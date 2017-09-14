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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84248425842684278428>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:а війна все одно була б, тільки українці б тоді воювали під керівництвом бурят проти ЄС.

Ця казка працюэ так:
Щоб раб пійшов в окоп, йому таке кажуть, не уточнюющи, що це ЗАРАЗ він може померти, а у другому випадку це станеться КОЛИСЬ ТОДІ.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 30 тра, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Питання просте
  pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?

щось тут у нас несходиться)):
варіант 1: в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем (з бюджетом і т.д.). Але ти кажеш що це не так
варіант 2: у нас погіршуються умови - тоді який сенс продовжувати далі, щоб потім говорити про РПВ по лінії Житомир-Вінниця? На це ти теж незгоден
варінт 3: в обох погіршується однаково - тоді в кінці мають лишитись останні троє росіян проти одного українця. Але й тут ти не згоден бо "обєктивні причини і відстрочка"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:47

  Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно?
Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?

ПС
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї.
Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...

Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...

Може просто у нас різні вавки в головах
У вас з пуйлом -- один вид
в мене інший?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:00

🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:02

  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК




Через 4 місяці будемо дивитися на практику таких нікчемних сповіщень.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:04

  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Востаннє редагувалось Примат в Чет 30 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:07

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем

За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...

Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю? :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:09

  vitaliiangel написав:
Украинский беспилотник-камикадзе «Бобер» - дальность поражения цели более 1000 км

https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE% ... eAiQQ_12QP

Инженеры из Кривого Рога разработали дрон-камикадзе «Кобра» с дальностью поражения до 300 км. Беспилотник намного дешевле зарубежных аналогов, время изготовления одного дрона 3 часа. Дрон проходит испытания на полигоне.
https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... -do-300-km

Украинские ударные беспилотники Cobra, дальностью 300 км, уже тестируют на передовой. Cobra получилась мощная, но дешевая. Корпус сделан из клепаной стали, он создан по той же технологии, что и корпус самолета. Это позволило снизить стоимость изготовления при увеличении скорости. Беспилотник развивает скорость до 150 км/ч. Производство беспилотника обходится в две тысячи долларов.


https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE% ... -peredovoy
«Уникальность беспилотника RAM II: Один дрон – одна цель, россиянам тяжело с ним бороться», -
https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... kodachygov

В Украине показали испытания нового беспилотника-камикадзе с реактивным двигателем
https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE% ... dvygatelem

Украинские инженеры наладили производство дронов-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета 750 км, боевая часть до 70 кг

Украинская компания Terminal Autonomy разработала и наладила производство дронов-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета 750 км. По заявлениям компании, она способна производить 500 дронов в месяц. Новая партия уже передана Силам обороны Украины.

В беспилотнике AQ 400 Scythe компании Terminal Autonomy удалось реализовать концепцию дешевого, массового и доступного средства поражения, которое необходимо тысячами поставлять ВСУ.

https://building-tech.org/%D0%92%D0%BE% ... t-do-70-kg

Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.

В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... e-do-12-km




Боевые роботы могут штурмовать укрепление противника без использования артиллерии. Когда 2-3 робота выходят на боевую позицию и начинают высокоточно обрабатывать вражеские позиции из крупнокалиберного пулемета, все боевые точки противника замолкают. И именно таких боевых роботов производит украинская компания КБ «Robotics».

Если говорить об использовании подразделений таких роботов, когда их около 10, то они могут полностью заблокировать работу фронта противника протяженностью 2-3 километра. Тогда такие позиции можно штурмовать без вреда для собственного личного состава.



Розробки, прототипи - виглядає все красиво, але для успішної війни потрібне крупносерійне, а ще краще - масове виробництво того всого добра.
На жаль ні про які нарощування об'ємів виробництв можна не мріяти, якщо ті ж дроновиробники (і то не всі) на сьогодні можуть забронювати військовозобовязаних на рівні з циркам, епіцентрами і букмекерським конторами - до 50%.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?

Так, із здивуванням дізнався що виявляється проблеми з моб.ресурсом не у нас, а в росіян.
І взагалі ми перемагаємо, просто в путіна вавка в голові і він не в курсі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:17

❗️Жінки мають оновити облікові дані до 16 липня. Інакше – отримають штраф, – голова Кременчуцького районного ТЦК.

Стати на військоблік та оновити дані мають також жінки віком від 18 до 60 років певних спеціальностей. Які саме, я писав раніше.

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