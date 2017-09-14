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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:01
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
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Schmit
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:18
Успіх написав:
Та і тут трохи "не так, як на заводі чи іншій роботі"))
На цивілці - на роботі, ти можеш і власноруч занести хоч головному директору, або зразу через адвоката передати доки...
Это понятно. Но боец будучи на фронте все-таки нашел адвоката. Адвокат разобрался к кому обратиться, получил ответ.
Так что были варианты. Хоть бы заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.
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tumos
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:35
Schmit написав:
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
Як тримать чотири неповних батальйони тероборони+стрілецьких, (думаю менше 1,5 тисячі) три самоходки і два танки на 45 км фронта, то будемо і далі втрачати села і в інших місцях.
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alex lem
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:36
Letusrock написав: fler написав:
Сказати "стоп" на яких умовах?
з часом умови тільки погіршуються
fler написав:
Повної чи часткової капітуляції?
Ви я так бачу хочете дочекатись повної капітуляції і щоб вживих лишився тільки ваш чолівік і ви
fler написав:
Ви погодитесь віддати кацапам Закарпаття замість Донбасу, наприклад?
якщо на Україну нападе ЄС то я не буду вимагати самопожертви і боротьби до останнього від харківян чи херсонців за мою область (ховачись за бронею чи закордоном). так зрозуміло?
"якщо на Україну нападе ЄС", а до Харькова не дойдут, то я, при всей моей любви к Харькову, срочно перееду туда, куда дойдут.
Но, к сожалению, они точно не нападут.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:49
alex lem написав: Schmit написав:
Танки-сараї, гольфкари, мотоцикли... ми ржемо, але село за селом чомусь втрачаємо щодня.
Як тримать чотири неповних батальйони тероборони+стрілецьких, (думаю менше 1,5 тисячі) три самоходки і два танки на 45 км фронта, то будемо і далі втрачати села і в інших місцях.
На росіі якщо вірити масам орків в Україні немає відбою від бажаючих поїхати на війну в Україні та заробити грошей.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:50
fler написав: vitaliiangel написав: fler написав:
хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
а судьи кто которые решают про эффективность?
те у кого руки по локоть в ворованном бюджете были же забронированы?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:54
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
[youtube]bsCGCBIaGwo...
Вы нашли себе нового авторитета и "гиганта мысли"?
Какой-то "авторитет" сильно хитро...мудрый.
Начинает с разоблачения инсинуаций Путина (в первой половине), а заканчивает фактически его поддержкой и сомнениями в "легитимности" Зеленского.
Це "авторитет" винен, що Зе підіграв пу своєю бездіяльністю, замість того, щоб вчасно звернутись до КС і закрити це питання?
Попереджали ж, що в Конституції ця проблема прописана неоднозначно, будуть проблеми і лише КС може їх вирішити.
Проблема только у Путина и полезных идиотов, которые вдруг стали такими буквоедами.
КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.
Для человека, у которого есть хоть немного мозгов и нет желания навредить стране, этот вопрос не представляет никакого интереса и не стоит выеденного яйца.
Вы уже, по-моему, второй раз выкладываете видео этого "авторитета". Одно лучше другого. Вы специально выбираете себе в качестве "авторитетов" демагогов?
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ЛАД
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Додано: Чет 30 тра, 2024 00:02
fler написав:
..........
Це так само, як вас спитати - вас влаштовує війна 1941-1945рр на території України (інші не розглядаємо)? Скільки вбитих і поранених українців було, руйнувань, біженців... Це добре? Може треба було віддати Україну Німеччині? Мешкали б зараз у ЄС, а?
Интересное высказывание.
Вы не пробовали в Париже, покупая очки, задать такой вопрос французам?
Было бы интересно посмотреть на их реакцию.
"Доктор наук", не видящий или не понимающий разницу между ЕС и "3-м рейхом"...
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ЛАД
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Додано: Чет 30 тра, 2024 00:38
vitaliiangel написав: fler написав: vitaliiangel написав:
-----------------fler
хто має позицію "аби мою дупу не чіпали".
а ваша позиция шоб вашу дупу чіпали?
-----------------
Моя позиція - кожна дупа має бути там, де від неї найбільша користь.
вы удивитесь, но 99% ухылянтов того же мнения. На ветке наверное только долярчик думает, что в другом месте пользы от него будет больше. Остальные уверены, что именно там где они сейчас находятся их максимальная эффективность.
долярчик тоже так не думает. Его в данный момент польза не интересует.
Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие.
Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин, а остальные считают, что их "дупа там, де від неї найбільша користь" и это место, конечно. в глубоком тылу.
Долги у всех, а отдавать должны 2%? Как-то тяжеловато.
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ЛАД
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Додано: Чет 30 тра, 2024 00:59
budivelnik написав:
..........
Про економічне бронювання, яке ВСЕ ОДНО є сьогодні, просто ВИЗНАЧАЄТЬСЯ здопомогою ІНШИХ інструментів ніж пропоную я - тобі пояснювати не хочу, бо ти все одно не маєш необхідного рівня підготовки
+ вчора написав десяток повідомлень на цю тему, тому для тих хто не зрозумів вчора-не вважаю за потрібне повторювати сьогодні.
Ну почему, все всё прекрасно поняли.
Хозяин магазина суперценный кадр, на котором держится вся экономика Украины, поэтому ни он, ни его сыновья не только не должны служить в армии, но больше того, их призыв = подрыв экономики Украины и, следовательно, = подрыв обороноспособности.
Поэтому спорить с этим могут только враги Украины, которых надо уничтожать.
Логика безупречная и непрошибаемая.
Но честнее те, кто просто говорит: "Я не хочу на фронт (боюсь) и детей тоже отправлять не хочу".
Замечу, что отправлять детей на фронт не хочет ни один родитель. Но не все родители пытаются доказать, что именно их дети не должны служить и при этом настойчиво требуют, чтобы воевали другие, Успихи. Просто молчат.
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ЛАД
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