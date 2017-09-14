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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:01
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
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Schmit
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:18
Успіх написав:
Та і тут трохи "не так, як на заводі чи іншій роботі"))
На цивілці - на роботі, ти можеш і власноруч занести хоч головному директору, або зразу через адвоката передати доки...
Это понятно. Но боец будучи на фронте все-таки нашел адвоката. Адвокат разобрался к кому обратиться, получил ответ.
Так что были варианты. Хоть бы заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
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tumos
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:35
Schmit написав:
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
Як тримать чотири неповних батальйони тероборони+стрілецьких, (думаю менше 1,5 тисячі) три самоходки і два танки на 45 км фронта, то будемо і далі втрачати села і в інших місцях.
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alex lem
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:36
Letusrock написав: fler написав:
Сказати "стоп" на яких умовах?
з часом умови тільки погіршуються
fler написав:
Повної чи часткової капітуляції?
Ви я так бачу хочете дочекатись повної капітуляції і щоб вживих лишився тільки ваш чолівік і ви
fler написав:
Ви погодитесь віддати кацапам Закарпаття замість Донбасу, наприклад?
якщо на Україну нападе ЄС то я не буду вимагати самопожертви і боротьби до останнього від харківян чи херсонців за мою область (ховачись за бронею чи закордоном). так зрозуміло?
"якщо на Україну нападе ЄС", а до Харькова не дойдут, то я, при всей моей любви к Харькову, срочно перееду туда, куда дойдут.
Но, к сожалению, они точно не нападут.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:49
alex lem написав: Schmit написав:
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
Як тримать чотири неповних батальйони тероборони+стрілецьких, (думаю менше 1,5 тисячі) три самоходки і два танки на 45 км фронта, то будемо і далі втрачати села і в інших місцях.
На росіі якщо вірити масам орків в Україні немає відбою від бажаючих поїхати на війну в Україні та заробити грошей.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:50
fler написав: vitaliiangel написав: fler написав:
хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
а судьи кто которые решают про эффективность?
те у кого руки по локоть в ворованном бюджете были же забронированы?
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mephala
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:54
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
[youtube]bsCGCBIaGwo...
Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"?
Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый.
Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.
Це "авторитет" винен, що Зе підіграв пу своєю бездіяльністю, замість того, щоб вчасно звернутись до КС і закрити це питання?
Попереджали ж, що в Конституції ця проблема прописана неоднозначно, будуть проблеми і лише КС може їх вирішити.
Проблема только у Путина и полезных идиотов, которые вдруг стали такими буквоедами.
КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.
Для человека, у которого есть хоть немного мозгов и нет желания навредить стране, этот вопрос не представляет никакого интереса и не стоит выеденного яйца.
Вы уже, по-моему, второй раз выкладываете видео этого "авторитета". Одно лучше другого. Вы специально выбираете себе в качестве "авторитетов" демагогов?
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ЛАД
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Додано: Чет 30 тра, 2024 00:02
fler написав:
..........
Це так само, як вас спитати - вас влаштовує війна 1941-1945рр на території України (інші не розглядаємо)? Скільки вбитих і поранених українців було, руйнувань, біженців... Це добре? Може треба було віддати Україну Німеччині? Мешкали б зараз у ЄС, а?
Интересное высказывание.
Вы не пробовали в Париже, покупая очки, задать такой вопрос французам?
Было бы интересно посмотреть на их реакцию.
"Доктор наук", не видящий или не понимающий разницу между ЕС и "3-м рейхом"...
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ЛАД
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Додано: Чет 30 тра, 2024 00:38
vitaliiangel написав: fler написав: vitaliiangel написав:
-----------------fler
хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
-----------------
Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
долярчик тоже так не думает. Его в данный момент польза не интересует.
Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие.
Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин, а остальные считают, что их "дупа там, де від неї найбільша користь" и это место, конечно. в глубоком тылу.
Долги у всех, а отдавать должны 2%? Как-то тяжеловато.
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ЛАД
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