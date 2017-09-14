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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8422842384248425>
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:52

Душу й тіло ви положіть, поки мій чоловік заброньований))

  alex lem написав:не писалося що засудженим буде воля через якийсь час служби у ЗСУ. Виходить вони такіж кріпаки як і ви, шановний.
Оце мені подобається, що вже у відкриту можна писати, який ми-фронтовики сорт! :mrgreen:

Ложим тіло...
Ложим душу...

А реально, то 27міс на нас можновладці і ура-патріоти ложили!


За крок до... "ми вас туди не посилали!"©🤦 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:53

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Питання просте
  pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто

Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?

В Росії ситуація погіршується, а не покращується.
Цьому є конкретні докази.
Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально).
Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок".
І десятки проблем, лінь писати.
Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.

Я про це писав, ти читав неуважно

Також писав, що буде після такого РПВ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:54

  Успіх написав:
  alex lem написав:не писалося що засудженим буде воля через якийсь час служби у ЗСУ. Виходить вони такіж кріпаки як і ви, шановний.
Оце мені подобається, що вже у відкриту можна писати, який ми-фронтовики сорт! :mrgreen:

Ложим тіло...
Ложим душу...

А реально, то 27міс на нас можновладці і ура-патріоти ложили!

Ти сам це обрав, ти сам агітував за ЗЕ!

Зробили всіх разом ? Зробив себе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:57

  alex lem написав:Громадян старше 50-років держава утилізовує на війні. У всяких стрілецьких батальйонах та приданих територіальних оборонах на сп-шках на нулі. Щоб менше до 60-років та пенсії дожило і її не платить. +Менше старих=менше на медицину трат. Плати чесно п'яту частку заробленого державі і помри у 50+.
,,Гіганти мислі,, ви ще навчіть щоб ВЛК лікували ,,ухилянтів,, від усіх болячок клізмою і голодом. :)
яка нерозумна Держава - треба було в першу чергу всіх пенсіонерів загоняти в штурмові бригади - офіс не допрацьовує
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:00

  vitaliiangel написав:у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?

Без газових плит на кухнях електричні в нас тута мабуть у 14-етажках, ну там житло недешеве. Ну може ще в общагах. Повністю опалення на електриці, це якісь дивні пенси-олігархи відключили центральне опалення і вклалися у модні системи опалення? Чи в власному будинку топлять електрикою?То хто їм дохтур? Хай платять.
Борг за електрику чи комуналь пожене малоймущого на ,,заробітки,, на яких можливо один місяць заробить 20 тисяч (в учбовому центрі) а потім пропасти безвісті, бо тіло залишилось на сп-шці? Не вірю.
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 29 тра, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:01

Ласкаво просимо!))

  vitaliiangel написав:отправь ему от нас обед неземной
Тюююю, та в нас тут коти з собаками сосисками у футбол ганяють :) - то думаєш на Марсі голодні рису? :)

Так що прилітай на Марс і скуштуєш тут нашої марсіанської кухні!)))

Давай до нас! :D
Будеш ситий НА ХАЛЯВУ - завжди!
Будеш одягнутий НА ХАЛЯВУ - завжди!
Будеш отримувати ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ ЩОРОКУ!!!

Прилітай і налітай!)))
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:03

  alex lem написав:Повністю опалення на електриці, це якісь дивні пенси-олігархи відключили центральне опалення і вклалися у модні системи опалення?

хватает э.отопления особенно в новых домах без котелен
Душу й тіло ми положим, за комунальні послуги...
  Успіх написав:та в нас тут коти з собаками сосисками у футбол ганяють
скоро к вам придут зеки и установят свои правила. 1 сосиска в сутки и стакан риса. Там всё чётко. Баланда по расписанию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 тра, 2024 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:04

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли інвестори видоять і підуть.
Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне
А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу...
А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону.....
А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо...
Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти?
Не тупи.
Є різниця між умовами, на яких запрошує інвесторів Мілей (печерного ринку), і на які б запросили ми.
І мова тоді в нас була не про мегаглобальний рост, зміни, а про принцип росту.

Те, що для мегаросту потрібні іноземні капітали, це я тобі талдичив. Для нової якості. Що як Мюнхаузен самі себе не витягнемо.
Ти не перемішуй...
Відокремлюй коли і про що саме.
1 Як тільки людина в дискусії використовує епітети або професійний сленг ( в не професійному середевищі) це 100% вірна ознака того , що в данному питанню опонент повний профан.
Тому забери печерний капіталізм..і інші епітети - будеш виглядати розумнішим
2 Як в армії є розподім по офіцерським званням і цей розподіл прямо вказує на кваліфікацію(рівень) знань людини
Так само і ВВП на душу населення - показує на якому щабелі економічного розвитку знаходиться держава
3 Так само як і в армії ніхто не ризикне при наявності майора поставити командиром полку лейтенанта...( рівень компетенції лейтенанта нижчий ніж майора)
Так само і в економіці ніхто не ризикне впроваджувати правила діючі в економіці з ВВП 13500 на людину в Державі з ВВП 4500 на людину.
Все буде відбуватись поступово
Є ВВП 4500 ...значить наступним кроком економічні правила які ДОВЕЛИ свою ефективність при переході з 4500 до 5500...
4 З іншого боку-величина ВВП це один з досить точних показників, який вказує на те наскільки економічно підкованим є населення і ЯКИЙ відсоток цього населення ЗМОЖЕ зрозуміти і впроваджувати нові правила.

Тому
Ти як гірський козлик скачеш по вершинам..там прочитав смітта ( ази економіки , примінялись при ВВП 1000 доларів на людину, там Кейнса , вже не ази, (але примінялись тільки в авторитарних економіках СРСР і гітлерівської Німеччини)
Потім начитався про досягнення в соціальній сфері Швеції і Норвегії..і почав майструвати в своїй голові не життєздатні конструкції..ліпити з гімна носорога....

Це з одного боку викликає сміх..
З другого боку роздратування..- цим міксом примітивізму ти псуєш життя тим хто здурі прочитавши тебе, тобі ж і повірить.

Тому
Зрозумій що є економічна ієрархія, яка не дає можливості перескакувати щаблі...
СРСР спробував в Туркменістані скочити з феодалізму в соціалізм..чим все закінчилось?стрибок порвав штанці, а Туркменістан як був феодальною державою з ТуркменБаші - так і закінчився.
Так і в Україні.
Є 1 млн( 5% відекономічно спроможних) економічно розумних- значить ВВП буде 4000-5000,
Стане 2 млн (10%) - доберемся до ВВП 5000-10000 на людину
Стане 4 млн (20% від економічно активних) - стане ВВП 20 000- 30 000
Стане 6 млн (30% від економічно активних) -стане ВВП 40 000 -60 000 як у Швеції...
Але на всіх цих щаблях будуть діяти різні ЗАКОНИ, бо назва Держави та сама..а економічні правила вже будуть інші....
Так від того що будуть приймати можновладці - залежить швидкість переходу з формації до формації...
Але можновладців-обирає населення ...тому якщо 2млн економічно розумних...то ці 2 млн ЗМУСЯТЬ владу змінити ЗАКОНИ під СЕБЕ... тобто створити оптимум для 2 млн...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:08

Успіх не мав наміру вас якось обидити. Усі там будемо. Скоро бусік зламності завезе не до вас звичайно на сосіски, а де важче.
Начальник на роботі недавно так і казав ,,Все в окоп пойдете!!,, :mrgreen: Уже пішли розсилки на Вайбер срочно оновити дані у Резерв+.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:10

Угу.
Ти це розкажи тим, хто вимагає від України реформ, умов, стандартів ЄС, а не те що якоїсь Аргентини.

З якої стелі ти оті свої опуси несеш...
detroytred
 
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