Banderlog написав:І крім того що значить скінчилось історія процес безперервний , без початку і кінця. кінець історії і вічний мир це лиш байки. Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Помнится тогда сильно кричали что Донбас на условиях широкой автономии фу-фу-фу, федеративная Украина фу-фу-фу - а ведь это могло бы предотвратить войну, спасти 100 тыщ жизней и сохранить в стране 10 миллионов сейчас уехавших...
Letusrock написав:Трохи фантастики з різних форумів: звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу.
Можно проще - проводим референдум "кто за войну до выхода на границы 91 года?", но ответы "да" засчитываются только из воинских частей.
Letusrock написав:Трохи фантастики з різних форумів: звертається президент до народу : Закликаю всіх, хто за кордони 91, війну до останнього, проти перемиря протягом 5 днів записатись в штурмову бригаду "Незламні", незалежно від відстрочки, броні, обставин і важливості в тилу. Тільки ви наш реальний моб.ресурс
👍😁😁😁 А що, отак би вийшов до народу і сказав все це☝️ а тоді за три місяці знову вийшов до народу і сказав: "ми тут підбили підсумки "записаних в штурмові бригади" і вирішили, що таки не вартує отими двома тисячами записаних людей пробувати дійти до кордонів 91го!" ............
Самое смешное/обидное, что пойти на фронт согласятся "оті дві тисячі", а закричать "зрада!", выйти на Майдан и потребовать замены Зеленского, захотят намного больше людей, особенно если им будут носить бесплатную еду.
повідомляється, що з 1 червня піднімуть тариф на світло. Відповідне рішення приймуть завтра. Новий тариф складе: ◾️2,64 гривень за споживання до 100 кВт (не зміниться). ◾️4,8 гривень за все, що більше 100 кВт.
pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
В Росії ситуація погіршується, а не покращується. Цьому є конкретні докази. Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально). Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок". І десятки проблем, лінь писати. Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.
Але задам зустрічне питання: А що хоче путін? Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.
Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім: 1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди? 2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини? Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".
Там изначально ошибка в посыле: "якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується" (в самом начале, насколько помню, звучало ещё лучше: "якщо в Україні умови погіршуються, значить у Росії ситуація поліпшується"). Человек не понимает, что "умови погіршуються" и у Украины, и у РФ. Вопрос, у кого это произойдёт быстрее. И это, к сожалению, во многом зависит не от нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 тра, 2024 03:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:у кого Отопление и плита электро по разным источникам зимой от 1000 квт и больше выходит в месяц в зависимости от площади. грубо говоря 4600 грн в мес. Гавно вопрос. Плюс вода и осбб 5000 только комуналка. И все малоимущие побегут устраиваться в ЗСУ. Гениально?
Без газових плит на кухнях електричні в нас тута мабуть у 14-етажках, ну там житло недешеве. Ну може ще в общагах. Повністю опалення на електриці, це якісь дивні пенси-олігархи відключили центральне опалення і вклалися у модні системи опалення? Чи в власному будинку топлять електрикою?То хто їм дохтур? Хай платять. ...........
По собственному опыту. Один год у меня не было счётчика тепла (забраковали при поверке, а покупать новый не хотел). Обогревал кондиционером и в части квартиры -тёплый пол (электрический). На следующий год приняли какое-то положение (или постановление, уж не помню). по которому если потребление тепла ниже какой-то величины, рассчитываемой исходя из средней по дому, то начисляется доплата (якобы ты отапливаешься за счёт соседей). Пришлось поставить счётчик. В доме крышная котельная - газовая. В результате оказалось, что электрическое отопление было дешевле. И в крупных городах домов с электроплитами более, чем достаточно.
Чехия призывает союзников выполнить обязательства и финансировать боеприпасы для Украины Министр обороны Чехии Яна Чернохова:
«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова чешским журналистам после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.
Она также сообщила, что пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку боеприпасов.
Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальный ужин во вторник в Праге.
Первые десятки тысяч 155-мм боеприпасов прибудут в Украину в июне, сообщил премьер-министр Чехии, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.
По словам Фредериксена, собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя», — сказала она на пресс-конференции в Праге.
Тут, помню, многие ругали наших можновладцив, что они не нашли снаряды, а вот чехи сразу 1,5 млн. Теперь оказывается, что денег хватает на 500 тыс. до конца года, а в июне поступят "первые десятки тысяч" снарядов. Это после 3 (или 4-х?) месяцев сбора.
Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали. ..... Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась.
И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.