Banderlog написав:І крім того що значить скінчилось історія процес безперервний , без початку і кінця. кінець історії і вічний мир це лиш байки. Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Помнится тогда сильно кричали что Донбас на условиях широкой автономии фу-фу-фу, федеративная Украина фу-фу-фу - а ведь это могло бы предотвратить войну, спасти 100 тыщ жизней и сохранить в стране 10 миллионов сейчас уехавших...
Letusrock написав:Трохи фантастики з різних форумів: звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу.
Можно проще - проводим референдум "кто за войну до выхода на границы 91 года?", но ответы "да" засчитываются только из воинских частей.
Letusrock написав:Трохи фантастики з різних форумів: звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс
👍😁😁😁 А що, отак би вийшов до народу і сказав все це☝️ а тоді за три місяці знову вийшов до народу і сказав: "ми тут підбили підсумки "записаних в штурмові бригади" і вирішили, що таки не вартує отими двома тисячами записаних людей пробувати дійти до кордонів 91го!" ............
Самое смешное/обидное, что пойти на фронт согласятся "оті дві тисячі", а закричать "зрада!", выйти на Майдан и потребовать замены Зеленского, захотят намного больше людей, особенно если им будут носить бесплатную еду.
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
В Росії ситуація погіршується, а не покращується. Цьому є конкретні докази. Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально). Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок". І десятки проблем, лінь писати. Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.
Але задам зустрічне питання: А що хоче путін? Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.
Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім: 1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди? 2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини? Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".
Там изначально ошибка в посыле: "якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується" (в самом начале. насколько помню звучало ещё лучше: "якщо в Україні умови погіршуються, значить у Росії ситуація поліпшується"). Человек не понимает, что "умови погіршуються" и у Украины, и у РФ. Вопрос, у кого это произойдёт быстрее. И это, к сожалению, во многом зависит не от нас.
vitaliiangel написав:у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Без газових плит на кухнях електричні в нас тута мабуть у 14-етажках, ну там житло недешеве. Ну може ще в общагах. Повністю опалення на електриці, це якісь дивні пенси-олігархи відключили центральне опалення і вклалися у модні системи опалення? Чи в власному будинку топлять електрикою?То хто їм дохтур? Хай платять. ...........
По собственному опыту. Один год у меня не было счётчика тепла (забраковали при поверке, а покупать новый не хотел). Обогревал кондиционером и в части квартиры -тёплый пол (электрический). На следующий год приняли какое-то положение (или постановление, уж не помню). по которому если потребление тепла ниже какой-то величины, рассчитываемой исходя из средней по дому, то начисляется доплата (якобы ты отапливаешься за счёт соседей). Пришлось поставить счётчик. В доме крышная котельная - газовая. В результате оказалось, что электрическое отопление было дешевле. И в крупных городах домов с электроплитами более, чем достаточно.