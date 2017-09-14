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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 20:38
detroytred написав:
Чи тобі 200 грн. за неї дати
Мало
Ти всім цінник виставляєш в ує
Дай 2000 на фонд Порошенка
ГО Справа Громад
Для приват24
5169330520686400
Як перечислиш так відразу на таку ж суму зробиш баригу
Порошенка біднішим, бо він на всі суми зобовязується перечислити стільки ж
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 29 тра, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 20:46
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Чи тобі 200 грн. за неї дати
Мало
Ти всім цінник виставляєш в ує
Дай 2000 на фонд Порошенка
ГО Справа Громад
Для приват24
5169330520686400
Як перечислиш так відразу на таку ж суму зробиш баригу
Порошенка біднішим, бо він на всі суми зобовязується перечислити стільки ж
Ти знов мені радиш.
Це капець...
Не зрозумів
Ти всім цінник виставляєш - а тобі виявляється не можна
Може
Труси-хрестик?
ПС
Я думав що допомагаю опоненту скрасити своє безпросвітне існування на пенсії...якихось пів року пенсії і барига наказаний....і ЗСУ збагачене
ППС
піщов я працювати , а то точно на тижневий бан за флуд розкручусь..
Ти без мене не скучай, почитуй ІкАнАмІстІв...
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:09
sens написав:
за що мені сплачувати 200 грн кожного місяця лише тільки Укртелекому в одному місті і стільки ж в іншому? Щось для Ахметова занадто послаблюють умови для заробітку
Взагалі не зрозумів яким боком вартість кВт/години до Укртелекому? Міський номер укртелекому? То відмовтесь від того пережитку минулого. Давно вимкнув і забув.
Ахметка переб'ється. Треба було спочатку з нього спитати куди ділися прибутки з енергетики часів від Яника. Що зараз часну власність треба усім миром розбудовувати. ,,Бідна,, рижа криса.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:22
Выводить доллары через Райффайзенбанк будет невозможно с 10 июня
Изменения связаны с новыми требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы, «повлиять на которые мы не можем», говорится в пресс-релизе банка. Ограничения не затронут входящие платежи в долларах и других валютах.
В начале мая глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробль анонсировал «радикальное сокращение» российского бизнеса, которое должно начаться в третьем квартале 2024 года. Решение принято под натиском требований ЕЦБ и угрозы вторичных санкций США. Согласно предписанию ЕЦБ, кредитный портфель банка и объем международных платежей должны сократиться на 65% к 2026 году.
За прошедший год Raiffeisen Bank получил рекордную прибыль в $2 млрд, более половины из которой принесла российская «дочка». До сих пор «Райффайзен» оставался едва ли не единственной опцией проведения международных платежей. Против банка не были введены санкции, поэтому к февралю 2023 года на его долю приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:30
на рф подниммют налоги
Доброе утро всем, у кого нет денег В России поднимут налоги с 1 января 2025 года
Вот главные предложения из пакета поправок Минфина:
▪️Сохранить НДС на текущем уровне
▪️Доходы участников СВО не попадут под повышенную ставку НДФЛ
▪️Снизить порог годового дохода для применения повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 млн до 2,4 млн руб.
▪️Установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн руб
▪️Ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 млн руб. установить на уровне 20%, свыше 50 млн руб. — 22%
▪️Семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов предложить налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%
▪️Повышенным НДФЛ облагать только разницу в доходах, превышающую порог отсечения
▪️Ввести акциз на жидкий никотин и предоставить сырьевой вычет при производстве никотиносодержащей продукции
▪️Налог на продажу объектов недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. сохранить на уровне 13%, выше нее — установить на уровне 15%
▪️Ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации
▪️Увеличить порог УСН по доходам до 450 млн руб., по основным средствам — до 200 млн руб
▪️Установить НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн руб. и 15% — свыше этой суммы
▪️Налоговая амнистия за 2022-2024 гг. предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года
▪️Снизить тарифы страховых взносов свыше МРОТ с 15% до 7,6% для МСП в обрабатывающих секторах
▪️Увеличить с 1,5 до 2 коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов
▪️Повысить налог на прибыль с 20% до 25% и отменить курсовые экспортные пошлины с 1 января 2025 года
▪️Не менять налоговую нагрузку для отраслей с соотношением капитальных вложений к выручке более 20%
▪️Сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему
▪️Сохранить неизменными условия для компаний в различных преференциальных режимах
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:07
Успіх
Адвокату отаку відповідь надати не проблема. Він для частини ніхто. Тим паче на папері.
А от як вашому побратиму отаку відповідь в очі скажуть? Він же мабуть почне по команді взнавати на кому конкретно трапилось оце "документи не надійшли"?
Інформуйте про марсіанські піруети на віражах.
Цікаво.
Колись лише по телефонам отак розбирався зі шляхом документів. Дійшов до ... в ГШ. Порядна людина виявився. Не полінькував, перерив гори паперів, знайшов, поніс, зробив, передзвонив. За спасибі. Абсолютно не свою роботу. Стороння незнайома Людина. Человєчищє!
А у вас там все не вище комчастини вирішується... Як в колгоспі всі все повинні знати))
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:24
помечайте в календаре
27-31 травня: Місія 4-го перегляду програми EFF МВФ у Варшаві – очікуємо транш $2,2 млрд. 💵
6-9 червня: Вибори в Європарламент
11-12 червня: Ukraine Recovery Conference в Берліні – обговорення відновлення України. 🇺🇦
13-15 червня: Саміт G7 в Італії – вирішення питання по заморожених російських активах. 🌍
15-16 червня: Ukraine Peace Summit у Швейцарії – обговорення формули завершення війни. 🕊️
27-28 червня: Саміт Лідерів ЄС – початок формального процесу перемовин по вступу України до ЄС. 🇪🇺
9-11 липня: Саміт НАТО у Вашингтоні – наближення України до членства в Альянсі та нові пакети військової допомоги
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:27
Успіх написав:
Я недавно писав, що мій побратим найняв адвоката(бо йому не підписували 1,5міс доки про звільнення по догляду за котом, а потім відфутболили посилаючись на новий закон)
Так от, зайнявся справою адвокат і... вже прийшла адвокату відпрвідь від частини...Готові? Ні, точно готові?
Дали відповідь, що документи на звільнення від побратима НЕ надходили!
🤦🏻🤦♂️🤦
Занавіс.
Скорее всего это вы в начале озвучивания истории не были готовы в вопросу о том,
есть ли регистрация на копии поданных документов. Так что не удивили.
Востаннє редагувалось tumos
в Сер 29 тра, 2024 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:27
vitaliiangel написав:
на рф подниммют налоги
Доброе утро всем, у кого нет денег В России поднимут налоги с 1 января 2025 года
Ха! - слабаки: "кое-кто" 25го года решил не ждать
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:47
tumos написав:
есть ли регистрация на копии поданных документов. Так что не удивили.
За два роки вже багато побратимів в такий спосіб позвільнялись...
Тож, не думаю, що мій побратим "аж так глибоко подумав".
Та і тут трохи "не так, як на заводі чи іншій роботі"))
На цивілці - на роботі, ти можеш і власноруч занести хоч головному директору, або зразу через адвоката передати доки...
А тут даєш всі доки замполіту(ну ще комбатові можеш тицьнути на підпис) а далі він передає, а там по "ланцюгу" має щось троє(можу помилятись в точній кількості) "начальників" має підписати.
Простими словами - ну як рабові/кріпакові передати панові "грамоту")) через десяті руки про звільнення від кріпацтва, коли ще й сам в кайданах?
detroytred написав:
А от як вашому побратиму отаку відповідь в очі скажуть? Він же мабуть почне по команді взнавати на кому конкретно трапилось оце "документи не надійшли"?
"Куля в лоб, то куля в лоб!"©
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