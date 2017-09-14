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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8422842384248425
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:11

Перегорнули сторінку - йдемо далі!

  pesikot написав:Ти сам це обрав, ти сам агітував за ЗЕ!

Зробили всіх разом ?
Ну що ви всі, як ті папуги - одне і те ж, одне і те ж?!

Це як колись гроші на книжках "пропали".... Чи згадаєм МММ?
Давай талдичити про МММ 100500раз, що не треба було туди вкладати!

Нах дивитись/заглядати 100500раз в минуле?
Треба думати про майбутнє!
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:11

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?

Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
де народився там і згодився - народна мудрість.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:13

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:А шо потім з тими одноразовими підносами для їжі?
почему он одноразовый? носите с собой вместо тарелки.

Виталька . в окопе в штурмовой ? Ті сегодня в адеквате?
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:15

  detroytred написав:Угу.
Ти це розкажи тим, хто вимагає від України реформ, умов, стандартів ЄС, а не те що якоїсь Аргентини.
З якої стелі ти оті свої опуси несеш...
При чому тут вимоги реформ і реалії?
Я ВИМАГАЮ від своїх працівників працювати краще, пробую створити умови , ввожу нові методи заохочення...а вони зараза працюють рівно настільки наскільки вміють...
Так само і в економіці
Хотіли як раще(вимагали , пробували,заставляли)-а вийде як завжди ( вийде те що зможуть зробити)
Це і є реалії життя
А те що проповідуєш ти -це фантазії які не привязані нічим до реалій, а раз так то мають мізерний відсоток ймовірності реалізації
І саме тому, я тобі пишу
Не піднімай питання економічних відносин...Це не твоє+ти шкодиш тим хто тебе читає
Як не як а полковник....хоча й під час війни воєнпенс без призначення.
Там шведи літачок підігнали..
Тебе запросять туди? може напосаду оператора..там мінімум капітанська посада.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:15

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:А шо потім з тими одноразовими підносами для їжі?
почему он одноразовый? носите с собой вместо тарелки.

Виталька . в окопе в штурмовой ? Ті сегодня в адеквате?

соскучился по хотабу? увы я тебе его не заменю.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:16

  alex lem написав:Усі там будемо.

+100
Все йде саме в цьому напрямку.

Якщо тільки не якісь *лєбєді* (РПВ і т.д.).
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:17

  Успіх написав:Нах дивитись/заглядати 100500раз в минуле?
Треба думати про майбутнє!

,,Не только лишь все могут заглянуть в завтрашний день,,@
І яким ви бачите майбутнє? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:20

Мораль Флер: піду свого забронюю, поки чужого закопують...

  alex lem написав:Успіх не мав наміру вас якось обидити
Ні, ні - все ок!
Я навпаки хочу, щоб тут висвітлювали РЕАЛЬНІСТЬ!!!
ПРАВДУ!!!

А не оте от все, накшталт:
"всє впєрьод, а я - за вамі...
Я пашутіл, ідітє самі!" :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:20

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе:
◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться).
◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.

Принаймні для старих людей- пенсіонерів це буде справедливо. Вони люди економні, за що їх сильніше нагибати ще й тарифом за електрику.
за що мені сплачувати 200 грн кожного місяця лише тільки Укртелекому в одному місті і стільки ж в іншому? Щось для Ахметова занадто послаблюють умови для заробітку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:21

  budivelnik написав:І саме тому, я тобі пишу
Не піднімай питання економічних відносин...Це не твоє+ти шкодиш тим хто тебе читає

Як там ти учора комусь відповів: я сам буду визначати, що мені потрібно писати, а що ні.

Ти хто, чудо?
Щоб визначати тут, да ще й мені, що потрібнонепотрібно, що шкодитьнешкодить? Хто?
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