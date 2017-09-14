вы реально в это верите?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 09:30
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ця казка працюэ так:
Щоб раб пійшов в окоп, йому таке кажуть, не уточнюющи, що це ЗАРАЗ він може померти, а у другому випадку це станеться КОЛИСЬ ТОДІ.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 30 тра, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
щось тут у нас несходиться)):
варіант 1: в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем (з бюджетом і т.д.). Але ти кажеш що це не так
варіант 2: у нас погіршуються умови - тоді який сенс продовжувати далі, щоб потім говорити про РПВ по лінії Житомир-Вінниця? На це ти теж незгоден
варінт 3: в обох погіршується однаково - тоді в кінці мають лишитись останні троє росіян проти одного українця. Але й тут ти не згоден бо "обєктивні причини і відстрочка"
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:47
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно?
Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?
ПС
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї.
Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...
Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...
Може просто у нас різні вавки в головах
У вас з пуйлом -- один вид
в мене інший?
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:00
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:02
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:04
якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось
чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Востаннє редагувалось Примат в Чет 30 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 тра, 2024 10:07
Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?
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