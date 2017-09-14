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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8423842484258426
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:30

  BIGor написав:тільки українці б тоді воювали під керівництвом бурят проти ЄС.

вы реально в это верите?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:а війна все одно була б, тільки українці б тоді воювали під керівництвом бурят проти ЄС.

Ця казка працюэ так:
Щоб раб пійшов в окоп, йому таке кажуть, не уточнюющи, що це ЗАРАЗ він може померти, а у другому випадку це станеться КОЛИСЬ ТОДІ.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 30 тра, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Питання просте
  pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?

щось тут у нас несходиться)):
варіант 1: в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем (з бюджетом і т.д.). Але ти кажеш що це не так
варіант 2: у нас погіршуються умови - тоді який сенс продовжувати далі, щоб потім говорити про РПВ по лінії Житомир-Вінниця? На це ти теж незгоден
варінт 3: в обох погіршується однаково - тоді в кінці мають лишитись останні троє росіян проти одного українця. Але й тут ти не згоден бо "обєктивні причини і відстрочка"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:47

  Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно?
Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?

ПС
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї.
Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...

Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...

Може просто у нас різні вавки в головах
У вас з пуйлом -- один вид
в мене інший?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:00

🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:02

  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК




Через 4 місяці будемо дивитися на практику таких нікчемних сповіщень.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:04

  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Востаннє редагувалось Примат в Чет 30 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:07

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем

За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...

Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю? :D
_hunter
 
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  #<1 ... 8423842484258426
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