Чехия призывает союзников выполнить обязательства и финансировать боеприпасы для Украины Министр обороны Чехии Яна Чернохова:
«Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили средства, мы не можем продолжать приобретения. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, отправить деньги», — сказала Чернохова чешским журналистам после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.
Она также сообщила, что пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия прислали деньги на покупку боеприпасов.
Ожидается, что первые боеприпасы будут доставлены в Украину в начале июня. Это подтвердил и премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), который обсудил инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силиньей и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время их неформальный ужин во вторник в Праге.
Первые десятки тысяч 155-мм боеприпасов прибудут в Украину в июне, сообщил премьер-министр Чехии, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.
По словам Фредериксена, собранных на данный момент денег достаточно, чтобы до конца года закупить 500 тысяч единиц боеприпасов. «Это может изменить ситуацию на поле боя», — сказала она на пресс-конференции в Праге.
Тут, помню, многие ругали наших можновладцив, что они не нашли снаряды, а вот чехи сразу 1,5 млн. Теперь оказывается, что денег хватает на 500 тыс. до конца года, а в июне поступят "первые десятки тысяч" снарядов. Это после 3 (или 4-х?) месяцев сбора.
Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали. ..... Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась.
И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
Игорь Алексеевич написав:Побутова техніка, призначена для українського ринку, тепер продається в росії
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури іноземних виробників з метою збереження позицій на російському ринку. Окрім Bosch, подібним чином до росії надходить побутова техніка італійської Delonghi та нідерландської Philips. Про це повідомляє Комерсант УкраїнськийKomersant.Info
Встречные военные действия против транспортов в Атлантике, начавшиеся после этого с обеих сторон, принципиально не могли принести Англии желаемый эффект, поскольку заинтересованные экспортёры заблаговременно приняли все меры к тому, чтобы перемещать стратегические грузы под нейтральными флагами. Главным товаром, поставки которого реально могли привести военную машину нацистской Германии к кризису, была нефть — а как раз здесь вступали в силу интересы США. Как раз накануне войны американцы получили нефтяные концессии в Саудовской Аравии[15].
Ещё одним плацдармом, на котором США удалось преуспеть в соперничестве с Великобританией, была Мексика — одна из лидирующих нефтедобывающих стран своего региона. Чемберлен в ответ на национализацию нефтяной промышленности Мексики в марте 1938 года ответил разрывом дипломатических отношений, а президент США Рузвельт проявил гибкость. В результате уже летом 1938 года американский нефтепромышленник У. Р. Дэвис[англ.], поддерживавший тесные отношения с Г. Герингом, организовал экспорт мексиканской нефти в Германию и фашистскую Италию. С июня 1938 по сентябрь 1939 года «Davis Oil Company» переправила через океан 3 млн. т. мексиканской нефти, и более половины — в Германию. В результате перед войной доля Мексики в германском импорте нефти составила 20 %[15].
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
Я чомусь більш ніж впевнений що таких «велосипедистів» швидко б «навчили» в тому ж Львові та Франківську.
Игорь Алексеевич написав:Побутова техніка, призначена для українського ринку, тепер продається в росії
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури іноземних виробників з метою збереження позицій на російському ринку. Окрім Bosch, подібним чином до росії надходить побутова техніка італійської Delonghi та нідерландської Philips. Про це повідомляє Комерсант УкраїнськийKomersant.Info
Встречные военные действия против транспортов в Атлантике, начавшиеся после этого с обеих сторон, принципиально не могли принести Англии желаемый эффект, поскольку заинтересованные экспортёры заблаговременно приняли все меры к тому, чтобы перемещать стратегические грузы под нейтральными флагами. Главным товаром, поставки которого реально могли привести военную машину нацистской Германии к кризису, была нефть — а как раз здесь вступали в силу интересы США. Как раз накануне войны американцы получили нефтяные концессии в Саудовской Аравии[15].
Ещё одним плацдармом, на котором США удалось преуспеть в соперничестве с Великобританией, была Мексика — одна из лидирующих нефтедобывающих стран своего региона. Чемберлен в ответ на национализацию нефтяной промышленности Мексики в марте 1938 года ответил разрывом дипломатических отношений, а президент США Рузвельт проявил гибкость. В результате уже летом 1938 года американский нефтепромышленник У. Р. Дэвис[англ.], поддерживавший тесные отношения с Г. Герингом, организовал экспорт мексиканской нефти в Германию и фашистскую Италию. С июня 1938 по сентябрь 1939 года «Davis Oil Company» переправила через океан 3 млн. т. мексиканской нефти, и более половины — в Германию. В результате перед войной доля Мексики в германском импорте нефти составила 20 %[15].
Треба вміти бути обʼєктивним і показувати далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же». А «никто это никто!»
По тому ж посиланню:
За полтора года, с конца 1939 по конец мая 1941 года Германия импортировала из СССР 1 млн т нефтепродуктов на 95 млн марок, 1,6 млн т зерна на 250 млн марок, 111 тыс. т хлопка на 100 млн марок, 36 тыс. т жмыха на 6,4 млн марок, 10 тыс. т льна на 14,7 млн марок, лесоматериалов на 41,3 млн марок, 1,8 тыс. т никеля на 8,1 млн марок, 185 тыс. т марганцевой руды на 7,6 млн марок, 23 тыс. т хромовой руды на 2 млн марок, 214 тыс. т фосфатов на 6 млн марок.
І тут стає цікаво: Західні буржуї ВЖЕ НЕ поставляли Німеччині, коли з нею воював СРСР (зате поставляли Союзу) , А от СССР поставляв Німеччині аж до початку своєї війни, тобто коли «буржуї» з Німеччиною вже воювали. Трохи розкумаримо ІА , пропитаного російськими міфами.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 тра, 2024 07:00, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?
В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,
У Вашингтон занепокоєні, що удари українських безпілотників по системах раннього ядерного попередження РФ можуть викликати небезпечну реакцію Москви в той час, як у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ. Про це йдеться в публікації the Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США, передає Укрінформ.
«Сполучені Штати стурбовані недавніми ударами України по російських об’єктах раннього попередження, які відстежують балістичні ракети», - цитує газета американського чиновника, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.
Він зазначив, що Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.
За словами американського чиновника, ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак, продовжив представник адміністрації, вони є «чутливими точками» для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження.
Читайте також: Росія засекретила статистику виробництва бензину після атак на найбільші НПЗ Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/386 ... ii-wp.html