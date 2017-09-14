Додано: Сер 29 тра, 2024 20:04

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Коли інвестори видоять і підуть. Коли інвестори видоять і підуть. Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основне

А тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу...

А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону.....

А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо...

Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти? Я думав ти дурніший...Можеш коли захочеш побачити основнеА тепер згадай як я тебе переконував в необхідності наявності НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу...А ти з піною в роті розказував що грошей що гуталіну не вистарчає тільки красивого Закону.....А тепер виявляється ти розумієш що в країні (Аргентина) яка має ВВП в 3,5 рази вище від України- є МІСЦЕ для ІНОЗЕМНИХ інвестицій , бо Мілей їх просить і створює для них можливості заходу, тобто НАЦІОНАЛЬНОГО капіталу Мілею вже не достатньо...Далі продовжувати чи зможеш 2+2 скласти? Не тупи.

Є різниця між умовами, на яких запрошує інвесторів Мілей (печерного ринку), і на які б запросили ми.

І мова тоді в нас була не про мегаглобальний рост, зміни, а про принцип росту.



Те, що для мегаросту потрібні іноземні капітали, це я тобі талдичив. Для нової якості. Що як Мюнхаузен самі себе не витягнемо.

Ти не перемішуй...

Відокремлюй коли і про що саме. Не тупи.Є різниця між умовами, на яких запрошує інвесторів Мілей (печерного ринку), і на які б запросили ми.І мова тоді в нас була не про мегаглобальний рост, зміни, а про принцип росту.Те, що для мегаросту потрібні іноземні капітали, це я тобі талдичив. Для нової якості. Що як Мюнхаузен самі себе не витягнемо.Ти не перемішуй...Відокремлюй коли і про що саме.

1 Як тільки людина в дискусії використовує епітети або професійний сленг ( в не професійному середевищі) це 100% вірна ознака того , що в данному питанню опонент повний профан.Тому забери печерний капіталізм..і інші епітети - будеш виглядати розумнішим2 Як в армії є розподім по офіцерським званням і цей розподіл прямо вказує на кваліфікацію(рівень) знань людиниТак само і ВВП на душу населення - показує на якому щабелі економічного розвитку знаходиться держава3 Так само як і в армії ніхто не ризикне при наявності майора поставити командиром полку лейтенанта...( рівень компетенції лейтенанта нижчий ніж майора)Так само і в економіці ніхто не ризикне впроваджувати правила діючі в економіці з ВВП 13500 на людину в Державі з ВВП 4500 на людину.Все буде відбуватись поступовоЄ ВВП 4500 ...значить наступним кроком економічні правила які ДОВЕЛИ свою ефективність при переході з 4500 до 5500...4 З іншого боку-величина ВВП це один з досить точних показників, який вказує на те наскільки економічно підкованим є населення і ЯКИЙ відсоток цього населення ЗМОЖЕ зрозуміти і впроваджувати нові правила.ТомуТи як гірський козлик скачеш по вершинам..там прочитав смітта ( ази економіки , примінялись при ВВП 1000 доларів на людину, там Кейнса , вже не ази, (але примінялись тільки в авторитарних економіках СРСР і гітлерівської Німеччини)Потім начитався про досягнення в соціальній сфері Швеції і Норвегії..і почав майструвати в своїй голові не життєздатні конструкції..ліпити з гімна носорога....Це з одного боку викликає сміх..З другого боку роздратування..- цим міксом примітивізму ти псуєш життя тим хто здурі прочитавши тебе, тобі ж і повірить.ТомуЗрозумій що є економічна ієрархія, яка не дає можливості перескакувати щаблі...СРСР спробував в Туркменістані скочити з феодалізму в соціалізм..чим все закінчилось?стрибок порвав штанці, а Туркменістан як був феодальною державою з ТуркменБаші - так і закінчився.Так і в Україні.Є 1 млн( 5% відекономічно спроможних) економічно розумних- значить ВВП буде 4000-5000,Стане 2 млн (10%) - доберемся до ВВП 5000-10000 на людинуСтане 4 млн (20% від економічно активних) - стане ВВП 20 000- 30 000Стане 6 млн (30% від економічно активних) -стане ВВП 40 000 -60 000 як у Швеції...Але на всіх цих щаблях будуть діяти різні ЗАКОНИ, бо назва Держави та сама..а економічні правила вже будуть інші....Так від того що будуть приймати можновладці - залежить швидкість переходу з формації до формації...Але можновладців-обирає населення ...тому якщо 2млн економічно розумних...то ці 2 млн ЗМУСЯТЬ владу змінити ЗАКОНИ під СЕБЕ... тобто створити оптимум для 2 млн...