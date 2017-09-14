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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8421842284238424
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:33

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Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:38

  detroytred написав:Чи тобі 200 грн. за неї дати
Мало
Ти всім цінник виставляєш в ує
Дай 2000 на фонд Порошенка
ГО Справа Громад
Для приват24
5169330520686400
Як перечислиш так відразу на таку ж суму зробиш баригу Порошенка біднішим, бо він на всі суми зобовязується перечислити стільки ж
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 29 тра, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:40

Штурмовика Будівельника

До лав ЗСУ!
Струнко!
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:44

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Востаннє редагувалось detroytred в Сер 29 тра, 2024 20:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:46

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чи тобі 200 грн. за неї дати
Мало
Ти всім цінник виставляєш в ує
Дай 2000 на фонд Порошенка
ГО Справа Громад
Для приват24
5169330520686400
Як перечислиш так відразу на таку ж суму зробиш баригу Порошенка біднішим, бо він на всі суми зобовязується перечислити стільки ж

Ти знов мені радиш.
Це капець...
Не зрозумів
Ти всім цінник виставляєш - а тобі виявляється не можна
Може
Труси-хрестик?
ПС
Я думав що допомагаю опоненту скрасити своє безпросвітне існування на пенсії...якихось пів року пенсії і барига наказаний....і ЗСУ збагачене

ППС
піщов я працювати , а то точно на тижневий бан за флуд розкручусь..
Ти без мене не скучай, почитуй ІкАнАмІстІв...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:09

  sens написав:за що мені сплачувати 200 грн кожного місяця лише тільки Укртелекому в одному місті і стільки ж в іншому? Щось для Ахметова занадто послаблюють умови для заробітку

Взагалі не зрозумів яким боком вартість кВт/години до Укртелекому? Міський номер укртелекому? То відмовтесь від того пережитку минулого. Давно вимкнув і забув.
Ахметка переб'ється. Треба було спочатку з нього спитати куди ділися прибутки з енергетики часів від Яника. Що зараз часну власність треба усім миром розбудовувати. ,,Бідна,, рижа криса.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:22

Выводить доллары через Райффайзенбанк будет невозможно с 10 июня

Изменения связаны с новыми требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы, «повлиять на которые мы не можем», говорится в пресс-релизе банка. Ограничения не затронут входящие платежи в долларах и других валютах.

В начале мая глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробль анонсировал «радикальное сокращение» российского бизнеса, которое должно начаться в третьем квартале 2024 года. Решение принято под натиском требований ЕЦБ и угрозы вторичных санкций США. Согласно предписанию ЕЦБ, кредитный портфель банка и объем международных платежей должны сократиться на 65% к 2026 году.

За прошедший год Raiffeisen Bank получил рекордную прибыль в $2 млрд, более половины из которой принесла российская «дочка». До сих пор «Райффайзен» оставался едва ли не единственной опцией проведения международных платежей. Против банка не были введены санкции, поэтому к февралю 2023 года на его долю приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:30

на рф подниммют налоги
Доброе утро всем, у кого нет денег В России поднимут налоги с 1 января 2025 года

Вот главные предложения из пакета поправок Минфина:

▪️Сохранить НДС на текущем уровне

▪️Доходы участников СВО не попадут под повышенную ставку НДФЛ

▪️Снизить порог годового дохода для применения повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 млн до 2,4 млн руб.

▪️Установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн руб

▪️Ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 млн руб. установить на уровне 20%, свыше 50 млн руб. — 22%

▪️Семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов предложить налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%

▪️Повышенным НДФЛ облагать только разницу в доходах, превышающую порог отсечения

▪️Ввести акциз на жидкий никотин и предоставить сырьевой вычет при производстве никотиносодержащей продукции

▪️Налог на продажу объектов недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. сохранить на уровне 13%, выше нее — установить на уровне 15%

▪️Ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации

▪️Увеличить порог УСН по доходам до 450 млн руб., по основным средствам — до 200 млн руб

▪️Установить НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн руб. и 15% — свыше этой суммы

▪️Налоговая амнистия за 2022-2024 гг. предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года

▪️Снизить тарифы страховых взносов свыше МРОТ с 15% до 7,6% для МСП в обрабатывающих секторах

▪️Увеличить с 1,5 до 2 коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов

▪️Повысить налог на прибыль с 20% до 25% и отменить курсовые экспортные пошлины с 1 января 2025 года

▪️Не менять налоговую нагрузку для отраслей с соотношением капитальных вложений к выручке более 20%

▪️Сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему

▪️Сохранить неизменными условия для компаний в различных преференциальных режимах
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:51

Добре, що таке на Марсі, а не в нас - правда?

  холява написав:
  Успіх написав:
  alex lem написав:І яким ви бачите майбутнє?
Чекайте, я ще свого "кінцевого терміну служби" - НЕ бачу! 🤦🏻🤦‍♂️🤦



Ну , Слава Господу , порозумівся !
..... а то кожного разу писали в мене є план Є, Б, А, Т, Ь

Офіційного - не бачу...
(длби не передбачили🤦🏻🤦‍♂️🤦)


п.с.
Я недавно писав, що мій побратим найняв адвоката(бо йому не підписували 1,5міс доки про звільнення по догляду за котом, а потім відфутболили посилаючись на новий закон)
Так от, зайнявся справою адвокат і... вже прийшла адвокату відпрвідь від частини...
Готові? :mrgreen:

Ні, точно готові? :mrgreen:

Дали відповідь, що документи на звільнення від побратима НЕ надходили! :shock: :shock: :shock: 🤦🏻🤦‍♂️🤦

Занавіс.

Давав я цьому побратиму 60% на схильність/піде в сзч.
То тепер даю 80%
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