас звичайно на сосіски, а де важче.
Начальник на роботі недавно так і казав ,,Все в окоп пойдете!!,, Уже пішли розсилки на Вайбер срочно оновити дані у Резерв+.
Додано: Сер 29 тра, 2024 20:10
Угу.
Ти це розкажи тим, хто вимагає від України реформ, умов, стандартів ЄС, а не те що якоїсь Аргентини.
З якої стелі ти оті свої опуси несеш...
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