pesikot написав:Питання просте pesikot написав: Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
щось тут у нас несходиться)): варіант 1: в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем (з бюджетом і т.д.). Але ти кажеш що це не так варіант 2: у нас погіршуються умови - тоді який сенс продовжувати далі, щоб потім говорити про РПВ по лінії Житомир-Вінниця? На це ти теж незгоден варінт 3: в обох погіршується однаково - тоді в кінці мають лишитись останні троє росіян проти одного українця. Але й тут ти не згоден бо "обєктивні причини і відстрочка"
Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно? Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?
ПС За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200... Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших) У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати... За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї. Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...
Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...
Може просто у нас різні вавки в головах У вас з пуйлом -- один вид в мене інший?
Letusrock написав:в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200... Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших) У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?
Инженеры из Кривого Рога разработали дрон-камикадзе «Кобра» с дальностью поражения до 300 км. Беспилотник намного дешевле зарубежных аналогов, время изготовления одного дрона 3 часа. Дрон проходит испытания на полигоне. https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... -do-300-km
Украинские ударные беспилотники Cobra, дальностью 300 км, уже тестируют на передовой. Cobra получилась мощная, но дешевая. Корпус сделан из клепаной стали, он создан по той же технологии, что и корпус самолета. Это позволило снизить стоимость изготовления при увеличении скорости. Беспилотник развивает скорость до 150 км/ч. Производство беспилотника обходится в две тысячи долларов.
Украинские инженеры наладили производство дронов-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета 750 км, боевая часть до 70 кг
Украинская компания Terminal Autonomy разработала и наладила производство дронов-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью полета 750 км. По заявлениям компании, она способна производить 500 дронов в месяц. Новая партия уже передана Силам обороны Украины.
В беспилотнике AQ 400 Scythe компании Terminal Autonomy удалось реализовать концепцию дешевого, массового и доступного средства поражения, которое необходимо тысячами поставлять ВСУ.
Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км
Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.
В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.
Боевые роботы могут штурмовать укрепление противника без использования артиллерии. Когда 2-3 робота выходят на боевую позицию и начинают высокоточно обрабатывать вражеские позиции из крупнокалиберного пулемета, все боевые точки противника замолкают. И именно таких боевых роботов производит украинская компания КБ «Robotics».
Если говорить об использовании подразделений таких роботов, когда их около 10, то они могут полностью заблокировать работу фронта противника протяженностью 2-3 километра. Тогда такие позиции можно штурмовать без вреда для собственного личного состава.
Розробки, прототипи - виглядає все красиво, але для успішної війни потрібне крупносерійне, а ще краще - масове виробництво того всого добра. На жаль ні про які нарощування об'ємів виробництв можна не мріяти, якщо ті ж дроновиробники (і то не всі) на сьогодні можуть забронювати військовозобовязаних на рівні з циркам, епіцентрами і букмекерським конторами - до 50%.