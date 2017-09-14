Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали. ..... Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась.
И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
Игорь Алексеевич написав:Побутова техніка, призначена для українського ринку, тепер продається в росії
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури іноземних виробників з метою збереження позицій на російському ринку. Окрім Bosch, подібним чином до росії надходить побутова техніка італійської Delonghi та нідерландської Philips. Про це повідомляє Комерсант УкраїнськийKomersant.Info
Встречные военные действия против транспортов в Атлантике, начавшиеся после этого с обеих сторон, принципиально не могли принести Англии желаемый эффект, поскольку заинтересованные экспортёры заблаговременно приняли все меры к тому, чтобы перемещать стратегические грузы под нейтральными флагами. Главным товаром, поставки которого реально могли привести военную машину нацистской Германии к кризису, была нефть — а как раз здесь вступали в силу интересы США. Как раз накануне войны американцы получили нефтяные концессии в Саудовской Аравии[15].
Ещё одним плацдармом, на котором США удалось преуспеть в соперничестве с Великобританией, была Мексика — одна из лидирующих нефтедобывающих стран своего региона. Чемберлен в ответ на национализацию нефтяной промышленности Мексики в марте 1938 года ответил разрывом дипломатических отношений, а президент США Рузвельт проявил гибкость. В результате уже летом 1938 года американский нефтепромышленник У. Р. Дэвис[англ.], поддерживавший тесные отношения с Г. Герингом, организовал экспорт мексиканской нефти в Германию и фашистскую Италию. С июня 1938 по сентябрь 1939 года «Davis Oil Company» переправила через океан 3 млн. т. мексиканской нефти, и более половины — в Германию. В результате перед войной доля Мексики в германском импорте нефти составила 20 %[15].
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
Я чомусь більш ніж впевнений що таких «велосипедистів» швидко б «навчили» в тому ж Львові та Франківську.
Игорь Алексеевич написав:Побутова техніка, призначена для українського ринку, тепер продається в росії
Побутова техніка брендів Bosch, Delonghi і Philips, вироблена спеціально для українського ринку, почала надходити до росії та продаватися там через місцеві маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури іноземних виробників з метою збереження позицій на російському ринку. Окрім Bosch, подібним чином до росії надходить побутова техніка італійської Delonghi та нідерландської Philips. Про це повідомляє Комерсант УкраїнськийKomersant.Info
Встречные военные действия против транспортов в Атлантике, начавшиеся после этого с обеих сторон, принципиально не могли принести Англии желаемый эффект, поскольку заинтересованные экспортёры заблаговременно приняли все меры к тому, чтобы перемещать стратегические грузы под нейтральными флагами. Главным товаром, поставки которого реально могли привести военную машину нацистской Германии к кризису, была нефть — а как раз здесь вступали в силу интересы США. Как раз накануне войны американцы получили нефтяные концессии в Саудовской Аравии[15].
Ещё одним плацдармом, на котором США удалось преуспеть в соперничестве с Великобританией, была Мексика — одна из лидирующих нефтедобывающих стран своего региона. Чемберлен в ответ на национализацию нефтяной промышленности Мексики в марте 1938 года ответил разрывом дипломатических отношений, а президент США Рузвельт проявил гибкость. В результате уже летом 1938 года американский нефтепромышленник У. Р. Дэвис[англ.], поддерживавший тесные отношения с Г. Герингом, организовал экспорт мексиканской нефти в Германию и фашистскую Италию. С июня 1938 по сентябрь 1939 года «Davis Oil Company» переправила через океан 3 млн. т. мексиканской нефти, и более половины — в Германию. В результате перед войной доля Мексики в германском импорте нефти составила 20 %[15].
далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же». А «никто это никто!»
По тому ж посиланню:
За полтора года, с конца 1939 по конец мая 1941 года Германия импортировала из СССР 1 млн т нефтепродуктов на 95 млн марок, 1,6 млн т зерна на 250 млн марок, 111 тыс. т хлопка на 100 млн марок, 36 тыс. т жмыха на 6,4 млн марок, 10 тыс. т льна на 14,7 млн марок, лесоматериалов на 41,3 млн марок, 1,8 тыс. т никеля на 8,1 млн марок, 185 тыс. т марганцевой руды на 7,6 млн марок, 23 тыс. т хромовой руды на 2 млн марок, 214 тыс. т фосфатов на 6 млн марок.
І тут стає цікаво: Західні буржуї ВЖЕ НЕ поставляли Німеччині, коли з нею воював СРСР (зате поставляли Союзу) , А от СССР поставляв Німеччині аж до початку своєї війни, тобто коли «буржуї» з Німеччиною вже воювали.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 30 тра, 2024 07:57, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?
В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,
У Вашингтон занепокоєні, що удари українських безпілотників по системах раннього ядерного попередження РФ можуть викликати небезпечну реакцію Москви в той час, як у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ. Про це йдеться в публікації the Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США, передає Укрінформ.
«Сполучені Штати стурбовані недавніми ударами України по російських об’єктах раннього попередження, які відстежують балістичні ракети», - цитує газета американського чиновника, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.
Він зазначив, що Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.
За словами американського чиновника, ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак, продовжив представник адміністрації, вони є «чутливими точками» для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження.
Читайте також: Росія засекретила статистику виробництва бензину після атак на найбільші НПЗ Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/386 ... ii-wp.html
ЛАД написав:Вы не пробовали в Париже, покупая очки, задать такой вопрос французам?
👍😁😁😁
ЛАД написав:долярчик тоже так не думает. Его в данный момент польза не интересует. Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие. Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин, а остальные считают, что их "дупа там, де від неї найбільша користь" и это место, конечно. в глубоком тылу. Долги у всех, а отдавать должны 2%? Как-то тяжеловато.
👍+100500саме так!
ЛАД написав:Замечу, что отправлять детей на фронт не хочет ни один родитель. Но не все родители пытаются доказать, что именно их дети не должны служить и при этом настойчиво требуют, чтобы воевали другие, Успихи. Просто молчат.
Так отож! В цьому і весь "сир/бор"! Якщо вже самі не воюєте і ваші близькі родичі - також, то хоч би сиділи тихо і не відсвічували в теплик форума або вже як хочуть щось писати, то навпаки ТЕПЛІ/підбадьорливі слова фронтовикам, а не отей весь бруд виливати і вимагати кордони 91го!