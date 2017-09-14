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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8425842684278428>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

напевно, паралельна реальність все ж таки існує
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:29

  Xenon написав:
❗️Жінки мають оновити облікові дані до 16 липня. Інакше – отримають штраф, – голова Кременчуцького районного ТЦК.

Стати на військоблік та оновити дані мають також жінки віком від 18 до 60 років певних спеціальностей. Які саме, я писав раніше.


біоінженерію наприклад в Ужгороді вивчають на фізичному факультеті. Тобто це більш технічна спеціальність ніж медична. Цікаво як буде здійснюватись контроль хто з жінок мав стати на облік а хто ні, перевірять мільйон дипломів про вищу освіту?
Чи це стосується лише тих хто вже мав статус військовозобовязаної..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:40

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Питання просте
  pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто

Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?

В Росії ситуація погіршується, а не покращується.
Цьому є конкретні докази.
Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально).
Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок".
І десятки проблем, лінь писати.
Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.

Але задам зустрічне питання: А що хоче путін?
Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.

Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім:
1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди?
2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини?
Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".

Таж на болотах неодноразово заявляли, що воюють із НАТО (тальки не на її території). НАТО влаштовує, що територію НАТО не бомблять. Тому НАТО думає, що воно "послаблює" Росію зточуючи Україну.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:40

  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

штрафы будут разные :) в первом случае за необновление, во втором - за непрохождение влк
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:08

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме.
Не там ищете, мальчики. И девочки.
У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже).
Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу.
Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.



А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?

В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,

Противоположный фон там тоже никакого интереса не представляет.
Охотой на ведьм не увлекаюсь.
Не хочу сказать, что все, фотографирующие на улицах, враги, но такие факты есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 тра, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Интересно, почему еще пуйло не вышло и не начало как в 2014 спасать притесненных М18-60.
Пообещал бы никого не трогать, не призывать в армейку, а юзать только тех, кто не покладет стволы...
Даже Успиха готов отправить домой, и не трогать несколько лет, если он не будет сопротивляться и тихо будет ждать.
Всем открыть кордоны - валите куда хотите, все равно все не свалят, а много ртов тут и не надо.

або замість Бучі та обстрілів цивільних могли кожному полоненому давати квиток у Грузію/Туреччину і все саме до рук би прийшло в 2024-2025. Протупили сильно кацапи
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два брата с оккупированного посёлка: один выехал в Украину и сегодня таксует в Киеве еле сводя концы, до щемления тцк. Второй - выехал в рфию и сегодня в Канаде ставит кондиционеры с зарплатой 4 куе

Смешно
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:28

  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?


Всё просто
Кто обновил данные, получит электронную повестку в мобильное приложение
Кто не обновил, получит бумажную по почте по месту прописки
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:29

  ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме.
Не там ищете, мальчики. И девочки.
У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже).
Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу.
Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.

И мобилы у вас нету что бы на 102 или 112 позвонить?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:33

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме.
Не там ищете, мальчики. И девочки.
У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже).
Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу.
Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.



А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?

В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,

Не все , даже в нашем облцентре.
Vadim_
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