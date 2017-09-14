ЛАД написав:

Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие.

Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин, а остальные считают, что их "дупа там, де від неї найбільша користь" и это место, конечно. в глубоком тылу.

Долги у всех, а отдавать должны 2%? Как-то тяжеловато.

долярчик тоже так не думает. Его в данный момент польза не интересует.