Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз

Країна вступає у найважчу за два роки стадію війни



Ціною надзусиль та завдяки адекватним і швидким рішенням Сили оборони у середині травня зупинили просування ворога на Харківщині. Фронт стабілізовано, російські війська не змогли створити «буферну зону» на півночі регіону, а їхній успіх є «фрагментованим і необ'єднаним», засвідчила британська розвідка 26 травня.



Прорив на Харківщині. Чому це сталося?

Накопичивши близько 30 тис. живої сили на північній межі з Харківщиною, 10 травня ворог почав розвідку боєм у двох напрямках – по кілька батальйонів рушили на Вовчанськ та на село Липці, що приблизно за 20 км від Харкова.



Липці – найближча з можливих точок, звідки Салтівку та інші райони міста можна дістати артилерійським вогнем. Артилерія – це масовано і дешево, на відміну від КАБів та ракет, якими росіяни зараз б’ють по Харкову.



А Вовчанськ – найближче до кордону місто, від якого можна просуватися у бік Куп’янська.



«Останнім часом росіяни не можуть просунутися на Куп’янськ з південно-східного та північно-східного напрямку, вони місяцями ведуть бойові дії. А якщо би взяли Вовчанськ, то змогли б ударити по нашому куп’янському угрупованню у фланг і у тил», – пояснює тактичний задум ворога генерал Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.



Отож 10 травня орда московитів підім’яла нашу першу лінію оборони і за кілька діб захопила близько десяти сіл, переважно у сірій зоні. Так 35-тисячне вороже військо зайшло на територію області.



«Оскільки до травня це була відносно спокійна ділянка фронту (адже сил, накопичених ворогом «за порєбріком», було недостатньо, щоб наміритися атакувати Харків), у цій зоні в основному діяли сили Тероборони. ТрО зазвичай менше забезпечені озброєнням, бойовою технікою, та й особовий склад має менш серйозний вишкіл, ніж ті бригади, які задіяні у вирі бойових дій, – розмірковує військовий експерт, полковник Владислав Селезньов. – Крім того, чимало нарікань на Галушкіна (генерал Юрій Галушкін, командувач Оператвино-тактичного угруповання військ «Харків», призначений на цю посаду у квітні 2024 року, – «Главком»), якого головком прибрав на наступний день після прориву».



Командування ЗСУ негайно підтягнуло резерви, які, треба сказати, вже були напоготові, змінило командувача військ на харківському напрямку (замість Галушкіна Сирський призначив авторитетного бригадного генерала Михайла Драпатого), збільшило постачання снарядів та ін. Московитів було зупинено.



Чому кордон не було заміновано? Несподівана версія

У списку причин, які дозволили прорив на Харківщині, експерти та блогери особливо акцентують на тому, що кордон не було заміновано. Питання – чому?



Вкрай дивно, що ділянка, на якій ворожа атака видається найімовірнішою, виявилася не замінованою, тоді як у 2023 році всю лінію державного кордону з Росією та Білоруссю – на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині – демонстративно рясно засіювали мінами. Там, за офіційними даними, було закладено понад пів мільйона мін.



Як стверджують джерела «Главкому» у ЗСУ, у тому, що орки швидко подолали кордон на півночі Харківщини, частково винні… росіяни. Тільки «не ті».



Придивіться-но до карти. Таволжанка, Муром, Шебекіно... Саме у ці найближчі до Вовчанська села та містечка Бєлгородщини «ходили» з рейдами бійці Російського добровольчого корпусу. Останній раз, у березні 2024 року, вони змоталися на Росію навіть на кількох одиницях бронетехніки.



«Саме під задачі РДК цю ділянку певний час не мінували», – ділиться з «Главкомом» джерело в Генштабі. Тобто «вікно у Росію», яке було залишене для добровольчого корпусу, залишилося незачиненим.



Ділянку кордону між Харківщиною та Бєлгородщиною не мінували, залишаючи для рейдів РДК



Можливо, якісь ділянки не були заміновані спеціально для рейдів РДК, припускає і полковник Владислав Селезньов.



Але у ширшому плані питання не замінованому кордоні залишається відкритим.



«Снарядна ситість» і фортифікації

Мінно-вибухові загородження є неодмінною частиною першої лінії оборони. Загалом же ешелонована оборона передбачає три лінії. У нашому випадку, перша мала проходити вздовж кордону і включати, зокрема, й мінні загородження; друга – за 8-10 км від кордону; третя, найпотужніша, забетонована і неприступна – на околицях Харкова. За перші дві відповідальні військові, за третю – обласна військово-цивільна адміністрація.



Щодо першої лінії, то експерти єдині в думці: створити біля кордону під обстрілами інженерну смугу перешкод було нереально.



«Будувати там було неможливо, говорю вам це як військовий інженер-будівельник за освітою. Снаряди, бомби прилітали б, техніку нищило, – переконаний Владислав Селезньов. – Тому перша лінія оборонних споруд насправді розташувалася не на кордоні, а за 8-10 км від нього».



13 травня саме на цьому рубежі наші війська зупинили поступ орків і зараз тримають оборону. Зі зрозумілих причин украй мало відкритої інформації, щоб розмірковувати, чи всюди там є фортифікаційні споруди і якої вони якості.



А тим часом у наступ на командування ЗСУ кинулася і депутатка Безугла. У середині травня вона об’їхала військові частини і, як стверджують джерела «Главкому», зажадала потрапити з ревізією на командний пункт Оперативно-стратегічного угруповання військ, куди її на цілком законних підставах не пустили.



Результатом експедиції стали заяви, в яких було поставлено під сумнів авторитет головкома Олександра Сирського; командувача угруповання «Хортиця» Юрія Содоля названо злочинцем, а також перелічено генералів, які «продовжують гробити наше майбутнє».

